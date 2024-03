Temporada de arándanos cierra mejor a lo esperado, pero gremio lamenta la calidad de parte de la fruta que se exportó

Mejor a las expectativas iniciales, pero sin lograr superar la temporada pasada fue el balance que realizó el Comité de Arándanos de Frutas de Chile al cierre de su proceso de cosecha y exportación. De acuerdo con información del grupo, la temporada de exportaciones de arándanos chilenos terminará con un volumen sobre las 86 mil toneladas, evidenciando un alza respecto a la estimación inicial y una baja de 1,5% respecto a los envíos del ejercicio anterior.

“Nuestra estimación inicial fue de 82.300 toneladas, debido básicamente al balance de las hectáreas arrancadas y las hectáreas plantadas, así como también a la migración de algunos huertos y producciones a la industria del congelado que ya no tienen espacio en el mercado producto de una mayor competencia de otros países”, dijo Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de Frutas de Chile.

Una menor expectativa a la final se originó producto del impacto de El Niño en la producción. Sin embargo, las exportaciones finalizaron con volúmenes por sobre la estimación debido a que, ante la expectativa de mayores precios, se envió fruta que no cumplía con la calidad a la que los consumidores ya se han acostumbrado, según explicó Armstrong.

“En términos globales fue una buena temporada, especialmente en la primera parte del ejercicio, pero el término impactará negativamente nuestra imagen en el mercado”, agregó.

Otro de los hitos que marcó la temporada de arándanos para Chile fue una escasez de fruta en destino debido al atraso de Perú y también de Chile, sin embargo, eso se revirtió a partir de las salidas de la segunda quincena de diciembre, donde tanto los volúmenes consolidados de Chile y Perú estuvieron por sobre la temporada pasada, marcando el peak de toda la temporada del hemisferio sur y manteniéndose por arriba hasta la actualidad.

No obstante, el Comité de Arándanos de Frutas de Chile reiteró que, “sumado a las variedades del último tercio de cosecha, va a marcar un final de temporada no muy auspicioso para Chile, donde la condición y calidad de llegada no fue la mejor”.

Al respecto, Armstrong indicó que, “cuando partimos la temporada el mensaje para los socios era privilegiar envíos de fruta de calidad, pues sabíamos que Perú venía atrasado, con poco volumen y estaba dejando un mercado desabastecido. Buscábamos decirle al mercado: ´Chile, sí es una alternativa´. Para la próxima temporada, seguramente encontraremos un mercado con mucha más presencia de otros países y deberemos adaptar nuestra oferta, durante toda la temporada para seguir participando con éxito en el mercado”.

Por su parte, Julia Pinto, gerente técnico del Comité de Arándanos, explicó que “al final de la temporada enfrentamos olas de calor (después del 15 de enero) que afectaron la condición de la fruta, a lo cual, se sumaron lluvias. Por lo mismo, podemos decir que hubo tres efectos que no permitieron un cierre tan positivo como podría haber sido. Un primer efecto tiene relación a que se buscó enviar hasta la última fruta del Maule, Ñuble y Bío Bío. Fruta que no debió haber sido enviada. Otro efecto fue la temperatura de la zona sur-sur que también afectó la calidad de llegada. Un tercer efecto fue que Perú recuperó al final sus volúmenes y con ello hubo más oferta en el mercado, lo que se tradujo en una baja de precios”.

Pinto observó que “es importante para la industria recordar que mantener la calidad de la fruta es clave, especialmente al final de la temporada, pues es la imagen final que queda en la retina de los importadores, retailers y consumidores en función de las decisiones de compra, de abastecimiento, que tomarán para la próxima temporada”.

Los destinos

En cuanto a los mercados de destino, los tres principales fueron EE. UU. (39.387 ton), Países Bajos (26.244 ton) e Inglaterra (6.916 ton).

“Esta temporada vimos un aumento de los envíos aéreos en un 190%, que en volúmenes fue de 4.398 toneladas, lo cual, fue impulsado por la falta de oferta en los mercados, especialmente EEUU”, puntualizó Armstrong, añadiendo que los envíos marítimos bajaron un 6%, situándose en 79.574 ton.

En el caso de las exportaciones de arándanos orgánicos, éstas crecieron 5,4% respecto a la temporada anterior, alcanzando a la semana 10, las 14.513 toneladas. El 74% fue enviado a EEUU, el 24% a Europa Continental y un 2% a Reino Unido.

Las variedades

Esta temporada, según destacó el director ejecutivo del Comité, se siguió evidenciando la tendencia de los últimos años, en la cual las variedades no recomendadas por el gremio siguen bajando su volumen, mientras que las recomendadas y las nuevas siguen creciendo.

“Es un cambio positivo, pero que por sí solo es insuficiente. Más allá de la variedad, los huertos deben ser manejados para buscar calidad, al igual que los procesos de cosecha. Son esos procesos los que permiten contar con fruta apta para el mercado actual”, aseguró Andrés Armstrong.

En cuanto a las nuevas variedades, señaló que éstas representaron el 18% del total exportado esta temporada, destacando Blue Ribbon, Suzie Blue y Top Shelf.