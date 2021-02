Uber comprará Drizly, una startup de delivery de alcohol por US$1,1 mil millones

Uber acordó adquirir Drizly, firma que gestiona una aplicación de delivery de alcohol a pedido, por US$1,1 mil millones, superando al menos a dos empresas rivales que mantuvieron conversaciones con la startup.

El acuerdo es el más grande de Uber desde julio de 2020, cuando compró Postmates, una aplicación de entrega de alimentos. La compra de Drizly consiste principalmente en acciones de Uber, con menos del 10% en efectivo, dijeron las compañías en un comunicado el martes. La adquisición excluye el brazo de distribución de cannabis de Drizly, señaló un portavoz de Uber. Las acciones de Uber subieron alrededor de un 7%.

Antes de cerrar el trato, Drizly sostuvo conversaciones de venta con DoorDash Inc., la aplicación de entrega de delivery más grande de EE.UU., y GoPuff, la empresa de entrega respaldada por SoftBank que recientemente adquirió BevMo!, dijeron personas familiarizadas con las discusiones. Ninguno de los dos llegó a un acuerdo, afirmaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones eran privadas. Las empresas se negaron a comentar o no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las discusiones.

Drizly ha tenido un gran año ya que los consumidores se quedaron en casa pidiendo alcohol en lugar de aventurarse a la tienda. La compañía con sede en Boston opera en más de 1.400 ciudades de EE.UU. conectando a los clientes con las tiendas locales para pedir cerveza, vino y licor. En mayo, en el apogeo de los bloqueos en Estados Unidos, las ventas estuvieron alrededor de un 400% por encima de los niveles históricos, dijo la compañía. Los consumidores pidieron con más frecuencia y compraron más por pedido, explicó en ese momento.

La pandemia de coronavirus transformó a Uber de una empresa que transportaba principalmente personas a una que entrega principalmente comida de restaurantes. En respuesta, la compañía con sede en San Francisco ha pasado el último año haciendo grandes recortes en el gasto, incluidas reducciones de personal y ventas de activos. Vendió unidades que alquilaban bicicletas eléctricas, desarrolló tecnología de vehículos autónomos y exploró taxis voladores. Uber destinó recursos a los servicios de entrega y, en el tercer trimestre, las ventas aumentaron un 125%.

La compra de Drizly agregará una amplia selección de productos para Uber y representa una apuesta a que la demanda de entrega a domicilio persistirá después de que la pandemia disminuya. Uber hará que el inventario de bebidas alcohólicas de Drizly esté disponible dentro de la aplicación Uber Eats, junto con las comidas y los comestibles, mientras mantiene una aplicación Drizly separada. Se espera que el acuerdo se cierre en el primer semestre del año, dijeron las empresas.

Los inversionistas de Drizly querrán abrir una botella de champán. La compañía fue valorada en US$73 millones en 2017, según una estimación de la firma de investigación PitchBook. Los inversionistas incluyen Polaris Partners y Tiger Global Management LLC.