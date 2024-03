Quién es quién en el apetecido mercado de los semiconductores y por qué reina Nvidia

Con un alza de 66% en lo que va de este 2024, sin duda Nvidia es la compañía que hoy en día está concentrando todas las miradas en los mercados globales. La carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) tiene a la empresa en el centro de la investigación gracias a su línea de semiconductores GPU, que son clave para la expansión de la industria.

Nvidia tiene entre sus mayores accionistas a los gestores de fondos BlackRock con un 5,62%, seguido por Fidelity con 5,15%, State Street con 3,7%, y el 3,5% que posee su CEO, Jen-Hsun Huang. En 2023, logró ingresos por US$60.922 millones, lo que implicó un alza de 126%, mientras que sus ganancias se expandieron 581%, hasta los US$29.760 millones. Y en bolsa, su capitalización bursátil supera los US$2 billones, luego de que el año pasado la acción subiera 238,9%, versus el 8,4% del Nasdaq.

Fernando Hales, analista de TI en DVA Capital, señala que el último reporte de Nvidia sugiere que posee cerca del 80% de la participación de mercado en chips de Inteligencia artificial, “donde un 40% de las ventas en el segmento de centros de datos se relacionan a la implementación de sistemas de IA y el restante a capacitación”.

La estrella en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial es el semiconductor GPU, fabricado por Nvidia, un chip de procesamiento de gráficos que ha sido el favorito de las compañías para su investigación. Su costo promedio es de US$30 mil por unidad, pero se requieren miles para la industria. En 2023, Microsoft y Meta compraron 150.000 unidades cada una.

Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, explica que “las perspectivas para el mercado son positivas, pero se basan en la misma tendencia de Nvidia. Eso ha dado pie para que se proyecten crecimientos importantes en demanda de chips para inteligencia artificial, y eso contribuye al optimismo sobre la industria. Pero, por el momento, no hay muchos competidores. La compañía hace algo relativamente único, fabrica un semiconductor que margina muchísimo, pero ellos mismos en su último reporte de beneficios adelantan que veían un incremento en la competencia”.

La competencia

Según Hales, “la demanda por productos electrónicos, sistemas de comunicación y centros de datos sigue creciendo. El país que tenga la llave de los semiconductores, tendrá la llave de la digitalización y, por ende, del progreso”.

No obstante, apunta que si bien Estados Unidos siempre ha sido pionero en estos temas, con el correr de los años ha bajado su participación en esta industria, de casi un 40% a solo un 12% de la fabricación mundial, pues “producir este tipo de artefactos se ha vuelto casi un 50% más barato en Asia. Específicamente, Taiwán, tiene el 63% de la producción mundial de chips”.

A pesar de ello, son los chips GPU los que se han vuelto el nuevo petróleo, y que tienen a la empresa de EE.UU. como joya de la corona. José Manuel Peña, senior portfolio manager en Fintual, indica que “el mercado específico de chips especializados para inteligencia artificial y computación acelerada (GPUs) se estima que actualmente está en torno a los US$ 37 mil millones y posee una expectativa alta de crecimiento para los próximos años, de más del 30% anual. De hecho, hoy el factor limitante no es la demanda, si no la capacidad de producir estos procesadores, donde por ejemplo se estima en más de 35% el gap actual entre la demanda anual de servidores dedicados a IA y su producción”.

Jen-Hsun Huang, CEO de Nvidia

Además de Nvidia, existen fabricantes de semiconductores como Intel o AMD, pero la competencia no es fácil, y según Peña, Nvidia tiene una posición dominante porque su expertise en los procesadores GPU es mayor que la de su competencia, y porque se ha creado una dependencia de la arquitectura de sus chips, “lo que hace difícil a los grandes proveedores del cloud, como Microsoft, Google y Amazon, manejar distintos proveedores de manera fácil”, dice Peña.

AMD e Intel siguen tratando de entrar en el mercado de la inteligencia artificial. Ambas compañías tienen entre sus mayores accionistas a los gestores de fondos Vanguard, BlackRock y State Street. Hales cuenta que Lisa Su, CEO de AMD (y coincidentemente familiar del Jensen Huang, CEO de Nvidia) dijo que los ingresos relacionados a inteligencia artificial pasarían de un 2% a un 8% de los ingresos de AMD en 2024; mientras que “Intel sigue buscando la forma de incluirse en la pelea por la IA. Presentó su chip Gaudi3 en diciembre del año pasado con la intención de que compita con el H100 de Nvidia y el MI300X de AMD que son las principales opciones entre las compañías para impulsar las aplicaciones de inteligencia artificial”.

En tanto, Google, Amazon, Meta y Microsoft están intentando diseñar sus propios chips de inteligencia artificial, pero la terea es compleja. “Diseñar un chip te puede demorar entre 12-14 meses, donde su costo asciende a US$ 540 millones en la tecnología asociada a estos tipos de chips”, explica Hales.