Dólar abre con leve repunte a la espera de cifras en EEUU

El dólar arranca la sesión con una leve subida, tras haber acumulado una baja semanal. Los inversionistas están atentos a las declaraciones de Jerome Powell y a datos de relevancia en EEUU esta semana.

La divisa estadounidense sube $1 a $966,50.

“Consideramos que el tipo de cambio el día de hoy cotizará con leves movimientos bajistas debido a que el cobre se encuentra cotizando levemente al alza, pero también por la leve caída que registra el dólar index. Técnicamente la paridad puede llegar hasta el nivel de los $960 si se acopla a los movimientos bajistas del dólar index y en caso contrario, podría intentar alcanzar la resistencia de los $970, para ir a buscar el nivel de los $970″, dijo Juan Ortiz de XTB Latam.

La semana pasada acumuló retrocesos gracias a un dato inflacionario en EEUU que estuvo en línea con lo previsto.

“La semana pasada el tipo de cambio tuvo un alto a su senda alcista debido a que el PCE resultó dentro de las expectativas, implicando que el tipo de cambio cerrara en los $964. Los inversores estarán pendientes de declaraciones de Powell este miércoles y jueves, en donde se espera que no contenga esa prisa que espera el mercado para reducir las tasas de interés. No obstante, el dato que estará con especial atención el mercado será el dato de Nóminas no agrícolas. Si vemos que la creación de empleo disminuye, junto con una tasa de desempleo incrementando, el billete verde podría seguir los movimientos bajistas de las últimas sesiones”, agregó Ortiz.

El cobre está con leves avances en la Bolsa de Metales de Londres, a la espera de una reunión clave en China.