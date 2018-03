Gobierno propone a Alberto Naudon como nuevo consejero del Banco Central

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, informó este lunes que la Presidenta Michelle Bachelet decidió nominar al actual gerente de la división de Estudios del Banco Central, Alberto Naudon, como consejero del instituto emisor en reemplazo de Sebastián Claro, quien culminó su periodo a fines del año pasado.

La nominación del economista debe ser ratificada por el Senado.

Consultado respecto a la demora en escoger un candidato, tomando en cuenta que Claro abandonó el Banco Central a inicios de diciembre, Eyzaguirre señaló que “yo no tengo el menor problema en hacer autocríticas, pero las cosas hay que decirlas como son. El obtener acuerdo y apoyo suficiente en el Senado para el nombre de este distinguido economista, no fue tarea fácil. No por sus características personales, sino que porque en medio de un proceso eleccionario, la verdad que conseguir consenso para algo, era extremadamente difícil y no íbamos a estar arriesgando ni al nombre propuesto ni a la propia Presidenta de la República a enviar un nombre que finalmente por circunstancias completamente ajenas a lo del Banco Central, terminara rechazado”.

Naudon es ingeniero comercial de la Universidad Católica, y Magíster y PhD en Economía de la Universidad de California.

Esta no es primera vez que Naudon es uno de los aspirantes al Consejo del Banco Central, ya que en la anterior nominación, hace un año (cuando finalmente se propuso a Rosanna Costa) también fue una alternativa, que contaba incluso con el apoyo del entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Antes de asumir en 2014 su actual cargo en el instituto emisor, desde el 2013 se desempeñaba como economista jefe en el Banco de Crédito e Inversiones. Previamente trabajó como jefe del departamento de Modelos y Proyecciones Macroeconómicas del Banco Central y economista senior de la División Estudios de la misma institución.

Entre las actividades académicas ha sido profesor en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, dictando cursos en las áreas de Macroeconomía, Econometría y Economía Internacional.

Ha investigado y publicado diversos artículos sobre política monetaria y temas financieros.