Chile anotó por cuarto año el menor crecimiento de la Alianza del Pacífico

Ni primero, ni segundo, ni tercer lugar. Al cierre de 2017, Chile repitió -por cuarto año consecutivo- el último puesto en cuanto a crecimiento económico en la Alianza del Pacífico, pacto al que pertenecen también Colombia, México y Perú.

Esto, de confirmarse la cifra preliminar que entregan los Imacec del año pasado, que promedian un incremento del PIB de 1,6%, en las Cuentas Nacionales que informará el Banco Central el 19 de marzo próximo.

El desempeño de la Alianza del Pacífico (AP) se vio resentido en todos sus frentes al año pasado, ya que si bien Chile repitió hasta el momento su crecimiento más bajo desde 2009, en el caso de Colombia (1,8%) también implica su menor dinamismo desde la crisis financiera internacional de dicho año.

En el caso de México (2,2%) y Perú (2,5%), es el menor avance de la actividad desde 2013 y 2014, respectivamente, dando cuenta de la debilidad generalizada que afectó a los países de la Alianza, principalmente por la caída de las materias primas (petróleo y cobre). Tomando el promedio de 2017, los cuatro países crecieron apenas 2%, su menor crecimiento en ocho años, tendencia que se espera se revierta en 2018.

Como lo proyectó el consenso de mercado para cada uno de los países en la encuesta Latin American Consensus Forecast de enero, Chile dejaría el fondo del ranking con una expansión proyectada de 3,1% en 2018, cifra que incluso tendría un sesgo alcista según los expertos.

Así, solo sería superado por Perú (3,7%), dejando atrás a Colombia (2,5%) y a México (2,2%). De esta manera, la Alianza del Pacífico lograría su mayor crecimiento promedio desde 2013 (2,9%), lo que refuerza la expectativa del fin del reciente ciclo de desaceleración económica en la región.

1 Perú

El vecino del norte sufrió una desaceleración de su economía similar a la experimentada por Chile, basada en el menor rendimiento de las exportaciones y de la inversión privada.

Como indica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tras alcanzar alzas en las ventas al exterior de 16,7% y 17,9% en 2010 y 2011, los últimos años acumula caídas que recién comenzaron a revertirse en 2017. Además, la inversión mostró un promedio de crecimiento bajo el 0,5%, ligado a un ambiente incierto para los negocios, pese a la elección del presidente preferido por el mercado, Pedro Pablo Kuczynski.

De acuerdo con Pantheon Macroeconomics, la economía peruana tomará tracción a partir de este año, en base a mejores condiciones externas que impulsarán el precio del cobre.

“Las firmas mineras representan casi el 15% del sector privado, y el 60% de las exportaciones”, plantearon, apuntando también que una menor inflación le permitirá al Banco Central mantener el estímulo monetario.

El crecimiento de 3,7% en 2018, esperado según el mercado de acuerdo con el Consensus Forecast de enero, llevaría a Perú a liderar por cuarto año consecutivo a la Alianza del Pacífico.

2 Colombia

Lejos del crecimiento promedio de 4,9% entre 2010 y 2013, el país cafetero vio un caída importante del precio del petróleo, que a partir de 2014 tuvo una baja desde los US$ 100 por barril hasta cerca de los US$ 30, lo que solo se ha revertido en parte los últimos años (cerró en US$ 61 el barril de crudo).

Siendo la principal exportación (cerca del 33% del total), la caída del crudo afectó decididamente la inversión y la confianza, que también se habría afectado por la reforma tributaria.

Para el presente año, Capital Economics adelantó que esperan un precio del petróleo superior al de 2017, lo que llevaría a “una mayor producción de crudo y una mayor inversión”. Además, plantean que la rebaja en la tasa de interés del Banco Central ayudaría a reimpulsar la demanda interna.

Este 2018, Colombia pasaría a ser tercero en el pacto de países, tras Chile, con un crecimiento esperado de 2,5% de acuerdo con el consenso de analistas.

3 México

El país que se ubicaría último en dinamismo en la Alianza del Pacífico en 2018, si el mercado acierta su proyección de crecimiento de 2,2%, viene mostrando un débil desempeño desde 2013, promediando solo 2,2% en el período, golpeado también por la baja del precio del petróleo.

En el margen, preocupa en México el panorama inflacionario, que obligó a Banxico, el Banco Central del país, a subir su tasa de interés 11 veces desde diciembre de 2015, ubicándola actualmente en 7,25%. Junto a una política fiscal más acotada, y con un panorama eleccionario de incertidumbre en 2018, las perspectivas para México no apuntan a una reactivación. Bank of America espera que para 2019 la política fiscal y monetaria contractiva no permitirán un crecimiento superior al 2%.

