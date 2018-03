Dominga marca cita de intendentes de la Región de Coquimbo

La futura intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, visitó el viernes a su par saliente, Claudio Ibáñez en la Intendencia de la Región de Coquimbo, en el marco de la serie de reuniones bilaterales entre autoridades que se van y las que llegan previo al 11 de marzo.

Consultada respecto al desarrollo de proyectos como Minera Dominga -que se planea levantar en la región- Pinto señaló que “trabajaremos en la inversión y el crecimiento intensamente. Haremos lo que sea necesario para lograrlo. No podemos negar que son las empresas, un factor importante para poder desarrollar el crecimiento y la inversión en este país. Trabajaremos en conjunto, porque son ellos los pequeños, medianos y grandes empresarios los que van a ayudar y nos van a colaborar para que esta región se desarrolle”. Sin embargo, no quiso referirse específicamente a Dominga.

El diputado Sergio Gahona (UDI), apoyó las palabras de la futura intendenta, siendo más explícito: “Dominga está en Tribunales Ambientales y la Justicia resolverá qué es lo que se tiene que hacer, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Estoy de acuerdo con la inversión, bien hecha y si Dominga está bien hecha o no, lo resolverán los Tribunales”.

El aún intendente Ibáñez rechazó sus declaraciones. “La desaceleración en la zona no se debe a un proyecto en particular, sino que para los que no lo quieren entender el precio del cobre bajó y ahora está en período de recuperación. Nuestra zona depende, una buena parte, de la producción del cobre y las inversiones se fueron deteniendo porque los precios no eran competitivos. Desde que asumimos, hemos apoyado todos los proyectos que se han presentado, menos uno, Dominga”, respondió.