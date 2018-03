Invermar reporta pérdida de salmones por “bloom” de algas por US$ 8,25 millones

El bloom de algas, fenómeno climático que provocó la mortalidad de 40.000 toneladas de salmones a principio del 2016, está nuevamente preocupando a la industria salmonera.

Esto, porque la empresa Invermar reportó ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), mortalidades por 1.600 toneladas de salmón, equivalente a unos US$ 8,25 millones de pérdidas.

“Dentro del contexto de afloramiento de algas que se ha verificado en las regiones X a XII durante el último mes, nuestro centro de cultivo denominado Yatac, ubicado en la X Región, que se encontraba en faenas de cosecha, se ha visto afectado en los días recién pasados por un bloom de algas, provocando la mortalidad de miles de peces”, explicó la firma a través del documento.

“La compañía ha adoptado y seguirá adoptando todas las medidas necesarias y pertinentes para que los daños sean los menores posibles”, puntualizaron.

Según explicó el presidente de SalmonChile, gremio que agrupa a la mayoría de las empresas salmoneras del país, Arturo Clement; al viernes se registraron 900 toneladas de salmones muertos, afectando a unos 34 centros de cultivo. Si a estas cifras se le suma lo reportado por Invermar, resulta un total de 2.500 toneladas de peces muertos hasta la fecha.

“El evento más grande de mortalidad por bloom de algas ha sido lejos el reportado por Invermar”, comentó Clement.

Pese a esto, añadió que el escenario actual en comparación con lo ocurrido en 2016 es totalmente distinto al de ahora.

“Si bien no es descartable que se produzcan algunos eventos de mortalidad adicionales en las próximas semanas, no es como los que tuvimos en 2016. Estamos preocupados pero no nos parece algo catastrófico”, detalló.

Añadió que el gremio y la autoridad están con todos los sistemas de monitoreo y alerta y que, a su vez, las empresas han mejorado sus planes de contingencia y de prevención de mortalidad.

Hoy el gremio debería dar a conocer un nuevo cómputo de mortalidad.