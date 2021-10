El día en que los Beatles salvaron a Charly García

“Siento desconsuelo. O sea, cuando me enteré estuve llorando casi todo el día. Al principio no sabía por qué estaba llorando, y después a medida que estaba dando cuenta de lo que había pasado... John Lennon para mí fue como un padre musical, un padre espiritual alguien que me indujo a hacer música, que me mostró un camino, alguien que reconocía sus errores, alguien que tenía la cabeza más adelantada que la gente de su época. Él fue lo más grande que hubo en música desde hace mucho tiempo”. Con estas palabras, Charly García manifestó a la TV pública de Argentina su impresión cuando se enteró del asesinato del Beatle a manos de Mark David Chapman, en 1980.

Para el creador de "Nos siguen pegando abajo", no se trataba de cualquier muerte. Según detalla Sergio Marchi en su biografía No digas nada: Una vida de Charly García (1997, Debolsillo), el de Liverpool era su ídolo. Más aún, el descubrimiento de su banda madre, The Beatles, en 1964, marcó la vida del joven estudiante de piano Carlos García; lo sacó del camino de los serios salones del Conservatorio, para explorar la música popular, de la que no se separó nunca más.

"Lo primero que escuché de ellos fue 'There's a Place' [tema incluido en el álbum debut Please, Please, Me]", detalla el músico en el texto mencionado. "Me volví loco: pensaba que era música marciana. Música clásica de Marte (...) Me dí cuenta de lo que pasaba con las cuartas -un intervalo de cuatro notas- y un par de cosas interesantes mas. Y ahí, ¡kabooom!, acabó mi carrera de músico clásico (...) Yo tocaba música clásica todo el día, y la música popular me daba asco, no entendía nada ", agrega.

A un nivel más profundo, lo que sucedió es que los Beatles le dieron a García la respuesta para una inquietud muy personal. En sus años de joven prodigio del piano, el trasandino tenía aspiraciones como compositor, pero debió guardárselas a sugerencia de su profesora.

"Comencé a componer cuando cumplí nueve años (...) más tarde quise hacerlo en serio, pero mi maestra, que era una divina aunque muy aferrada al catolicismo y a la música clásica, me hizo sentir que no había lugar para mí en eso (lo clásico). Que podía, sí, ser un buen concertista, pero no un creador. Y es ahí cuando llegan los Beatles", detalla el ex Seru Girán en el volumen citado.

Al conocer al cuarteto, él entendió que sí, podía ser un creador. "Enseguida comprendí el mensaje: 'tocamos nuestros instrumentos hacemos nuestras canciones y somos jóvenes'. Para mi época y mi formación, eso era muy raro", se explaya en la biografía.

"Los escuchaba donde podía, porque para mí era como imposible tener un disco de los Beatles", contó años más tarde a Rolling Stone. "Escuchaba sólo lo que había en casa, discos de 78 y long plays, que hacía muy poco que habían aparecido. Y el primer simple que me compré no fue un simple sino un doble. Tenía 'Twist y gritos', 'There's a Place' y dos más. Fui a la disquería y dije: 'Déme un disco de los Beatles', y me dieron ése. Cualquiera que me hubieran dado lo hubiera comprado", detalló.

Consultado por los periodistas de la dicha revista si en la época quiso imitar el clásico look de los ingleses -los boots, el corte de pelo, etc-, el ex Sui Generis, afirmó: "Sí, y me costaba un huevo porque las botas eran dificilísimas de conseguir. Vi unas en el Once que eran como tres números más chicas y me las compré igual, y sufrí como una madre".

https://youtu.be/KqnOguJ9h3g

"Los Beatles son música clásica"

En conversación el mencionado magazine, el artista se explayó en los aportes musicales del grupo. "¡La cantidad de cosas que se pueden aprender de Los Beatles! Andá a saber a quién le sacaron eso, cómo se les ocurrió. Porque eso es de música clásica. Eso de usar dos melodías al mismo tiempo", comenta sobre "Love me do". "Ellos aparecieron en una época en que la música era supermelosa, cuando la balada popular se juntó con el jazz y la comedia musical y todo eso, y se sumaron esas grandes orquestaciones. Entre tantas notas, uno se preguntaba dónde estaba la melodía. Y los Beatles hipersimplificaron la cosa", explica demostrando su conocimiento sobre la banda. Este es de verdad.

En esa ocasión también destacó la polirritmia que identifica en "All you need is love", el tema de 1967 que Lennon escribió por encargo con ocasión de la participación del conjunto en la primera transmisión vía satélite de la historia. "Se superponen un ritmo de tres por cuatro con otro de cuatro por cuatro: a los doce se juntan, y cuando atacan ahí, te matan. Pero todo el tiempo parece que el tiempo estuviera rengo. Y bueno, acá es la primera vez que lo usan. Después, la música progresiva se basa en eso.", analiza.

Sobre "Hey Jude", el sencillo que los fab four lanzaron en 1968, señaló: "Es buenísimo. Los tambores son buenísimos. No sé si no estarán grabados a una velocidad y pasados después a otra. Están grabados aparte, no están grabados con la batería. Y hay dos pianos tocando lo mismo, para producir el chorus, como hacía Phil Spector. Era la época en que las canciones tenían un final interminable, donde entraban los amigos, la familia, todos, tipo USA for Africa (se ríe)"

Es que para el músico, la obra del grupo se puede comprender perfectamente como música seria. Así lo aseguró en entrevista con BBC Mundo. "Sería hora de derribar algunos mitos. Que acepten a los Beatles como música clásica, porque lo es".

Consultado si ha tomado elementos de las composiciones de los británicos para su propias canciones, Charly aseguró en el programa Mundo Casella de C5N: "Más que nada la atmósfera, y algunas cositas y por ejemplo, inconscientemente el asunto de que pocas veces usaban la tercera -se refiere al 3er grado de un acorde, el que determina si este es mayor o menor-, y cuando los usaban era contundente".

Beatles a la carta

El gusto del argentino por la música de los de Liverpool no se queda solo en la apreciación. En varias oportunidades ha aprovechado de tocar canciones de sus ídolos. Por ejemplo, un registro de video -probablemente del período de La hija de la lágrima, en 1994- muestra al compositor en su departamento interpretando "There's a place" al piano.

https://www.youtube.com/watch?v=0gLIWhYsA6s

A lo largo de su carrera, el autor de "Chipi chipi" también se ha permitido tocar canciones de los fab four en sus conciertos e incluso registrar algunas versiones de estudio, lo que da cuenta de su fanatismo. En general toma canciones de varias épocas del cancionero Beatle, sin concentrarse en una en particular.

Otro registro, lo muestra interpretando "And I love her" [original del álbum A Hard Day's Night], durante un concierto. Es más, si se pone atención a la lista de canciones, que la cámara toma en un momento, se lee que además en esa ocasión también tocó "Day Tripper", otro clásico de la agrupación.

https://www.youtube.com/watch?v=uUj6k7uyBmA

En 1999 durante su visita al programa "Venite con Georgina", de Canal 9, Charly interpretó dos temas: "Cerca de la revolución" [de Piano Bar], y de forma casi improvisada, cierra con una versión de "It's only love" [original del álbum Help!], en la que más bien improvisa, haciendo gala de su profunda comprensión de la música.

https://www.youtube.com/watch?v=khesSa-19og

En sus ensayos también se pueden oir de cuando en cuando algunas interpretaciones del catálogo creado principalmente por Lennon/McCartney. En este audio, un ensayo que es datado en 1999, Charly, junto a su banda, se permite improvisar sobre canciones como "Ticket to Ride", "I'm so Tired", "Cry baby Cry", "Strwaberry Fields Forever", entre otras. Todas cantadas en español, más menos al estilo de su cover de "I feel a whole lot better", de los Byrds, banda estadounidense precursora de folk-rock (y del country rock) que, por cierto, tuvo lazos con los de Liverpool. Es sabido, por ejemplo, que George Harrison se inspiró en el riff de "The bells of Rhymney" para crear el de su canción "If I needed someone", del álbum Rubber Soul.

https://www.youtube.com/watch?v=HJWsuWF4w6s

Por cierto, el compositor de "Los dinosaurios" ha manifestado su admiración por Harrison. "Era el guitarrista más armónico, me parece, más orquestador y más adelantado. Sin él, hubiera faltado algo muy importante a Los Beatles: la armonía. También fue el primero que popularizó la guitarra de 12 cuerdas y un montón de cosas", señaló en una conversación a radio Show.

Charly también ha registrado versiones del cuarteto en estudio. Como parte del disco Homenaje a los Beatles, de la banda Los Durabeat editado por EMI en 2005, grabó una interesante propuesta para "And you bird can sing", un tema del álbum Revolver, al que García le dio un toque indio, que por momentos recuerda a "Whitin you, without you", el tema de Harrison en Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band. El dicho compilado de tributo cuenta con un elenco de colaboradores de lujo: Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Lito Nebbia, Fito Paez, entre otros

https://open.spotify.com/track/3G2glxq7wSc4ZFUObxhWxA

Una madrugada de octubre de 2001, García se dio el gusto de tocar con Tony Sheridan. Se trata de un viejo artista de rock n' roll, de comienzos de los sesenta, que tuvo a los Beatles como banda de acompañamiento cuando estos se fogueaban en los rudos bares de marineros en Hamburgo. Fue en el Cavern de Buenos Aires. Charly simplemente se subió al escenario a acompañar. Juntos hicieron "My Bonnie", un tema de Sheridan que grabó, justamente, con los de Liverpool como apoyo.

"Al terminar la jam session acordamos como dos adolescentes ir al estudio de Páez y crear una canción. Yo tenía la melodía y un poco de la primera parte de letra, y ahí, Tony insertó 'its too late, to say Im sorry', que es un pedazo de la canción de los Zombies, pero que iba perfecto con 'es tu ley, hacerme sentir cumplir culpable', detalló el trasandino según cita el portal Todo Noticias.

"Recuerdo que lo tuve que echar prácticamente, y lo lleve a Ezeiza en un taxi. Por supuesto le hice todas las preguntas, que hasta ese momento, mi cholulismo me daba vergüenza. El hablaba mal de los Beatles, o por lo menos, me confesó a mi pregunta de : 'Vos te diste cuenta cuando estabas grabando con ellos que iban a ser los Beatles? y dijo: 'Bueno, o Paul es un muy buen músico y John…Its ok, es mas para la política'". La canción que grabaron es "I'm not in love", incluida en Influencia.

https://www.youtube.com/watch?v=g4KkAaEbWus

“Falta bastante de la excitación que había antes”, aseguró a Rolling Stone. “No te hablo de Beethoven, te hablo de los Beatles, que hicieron ‘¡clang!’ (hace un gesto con la mano, como si volcara algo) y cambiaron el mundo. Eso no pasó más. Pero bueno, ¿con quién comparás a los Beatles? ¿Con Airbag?”.