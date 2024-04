“Pedro, Pedro, Pedro”: la canción de Raffaella Carrà viral en redes sociales (por causa de un mapache)

Probablemente, te has encontrado con parte del coro de Pedro, canción de Raffaella Carrà, en diferentes redes sociales. Su pegadiza letra en italiano se ha viralizado en internet debido al video de un pequeño mapache bailando al ritmo del tema ochentero.

En específico, es el remix de Jaxomy y Agatino Romero, en TikTok, el que ha vuelto a popularizar el tema de la popular cantante y actriz italiana -símbolo del pop europeo de acento jovial-, cuyo origen data de 1980. Jaxomy es un DJ y productor musical de Berlín, Alemania, y su versión de Pedro fue publicada en Spotify el 29 de marzo de este año y ya acumula 14 mil reproducciones. En la plataforma china, son más de 285 mil los videos que usan el remix para generar contenido.

Pedro, de Raffaella Carrà, cuenta la historia de un guía turístico de Santa Fe, Argentina, que conquista a una visitante con su conocimiento y apariencia física. “Me llama suavemente un muchachito, con cara de inocente y aire formalito, y se ofrece como guía para la ciudad, Pedro, Pedro, Pedro”, dice parte de la letra en español.

Por coincidencia, en 1979 - un año antes del lanzamiento de Pedro - la artista italiana viajó a tierras trasandinas para presentarse en el estadio del Club Atlético Unión, ubicado en Santa Fe. De esa forma, según se especula, el protagonista de canción pudo ser real e inspirar la creación que hoy colma TikTok.

La letra fue escrita por Franco Bracardi y la composición estuvo a cargo de Gianni Boncompagni. “Estoy enamorada locamente, estoy tan trastornada que no sé. Me ha embrujado con sus ojos de chiquillo, me ha dado lo mejor de lo mejor”, continúa la canción.

El tema forma parte de su álbum Mi spendo tutto, que integra otros títulos como In the City, Domani y María Mari. Considerada la reina de la televisión italiana y un ícono de la cultura pop en Europa y América Latina, Raffaella Carrá -fallecida el 5 de julio de 2021- se sigue posicionando como una de las exponentes en la lucha por la liberación sexual de la mujer. Ya sea por virales de TikTok o por su consolidada trayectoria, sus canciones se seguirán escuchando y bailando por bastante tiempo más.