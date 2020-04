Corrupción y fútbol: la serie de Amazon sobre Sergio Jadue revela sus primeras imágenes

En momentos que el confinamiento obliga a fijar la mirada principalmente en el streaming y sus estrenos, El Presidente, la ficción sobre Sergio Jadue y el escándalo de corrupción de la FIFA, se acerca a debutar en la pantalla, como la serie de mayor alcance nacida en Chile: aunque todavía no define fecha, cuando debute en Amazon Prime Video lo hará en todos los países donde está disponible.

La serie creada por Fábula y la plataforma lanzó hoy su primer adelanto, revelando de manera oficial la apariencia que tendrá el exmandamás de la ANFP y su entonces esposa, María Inés Facuse, interpretados por el colombiano Andrés Parra (Pablo Escobar, el patrón del mal) y la mexicana Paulina Gaitán (Narcos).

Grabada en Chile hace un año, la historia observa el FIFA Gate a través de la mirada de Jadue, mientras una investigadora del FBI (interpretada por Karla Souza, de How to get away with murder) le sigue los pasos a él y el resto de los principales hombres fuertes del fútbol, inmersos en una red de ilícitos que implican millones de dólares.

Aunque los principales roles no los interpretan chilenos, sí hay actores nacionales en el elenco, entre ellos Luis Gnecco, Gonzalo Robles, Sergio Hernández, Francisco Reyes, Daniel Muñoz, Cristóbal Tapia- Montt y Jaime Omeñaca.

Luis Gnecco, Sergio Hernández y Gonzalo Robles, parte del grupo de dirigentes.

Los ocho episodios de la serie cuentan con el argentino Armando Bo (Birdman) como showrunner, mientras que también dirigen capítulos el chileno Gabriel Díaz (Bala loca) y la mexicana Natalia Beristáin (Luis Miguel, la serie). La productora de Pablo y Juan de Dios impulsó el proyecto a partir de un perfil de Jadue realizado por el periodista Rodrigo Fluxá -Jadue en caída libre-, también guionista de la serie.

Además de El Presidente, Fábula espera por el estreno de La jauría, el thriller con Daniela Vega y Antonia Zegers inspirado libremente en el caso de La Manada y los movimientos feministas en Latinoamérica, definido como la primera serie original de Amazon en el país.