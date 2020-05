¿Dónde ver películas y documentales gratis? un repaso por las opciones

Con la demanda por consumo de contenido audiovisual a consecuencia de la cuarentena, y el alza en el costo del servicio de Netflix, es posible que la búsqueda de contenido disponible de forma gratuita sea una alternativa para quienes busquen ahorrar costos.

Entre las alternativas disponibles hay varias posibilidades: plataformas especializadas, semanas de prueba, contenido liberado por plazos acotados, etc.

Ondamedia

Ondamedia, el llamado “Netflix del cine chileno”, cuenta con un amplio catálogo de producción nacional, en que destacan algunas de las últimas películas que salieron a la cartelera, como Ema, de Pablo Larraín. Pero no se termina ahí. También cuenta con una interesante oferta de documentales como Nostalgia de la luz, de Patricio Guzmán, La once, de Maite Alberdi, Chicago Boys, de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, entre otros. También hay cortos y algunas series como la ganadora del Emmy, Una historia necesaria. Es gratis y no requiere de registro.

Los liberados de HBO GO

Aunque en rigor se trata de una plataforma de pago (cuyo costo mensual es de $7.700 mensuales), HBO GO, ha puesto a disposición de la audiencia parte de su catálogo de forma gratuita. Pero, hay que tener en cuenta que los títulos van cambiando con el tiempo y su disponibilidad es por tiempo limitado. Por ejemplo, desde el 29 de abril, están disponibles gratis por 15 días las miniseries Band of Brothers, The Night Of, Years and Years y True Detective.

YouTube

En la plataforma de videos de Google es posible acceder a varias alternativas. Desde fines de abril están disponibles sin costo diez documentales de Netflix, de corte educativo, como Our Planet, Abstract o Explained. Pensando en su uso como material didáctico, en tiempos en que la pandemia ha obligado al desarrollo de las clases lectivas vías remoto, cada uno de los trabajos audiovisuales incluye guías y recursos para profesores (disponibles acá) a fin de generar actividades y discusión con los estudiantes.

También hay alternativas en otros campos. Para los melómanos, es posible ver parte de la serie Bios de Nat Geo, con los documentales dedicados a Gustavo Cerati, Charly García y Luis Alberto Spinetta. También es posible acceder a conciertos, como el reciente reestreno de Estadio Nacional, de Los Prisioneros, o los que bandas como Radiohead o Pink Floyd, han liberado en sus perfiles. Incluso, en las teleseries, TVN liberó en su canal algunas producciones, como la noventera Sucupira, títulos ochenteros como Bellas y Audaces, y otras más recientes como La colombiana.

Pruebas gratis

Algunas de las plataformas de streaming, que habitualmente funcionan a pago, ofrecen la posibilidad de acceder a una semana de prueba. Es el caso de Apple TV+, el que cuenta con una oferta que va desde series como The Morning Show, al documental Beastie Boys Story, a la experiencia audiovisual del último disco de Pearl Jam, Gigaton.

Por su lado, Amazon Prime también cuenta con un período de prueba gratuito de siete días, aunque su renovación de títulos suele ser más lenta en comparación con otros servicios. En esta plataforma es posible encontrar el catálogo de Star Wars completo (al menos hasta el arribo de Disney+), además de series como The office, How I met your mother y Weeds.

En tanto, la plataforma Mubi, orientada al consumo de películas de autor, ofrece una semana de prueba en la que se puede acceder al trabajo de directores como Henri Vernuil, Xavier Dolan, Pablo Larraín, entre otros. Estrena una película nueva al día, aunque estas se mantienen por un mes, e incluso ofrece ciclos y jornadas triples dedicados a un/a cineasta en particular.