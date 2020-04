Qué ver en Apple TV+ para aprovechar la semana gratis de prueba

Servicios de streaming hay varios. Mientras Netflix y Amazon Prime se pelean el imperio con su oferta diversa, HBO hace lo suyo con producciones aclamadas. A la espera de la llegada a Latinoamérica de grandes como HBO Max y Disney +, hay un contendor que se asoma tímidamente con sus novedosas propuestas: Apple TV+.

En tiempos que quedarse en casa parece la mejor opción para prevenir la mayor propagación de la pandemia, en Culto destacamos los imperdibles de esta plataforma para aprovechar al máximo la semana gratis de prueba y, por qué no, entusiasmarse en contratar el servicio.

Series

The Morning Show

Mitch Kessler (Steve Carell) y Alex Levy (Jennifer Aniston) son reconocidos conductores del noticiero matutino The Morning Show. Sin embargo, la vida de ambos dará un vuelco cuando varias denuncias apuntan a Mitch como acosador sexual. Desvinculado del canal, Alex toma el liderazgo del programa, o eso cree ella hasta que los ejecutivos del canal consideran que hace falta una mirada fresca e incorporan a la joven Bradley Jackson (Reese Whiterspoon).

Truth be told

Poppy Scoville-Parnell (Octavia Spencer) es una investigadora y locutora de un exitoso podcast sobre crímenes reales, pero no es solo la voz de un aclamado programa, también incriminó a Warren Cave (Aaron Paul) de asesinar al padre de dos gemelas (Lizzy Caplan), un delito que Cave asegura no haber cometido.

Home before dark

Hilde Lisko es una niña de 9 años que se muda de Brooklyn a una ciudad junto a un lago. La pequeña tiene una mente despierta y una curiosidad imparable que la llevarán a entrar de lleno en un caso que diversas personas, incluida su madre, intentaron ocultar. “Sé inteligente”, le dice su padre. “Prefiero ser valiente”, responde ella.

Amazing Stories

Es una antología creada por los mejores realizadores de ciencia ficción basada en la serie homónima de 1985. Con Steven Spielberg (E.T., Indiana Jones, Tiburón), Edward Kitsis (Lost, Once Upon a time, Tron) y Adam Horowitz (Ouija, Tron), entre otros, está hecha para “transportar a la audiencia a mundos de maravilla a través de la lente de los cineastas, directores y escritores más imaginativos de la actualidad”.

Música

Pearl Jam: Gigaton listening experience

La banda de Seattle estrenó el 27 de marzo su undécimo álbum conformado por 12 canciones. Debutó en tiempo en que la pandemia obligó a tomar resguardos como quedarse en casa, por lo que no pudieron estrenar en cines la experiencia auditiva y visual que tenían preparada, pero falta de salas de cine, buenos son los servicios de streaming. Uno de ellos, Apple TV +, adquirió la pieza audiovisual para sus usuarios, quienes podrán disfrutar la “experiencia envolvente, mezclando el revolucionario formato inmersivo Dolby Atmos y el rango dinámico del sistema Dolby Vision”, que tenían preparados los liderados por Eddie Vedder.

La historia de los Beastie Boys

Dirigida por el amigo y colaborador de la banda, Spike Jonze, la dupla Mike Diamond (Mike D) y Adam Horovitz (Ad-Rock), dan a conocer la historia del trío musical que formaron junto a Adam Yauch (MCA) y que los lanzó a la fama hace cuarenta años con su mezcla de rap y rock. Un relato de hip hop y amistad que dos horas de duración sobre los chicos de “Sabotage”.

Películas

The Banker

Protagonizada por Samuel L. Jackson y Anthony Mackie, la cinta se ambienta en la década del 60 en Estados Unidos, en tiempos que a las personas afroamericanas se les denegaba el acceso a préstamos bancarios y eran comúnmente rechazados para la compra y arriendo de propiedades. Joe Morris (Jackson) y Bernard Garrett (Mackie), se alían con Matt Steiner (Nicholas Hault) -un hombre blanco- para que haga los negocios en representación de ellos, y poco a poco amasan una pequeña fortuna que con el tiempo les permite no solo arrendar y vender a miembros de la comunidad afroamericana, también hacerse de un banco local para darles créditos. Sin embargo, un racista hombre blanco descubre esta estrategia y se empecina en complicarles el camino.

Defending Jacob

Chris Evans y Michelle Dockery interpretan a los padres de Jacob, un adolescente de 14 años acusado de asesinar a un compañero de colegio. Niega su culpabilidad, pero su huella dactilar fue encontrada en el cadáver y el cuchillo con el que se perpetró el crimen, también estaba en su posesión. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por proteger a tu hijo? Es la pregunta que plantea esta cinta basada en la novela homónima de William Landay.

En tiempos de pandemia

Además de la semana gratis de prueba, Apple TV + dispuso acceso libre a algunos de sus títulos originales. Entre ellos destacan las series Servant -sobre una pareja que sufre la muerte de un hijo-, For all mankind -sobre la vida de los astronautas de la NASA-, Little America -con historias románticas de inmigrantes a Estados Unidos- y Dickinson, que recrea la vida de la joven poetisa estadounidense.

En cuanto a programación infantil, Apple dispuso The Elephant Queen -documental que sigue a la elefanta Atenea y cómo guía a su manada en busca de agua-, Helpsters -un programa de los creadores de Plaza Sésamo, protagonizado por monstruos-, Snoopy el astronauta -una nueva aventura del clásico de Peanuts- y Ghostwriter: el escritor fantasma -la historia de una pequeña librería que libera al mundo reales diversos personajes de ficción, ante lo cual cuatro niños resolverán los misterios.