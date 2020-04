HBO GO: revisa los títulos liberados en tiempos de cuarentena

Con la medida generalizada de quedarse en casa para prevenir el contagio de coronavirus, muchos se han entregado a los servicios de streaming para matar el tiempo en casa.

Entre las plataformas más populares, HBO GO dio un paso adelante y puso a disposición del público parte de su catálogo. Ojo, que los títulos seleccionados están disponibles temporalmente y van variando con el pasar de las semanas.

Entre el 8 y el 30 de abril, estuvieron disponibles los primeros episodios de Avenue 5, Euphoria, His dark materials, The Outsider, Watchmen y la primera temporada completa de Prófugos.

Posteriormente, entre el 16 y el 30 de abril, se liberó la primera temporada de Sex and the City y las dos primeras de Los Soprano. Así como entre el 24 y 30 de abril, se incluyó el primer ciclo de Insecure, las primeras dos temporadas de Ballers, y todos los episodios de Barry.

Tanto los que hicieron uso de este beneficio como los que no alcanzaron, podrán acceder gratuitamente a las nuevas incorporaciones de costo liberado por parte de HBO GO.

Desde el 29 de abril -hasta el 14 de mayo-, se suman las series Band of Brothers, The Night of, Years and Years y la primera temporada de True Detective.

Band of Brothers

“Esta icónica miniserie basada en el best-seller de Stephen E. Ambrose, y con la producción ejecutiva de Steven Spielberg y Tom Hanks, recuenta los increíbles logros de un cuerpo de elite de paracaidistas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial”.

The Night of

“Creada por Richard Price (The Wire de HBO) y Steve Zaillian (Schindler’s List) y estelarizada por John Turturro y Riz Ahmed, la miniserie ganadora del Emmy, investiga un complicado caso de asesinato en Nueva York con connotaciones culturales y políticas. La historia sigue a Nasir “Naz” Khan, un estudiante universitario paquistaní-estadounidense que vive con sus padres en Queens, Nueva York. Cuando se lleva el taxi de su padre a una fiesta en Manhattan, lo que comienza como una noche perfecta, se convierte en una pesadilla y Naz termina arrestado por el asesinato de una muchacha que recién conoció. La serie examina la investigación policial, los procedimientos legales, el sistema de justicia criminal y el purgatorio salvaje de la isla de Rikers, la cárcel donde los acusados de delitos mayores esperan un juicio”.

Years and Years

“A medida que la sociedad cambia a un ritmo cada vez mayor, la familia Lyons experimenta todo lo que esperamos en el futuro y todo lo que tememos. Cada episodio de Years and Years, nos muestra las vidas de los cuatro hermanos Daniel (Russell Tovey), Stephen (Rory Kinnear) - con su esposa Celeste (T’Nia Miller) -, Rosie (Ruth Madeley) y Edith (Jessica Hynes), más la abuela Muriel (Anne Reid) y los hijos de la familia, mientras navegan por un mundo inestable en lo político, la económico y los avances tecnológicos”.

True Detective (Temporada 1)

“Matthew McConaughey y Woody Harrelson interpretan a Rustin Cohle y a Martin Hart, dos detectives de Louisiana cuyas vidas se entremezclan durante una persecución a un asesino que dura 17 años, desde el comienzo de la investigación policial sobre un crimen macabro en 1995 hasta la reapertura del caso en 2012. La serie policial de estilo gótico fue creada por Nic Pizzolatto y tiene la dirección de Cary Fukunaga”.