El boom editorial que desencadenó la pandemia

Lo acusaron de oportunismo. Hace un par de semanas el ex político conservador y ambientalista Stanley Johnson, padre del primer ministro británico Boris Johnson, anunció su intención de reeditar El virus, novela publicada originalmente en 1982. En ella narra un thriller en torno a la amenaza de un peligroso patógeno. “Soy un escritor profesional”, respondió ante las críticas.

Tras presentar la novela a numerosas editoriales, el sello independiente Black Spring contrató la narración de Johnson. La nueva edición incorpora un epílogo del autor, donde escribe: “¿La lucha contra Covid-19 será tan exitosa como lo fue mi héroe ficticio en la lucha contra el virus de Marburg? ... Pensando en mi propio libro y su eventual final feliz, no puedo evitar sentir que los gobiernos de todo el mundo, incluido el nuestro, deben centrarse sin piedad en la búsqueda de un antídoto o una vacuna”.

El virus es uno de los títulos que alimenta una suerte de boom editorial de libros en torno a la pandemia, sus antecedentes y eventuales secuelas.

Tras la publicación de Tiempos de contagio del novelista y físico italiano Paolo Giordano, el primer libro en torno a la emergencia, la industria editorial anuncia nuevos títulos o la recuperación de publicaciones actualizadas al contexto, desde el ensayo filosófico y político a la ciencia y la ficción literaria.

Si bien la pandemia afectó con fuerza al medio editorial y lo condujo a una severa crisis, obligando a modificar sus planes de publicación, los sellos buscan la manera de sobrevivir a ella. La edición de libros vinculados a la pandemia, que capturen el interés de los lectores por comprender el fenómeno, puede ser una de ellas.

Junto con Paolo Giordano, uno de los adelantados en proponer un debate en torno a la crisis fue el polemista esloveno Slavoj Zizek en su ensayo Pandemia. Publicado en formato ebook por Anagrama, en este libro el autor plantea la caída definitiva del modelo capitalista a raíz de la emergencia. En su estilo provocativo y ligeramente escandaloso afirma que la salida a la crisis es un comunismo reinventado o la barbarie.

En el mismo terreno de las ideas, un grupo de intelectuales argentinos aporta reflexiones en El futuro después del covid-19, publicado como ebook. Entre los autores figuran Beatriz Sarlo y Rita Segato, quien escribe: “Que nadie venga a decirnos ahora que ‘no es posible ensayar otras formas de estar en sociedad’ u otras formas de administrar la riqueza: se puede parar la producción y se puede parar el comercio. Estamos presenciando un acto de desobediencia fenomenal sin poder adivinar cuál será la ruta de salida”.

Las complejidades y disyuntivas que la pandemia plantea al sistema democrático son el eje del nuevo ensayo del español Daniel Innerarity, editado por Galaxia Gutenberg con el título Pandemocracia.

Los efectos de la crisis sanitaria en el sistema económico es hoy una de las grandes preocupaciones en el mundo. De ello ha escrito el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien en la edición de bolsillo de su libro People, power and profits, cuya primera edición es de 2019, añade un nuevo prólogo. El economista que ha señalado las desigualdades de ingresos y en la distribución de la riqueza en EEUU, afirma que “el Covid-19 ha puesto de manifiesto la magnitud de estas desigualdades”.

Un análisis de las medidas económicas que se han adoptado para contener el daño proporciona Joshua Gans, académico de la Universidad de Toronto, en Economics in the Age of Covid-19. Publicado por MIT Press, el libro explora también las herramientas que podrían colaborar en la recuperación.

Ciencia y ficción

El doctor Wang Zhou es jefe médico del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Wuhan, así como profesor en la universidad de la ciudad donde se registró el primer brote del virus. Escrito contra el tiempo, Wang Zhou elaboró un Manual de Prevención de Coronavirus. Con el subtítulo 92 consejos basados en la evidencia científica que pueden salvar tu vida, el volumen acaba de salir en España.

Con una perspectiva similar, la bioquímica Deborah García Bello escribió No tocar: ciencia contra la desinformación en la pandemia del covid-19, editado por Paidós.

Ya en las aguas de la ficción, se anuncian al menos dos novedades: El confinado, un thriller de Roberto Domínguez Moro que publicará el sello Maeva, y Nueve perfectos desconocidos, donde Liane Moriarty, la exitosa autora de Big Littles Lies, relata la historia de un grupo de personajes aislados en un balneario. La edición original es de 2018, pero funciona perfecto para estos días de aislamiento social. Nicole Kidman, una de las productoras de la serie transmitida por HBO, ya trabaja en su adaptación.