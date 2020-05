El día que Noel Gallagher humilló a Michael Hutchence por televisión

Era febrero de 1996. INXS ya no lideraba los ránking Billboard. Hace cinco años que no lo hacían. La última vez que figuraron en el listado fue en 1991, con “Disappear” del álbum X, una canción que casi queda excluida del disco de no ser por la insistencia de Michael Hutchence en publicarla.

Atrás quedaba la gloria de 1988, cuando ocuparon cuatro puestos Billboard: “Need you tonight” (2), “Devil Inside” (46), “New Sensation” (65) y “Never tear us apart” (95), todas pertenecientes a Kick (1987).

A mediados de los 90, eran otras voces, acordes y sonidos los que predominaban, pero Michael Hutchence fue invitado para presentar una categoría en los Brit Awards: Mejor Video Musical.

“Los ganadores a Mejor Video son: Oasis, ‘Wonderwall’”, dijo Hutchence desde el escenario mientras hacía un gesto de triunfo, al tiempo que esperaba que la banda británica subiera a recoger su premio.

Pero el guitarrista y compositor de Oasis dijo una frase inesperada. Quizás con el propósito de ser gracioso, pero afectó a Hutchence más de lo que pensaba.

“Los que pasaron de moda no deberían entregarle premios a los que somos el futuro”, dijo Noel Gallagher disparando a quemarropa a INXS.

“¿Qué pasó con Oasis en los Brit Awards?”, le pregunta una periodista a Hutchence. “No lo sé, dice estupideces todo el tiempo a todo el mundo”, respondió el artista australiano como desestimando lo ocurrido.

“Lo gracioso es que Liam me dijo: ‘Amigo, yo te quiero, realmente te quiero’", haciendo la salvedad respecto a la voz de la banda tras “Supersonic”.

“Ese momento de su vida fue devastador. Habían sido masivos en todo el mundo y pasar de eso al otro extremo, fue muy duro para ellos. Sobre todo para Michael”, relata Martha Troup, quien fuera mánager de INXS, en el documental Mystify, disponible en Netflix.

“Esperaban que Elegantly Wasted (1997) fuera el álbum que cambiara las cosas...", pero no fue así.

Fue el último disco con Michael Hutchence en vida.