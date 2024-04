Las claves del show de Jonas Brothers en su regreso a Chile

Pasadas las tres de la tarde del lunes 22 de abril, arribó al país el vuelo privado que trajo a Joe, Kevin y Nick Jonas, los Jonas Brothers. El trío de hermanos, que aloja en el Hotel Mandarín Oriental, se presentará en Chile esta noche, a las 21.00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, un recinto que en el último tiempo ha recibido variados espectáculos, como los shows de Dua Lipa, Harry Styles, Mäneskin, entre otros.

Los Jonas Brothers llegan a Chile tras sus pasos por Brasil, Colombia y Perú, como parte del tramo latinoamericano de su gira The Tour: celebrando cinco discos. Se trata de su tour más ambicioso a la fecha, con 98 conciertos en 26 países. Cada noche es un repaso por sus cinco discos y presenta un set que varía entre las 34 y 37 canciones (dependiendo del país), el que se extiende por algo más de dos horas.

Eso sí, la fanaticada más militante ha advertido un detalle en las redes sociales; el show que viene a Latinoamérica y Asia es una versión compactada del show que han mostrado en EE.UU, sin toda la escenografía monumental que montaron allí (por ejemplo, en Filipinas solo hicieron un set de 29 canciones, mientras que en lugares de Estados Unidos han llegado a tocar 38 a 40). Nada de raro, pues es una tendencia que ha existido en la industria desde hace décadas, debido a los altos costos que implica bajar a la región. Aunque han habido excepciones, como Coldplay, o más reciente, Karol G.

Y aunque no han confirmado actividades paralelas en el país, lo cierto es que los Jonas Brothers son dados a las sorpresas. Durante su paso por São Paulo, sorprendieron al salir a recorrer la zona gastronómica de la ciudad, mientras que en Lima, disfrutaron de las playas de Costa Verde y de las bondades de la rica gastronomía local al degustar un ceviche, tal como compartieron en sus redes sociales. En Santiago, los fans se apostaron en las inmediaciones del Hotel Mandarín para intentar conseguir una imagen o un saludo de sus ídolos.

En sus shows, los hermanos Jonas dividen el set en bloques correspondientes a sus discos, aunque arrancan con los temas Celebrate! y What a man gotta do de su más reciente disco, The Album, del que interpretan no menos de 10 canciones. En Lima, la prensa local destacó el dominio escénico que ha ganado el grupo con los años en la carretera, aunque marcó que hubo notorios problemas de sonido tras una pausa.

“Cerca de la mitad del espectáculo, después de un breve descanso, surgieron problemas con el sonido que impidieron el regreso de Joe, Kevin y Nick. Ante la preocupación del público, la producción solicitó a las fans que mantuvieran la calma mientras se resolvía el inconveniente: Agradecemos su paciencia. Después de unos diez minutos, la banda finalmente pudo reanudar la presentación”, anotó RPP del Perú.

Las puertas del recinto se abrirán a las 16.00 horas y todavía quedan entradas disponibles en Pit Pacífico, Pit Andes, Cancha frontal, Cancha general, Pacífico centro, Pacífico sur, las que se pueden adquirir en el sistema Ticketmaster. En los números de apertura estarán el argentino Benito Cerati, quien saldrá a escena a las 19.30 y luego el DJ Deleasa a las 20.05.

Respecto a la experiencia, la organización dispuso bicicleteros gratuitos para quienes deseen llegar pedaleando. Para acceder a estos hay que inscribirse en un formulario (que puedes llenar acá). Sobre los accesos a la calle Enrique Olivares (donde se ubica el estadio) son por las calles Colombia o México, dependiendo del ticket.