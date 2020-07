Lollapalooza anuncia transmisión online de 150 shows que han pasado por el festival

Ante la imposibilidad de realizar eventos masivos debido a la pandemia del coronavirus, la organización del festival Lollapalooza acaba de anunciar que entre los próximos días 30 de julio y 2 de agosto realizará una transmisión de forma gratuita en su canal de YouTube de 150 actuaciones de artistas que se han presentado en ediciones anteriores del festival.

Entre otros artistas que estarán “presentes” en esta transmisión digital, estarán Paul McCartney, Metallica, The Cure, OutKast, LCD Soundsystem, Arcade Fire, Lorde, Yeah Yeah Yeahs, Tyler the Creator, Run the Jewels, ASAP Rocky, Chance the Rapper, Tenacious D , Cypress Hill, Jane’s Addiction, Alabama Shakes, Tove Lo, Portugal. The Man, Kehlani, LL Cool J, Princess Nokia, Polo G y más.

Además, Jane’s Addiction, banda donde milita el fundador del festival, Perry Farrell, anunció que incluirán tres presentaciones especiales durante todo el fin de semana: la primera reunión de Porno para Pyros en 24 años; un homenaje a David Bowie con el pianista Mike Garson; y una actuación especial de la Orquesta Kind Heaven con Taylor Hawkins de Foo Fighters.

Asimismo, y de mano al espíritu altruista del festival, Lollapalooza promoverá una serie de causas sociales. Habrá referencias a la organización “Cuando todos votamos” de Michelle Obama, que busca alentar el nuevo registro de votantes. Se espera que incluso la ex primera dama haga una aparición en algún momento.

También se alentará a los espectadores a donar a la Iniciativa de Justicia Equitativa, que se compromete a terminar con el encarcelamiento masivo y el castigo excesivo en los EE. UU., Y el Fondo de Ayuda de Artes por Illinois, que proporciona ayuda financiera a lugares y trabajadores afectados por COVID-19.