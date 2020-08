El tacto de Martín del Real: así trabaja Ases Falsos sus dos próximos discos

Dos equipos de trabajo dentro de una misma banda, construyendo un par de discos que serán lanzados en simultáneo, trabajados en estudios y procesos diferentes, han dado forma a los últimos meses de los Ases Falsos.

Chocadito, uno de los trabajos, tiene que ver con el conducto regular del grupo, acaso las canciones de Cristóbal Briceño. El otro, llamado Tacto, suma temas con la firma de Martín del Real. Él, alguna vez baterista de Fother Muckers y consumado exguitarrista de Teleradio Donoso, hoy en Ases Falsos, al otro lado de la pantalla, lo explica.

-Era un número importante de canciones, Cristóbal ya tenía una cierta cantidad de temas como para armar un disco y yo también estaba aportando con otras más, a raíz de eso surge la idea de agruparlas en dos conceptos distintos, con grupos de trabajo, estudios y procesos diferentes.

Ases Falsos. Foto: Ramón Vásquez Lemus

Con las cartas sobre la mesa, decidieron que las canciones de Tacto serían producidas por Martín. En el otro mazo, las de Chocadito quedarían en manos de un tercer integrante de Ases Falsos. Hace unos meses Cristóbal contó a Culto que esto “generó un clima de competencia muy divertido” en el grupo.

El hombre encargado de emparejar volúmenes, ponerse de acuerdo con los músicos, seleccionar las tomas en el estudio y decirles "otra vez, otra vez, otra vez", sería Francisco Rojas.

-Es alguien que le ha dedicado mucho tiempo a la música y que ha pulido el oficio de las grabaciones —opina Martín—, creo que está haciendo un gran trabajo en las producciones de Chocadito y también en los covers que hemos estado sacando. Tiene un gran sentido de la disposición de los instrumentos y es alguien que se toma el tiempo de investigar el sonido.

Hace unas semanas, otra de las ocupaciones de Ases Falsos en el encierro, entre una reedición remasterizada de Fother Muckers, una nueva entrega en solitario de su cantante o la lectura de cuentos para escolares, han sido los covers.

Tomados de ensayos o antiguas presentaciones, el grupo los ha publicado “como una simple idea de mostrar algo diferente durante los días de encierro”, cuenta Martín, desde la elogiada “Sigo dando amor”, original de KC and The Sunshine Band, a la teletrabajada “Vuela vuela” que en esta parte de la lengua popularizaron Desireless y sobre todo Magneto.

-Nos mantenemos en contacto, sabemos que no podemos quedarnos quietos y lo mejor que podemos hacer es trabajar. Francisco se encarga de mezclar estas canciones y Simón (Sánchez, bajista del grupo) está haciendo los videos.

Si le preguntan a Martín si es que el estallido social alcanzó a salpicar los nuevos discos de la banda, él, con un dejo de misterio y certeza, responde que sí.

-Claro que sí, son discos que están envueltos en este contexto y hay canciones que lo reflejan más que otras. En Tacto, por ejemplo, hay una canción llamada “Yo sí estoy en guerra” que hace una lectura sobre el origen de la violencia y lo relacionado al estallido social. Estoy seguro que Chocadito también va a tocar temas de este tipo, es algo que siempre está presente en la obra del grupo.

Hoy, mientras Tacto y Chocadito toman su acabado definitivo, Ases Falsos informa un par de nuevos adelantos.

Por un lado, “Camina”, de la facción Chocadito:

Por el otro, “Cómo quieres que no me enoje”, que será parte de Tacto y es cantada íntegramente por Coni Lewin.

Coni Lewin

-Se conocen hace tiempo con Cristóbal —dice Martín de la integrante de Supernova—, han trabajando juntos y hace tiempo que tenían un demo muy bueno de una canción llamada “Cómo quieres que no me enoje”.

-Hace tiempo Cristóbal me mostró esa canción y yo se la grabé a modo de maqueta —recuerda Coni Lewin en otra ventana—. Cuando me la mostró la encontré bacán. Me gusta mucho como escribe y compone.

No es la primera vez que coinciden. Para el disco solista de Cristóbal, Deja un rato piola (2014), Coni cantó “Me cargaste”.

Tiempo ha, en alguna presentación de Fother Muckers en el Centro Arte Alameda, en 2011, ella subió a interpretar “Te quiero tanto” de su disco homónimo (2002).

-Decidimos darle forma en este disco y se fue convirtiendo en algo más grande —explica Martín—, la sesión de grabación estuvo muy buena y termina como uno de los puntos altos de Tacto, fue por ese motivo que decidimos mostrarla como el tercer y último adelanto del disco.

Cuenta Coni que precisó de apenas dos tomas para grabar “Cómo quieres que no me enoje”.

-Coni tiene una gran voz con un sello inconfundible —destaca el productor de Tacto—, espero que podamos tocar ese tema en vivo algún día.

-Fue súper rápido en realidad. Cristóbal sabe exactamente lo que quiere cuando estás grabando y eso también ayuda un montón —dice Coni sobre la grabación—. Cuando me dijo el nombre de la canción, antes de mostrármela ya me gustó porque es muy yo, que soy enojona por naturaleza.

Como productor, Martín dice que le gusta que haya un buen registro de la base rítmica y que los músicos sientan el peso de la grabación.

-Hay una preparación a la grabación que me motiva, donde se pueden analizar los arreglos, ensayar y buscar caminos —dice el músico—, lo mejor para mí es jugar con los silencios y dinámicas. En una mezcla busco que cada elemento tenga su espacio y que se pueda sentir el aire entremedio.

-Encuentro que lo que hacen tiene elegancia —destaca Coni—. Y eso es difícil de encontrar a veces en la música. Cristóbal es seco como letrista además.

Martín del Real y Cristóbal Briceño en una sesión de grabación de Tacto. Foto: Michel Mora

-Me apoyo harto en ingenieros de sonido ya que no soy muy técnico —menciona Martín—, me preocupo de generar una buena comunicación con ellos y así poder transmitir lo que quiero lograr. El registro de gran parte de Tacto estuvo a cargo de Victoria Cordero en Estudios Lautaro y la mezcla ahora la está haciendo Kily González, nuestro sonidista de cabecera. Ambos han hecho un gran trabajo.

-Nos pusimos la meta de sacarlos este año.

El guitarrista de Ases Falsos cuenta que Chocadito y Tacto están pensados para aparecer entre octubre y noviembre de 2020, incluyendo una edición física.

-Recién salimos con una preventa anticipada del formato CD para generar recursos y para que los seguidores puedan reservar sus discos desde ya.

[Esto se puede hacer en el sitio asesfalsos.cl]

Martín del Real. Foto: Cristóbal Fredes

El grupo, que figura con dos apariciones entre “Los 30 mejores discos chilenos de la década”, también anunció la inminente aparición de un “especial televisivo”.

¿Y el regreso en vivo? “No lo veo posible en el corto plazo”, responde el músico y productor que por estos días ha vuelto a escuchar a los Beatles, Radiohead, Beach Boys, Los Prisioneros, Carole King, Culture Club, Little Richard y la música clásica, entre su faceta como diseñador web y las caminatas con sus dos hijos pequeños, “he compartido mucho con ellos y con mi mujer, quienes son las personas más importantes para mí y aunque ha sido una tarea dura, al final del día hay una sensación de esperanza”.

-Por ahora lo mejor es que la música haga lo suyo y se convierta en una buena compañía por estos días —dice Martín—, ya habrá tiempo para poder mostrar algo de todo esto junto a más gente.