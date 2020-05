Cristóbal Briceño desmenuza los nuevos singles de Ases Falsos y revela su preferencia por Borges: “Me entretiene a rabiar”

Dos discos, dos singles. En un ejercicio no demasiado habitual en la industria musical, el grupo Ases Falsos ha revelado nuevos adelantos para el par de nuevos discos (Chocadito y Tacto) que ha trabajado en simultáneo en estudios diferentes durante los últimos meses: "Nadie nunca nos extraña" (con música del guitarrista Martín del Real) y "Todo chocado", ambas escritas por el vocalista Cristóbal Briceño.

“La primera de abandono y la segunda de daño -las resume el autor en conversación con Culto-. Cada oyente le encontrará eso sí sentido propio a las letras, como siempre nos preocupamos de dejar ese espacio de libre interpretación. Las canciones al final las completa cada uno. Musicalmente son súper distintas, la primera más sintética y aireada y la segunda más recargada y galopante. Será un gusto tocarlas en vivo, sea cuando sea que eso ocurra”.

La banda produce los álbumes con equipos diferentes para cada uno; Chocadito a cargo del tecladista Francisco Rojas, y Tacto con Del Real en la silla de productor. "Ha sido un juego, nada más -explica Briceño-. Y aunque ha perdido fluidez por tanto evento inesperado, ha valido mucho la pena. Hemos descubiertos facetas y matices nuevos, y también generó un clima de competencia muy divertido". Más se fortalece.

Uno de esos eventos inesperados, la cuarentena que mantiene a la población en sus casas debido a la propagación del COVID-19, sorprendió al grupo en el siempre complejo proceso de ultimar los detalles de los lanzamientos. "No nos vimos nunca más, pero tampoco es que nos veíamos tanto antes, jojo -asegura Briceño-. Da lata dejar de tocar, claro, hay que apretarse el cinturón un par de hoyitos más, pero ante algo planetario como esto, y que afectará principalmente al pobre, no se piensa tanto en uno mismo".

Por supuesto, la contingencia modificó cualquier plan respecto a presentaciones en vivo. "Teníamos un montón de fechas que se cayeron, a lo largo de todo Chile. Pero no pasa nada, al mal tiempo buena cara. Sabremos hacer de tripas corazón".

De este modo, la fecha de lanzamiento de las placas aún está en veremos. "No tienen pa cuando. Estábamos casi listos, pero ese casi quedó interrumpido hasta nuevo aviso. No somos mucho de trabajar por internet, así que solo sabiendo cuándo volveremos a juntarnos es que podremos hacer una proyección realista. Pero este año seguro. Espero".

-En los últimos meses ocurrió el estallido social, y ahora estamos en una nueva crisis ¿hay material compuesto en esos días que se vaya a incluir en los discos?

-Un par de temas, sí, en el disco Tacto. Es normal llegar a la grabación de los discos con uno o dos temas sin terminar, y esas letras pendientes se tiñeron del entorno. Ahora, en ambos discos hay muchos temas relacionados con la crisis, porque esto viene desde antes, desde siempre.

"La crisis se fraguó junto con el primer ser humano", remata con su habitual preferencia por las frases con peso de sentencia.

En las últimas semanas, los escenarios de clubes, estadios y bares se han trasladado a la intimidad de los hogares. Músicos como Manuel García, Fito Páez, Pedro Aznar y otros tantos han optado por realizar presentaciones online compartidas por las redes sociales. Una dinámica que a los Ases Falsos no parece agradarles demasiado, de cara a la eventual presentación de su nuevo material. "Eso de la sesión en la casa vía streaming, no sé, no los veo ni a los cabros ni a mí haciéndolo. No se me da natural", descarta Briceño.

Ases Falsos. Foto: Manuela Bocaz.

El cuentista

Entre videoclips, sencillos y canciones sueltas, en los últimos días, el canal de YouTube del grupo cuenta con otro tipo de contenido. Se trata de Cuentos para escolares, relatos breves del canon literario seleccionados y narrados por Briceño.

"No lo sé, hace rato que quería estimular la lectura en la chiquillada que nos sigue y compartir cuentos que disfruto -responde al ser consultado el por qué de la decisión- . Supongo que ahora caía de cajón. No tengo Instagram así que no sé qué estarán haciendo mis colegas".

Los autores son muy diversos. Entre los primeros relatos están "El cuentista", de Saki (el pseudónimo del inglés Hector Hugh Munro), y "Escondiendo un piojo", del chino Pu Songling. En los últimos días se añadieron "El semejante", de Miguel de Unamuno y "El arca de Noé inspeccionada en un puerto alemán", de Mark Twain.

"Saki es medio inevitable, especialmente por su célebre 'Sredni Vashtar', que es una joya -detalla el músico-. Y Pu Songling, no sé, es probable que me lo haya sugerido Borges, que tantas buenas recomendaciones nos hace".

Precisamente, el escritor argentino resulta ser uno de sus favoritos. "Bueno, Jorge Luis Borges es un titán del cuento, me entretiene a rabiar. Nunca escribió una novela, sospecho que lo consideraba un formato más bien forzado, y en mi opinión tendría razón, la novela cumplía antes con lo que hoy una serie de Netflix, quiero decir, estaba usualmente diseñada para ir alargándose y alargándose cosa que antes de dormir uno le avanzara unas hojas y retomabas la noche siguiente en un nuevo capítulo".

"Ahora, el límite es difuso, están la novela corta y el cuento largo y cuándo empieza uno y termina el otro es para la risa -agrega-. En esta difusa categoría mis favoritos deben ser Chejov, Unamuno, Lagerkvist también. Y en el cuento corto los chinos no tienen comparación. Pero hoy por hoy, el cuentista campeón indiscutido de mi corazón es Isaac Bashevis Singer. Cómo lo gozo".

Así es como termina.