Netflix gratis: mira series y películas en el streaming sin pagar

La invitación es elocuente y atractiva: “Netflix es el destino ideal para tu búsqueda de entretenimiento, pero no tienes que creernos”, comienza diciendo para luego rematar: “Ve algunas de nuestras películas y series favoritas, totalmente gratis”.

El crecimiento de plataformas como Amazon Prime y la llegada del gigante Disney+ en noviembre comienzan a modificar un campo que en los últimos años estuvo dominado por Netflix. Ante la aparición de nuevos competidores en la región, el gigante del streaming busca ahora modificar sus estrategias de promoción y en ese marco decidió ofrecer gratis algunos de sus contenidos.

Así es. Gratis y en línea, Netflix ofrece el visionado de series como Stranger Things, donde los hermanos Matt y Ross Duffer homenajean al cine de Steven Spielberg, Wes Craven, John Carpenter y autores como Stephen King, entre otros, en un singular universo situado en el pueblo ficticio de Hawkins, en Estados Unidos. Ambientada en los años 80, cuando un niño de doce años llamado Will desaparece misteriosamente; poco después, una niña aparentemente fugitiva y con poderes telequinéticos, se encuentra con Mike, Dustin y Lucas, amigos de Will, y los ayuda en su frenética búsqueda. La serie vio brillar a Winona Ryder, Finn Wolfhard y Millie Bobby Brown.

Otro contenido gratuito es la película Misterio a bordo, donde un policía de Nueva York y su esposa tratan de resolver un misterioso asesinato a bordo del yate de un multimillonario, durante un muy esperado viaje a Europa. Con actuaciones de Jennifer Aniston y ‎Adam Sandler‎.

La serie Élite, donde tres jóvenes de la clase obrera asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acaba en una tragedia, también se encuentra liberada.

Así como títulos del catálogo de Netflix como Jefe en pañales, Bird Box: a ciegas, la premiada serie When they see us, que retrata el caso real de cinco adolescentes de Harlem atrapados en una pesadilla judicial al ser injustamente acusados de un brutal ataque en Central Park; El amor es ciego, la elogiada cinta Los dos papas, Nuestro planeta y la serie Grace and Frankie, protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin.

Para acceder al contenido gratuito de Netflix, pincha en este link.