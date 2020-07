Las 50 mejores series de 2019 según La Tercera

Por algunos segundos, pareció un final feliz: Daenerys invita a Jon Snow a construir juntos "un nuevo mundo", se dan un beso y de fondo se oye música romántica. Pero eso habría sido indigno de un desenlace para Game of Thrones. A cambio, él le entierra un cuchillo, en un beso mortal que echa por tierra cualquier posibilidad de que la pareja terminara junta y más acorde a la tragedia shakesperiana que fue la ficción de HBO, que concluyó el primer semestre de 2019 a lo grande: cerrando todos los nudos dramáticos, con los tiempos necesarios para su desarrollo, y sentando un precedente imbatible —hasta hoy— en materia de audiencias: 19 millones de espectadores vieron el final de la octava temporada.

Chernobyl, la serie del año, debutó en la misma señal de Game of Thrones cuando la octava temporada del gigante entraba en fundido a su cierre final. A cargo de las secuelas de Scary Movie y The Hangover, el guionista Craig Mazin encontró en la Premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexiévich el tono y la verosimilitud histórica para montar en Chernobyl un mosaico del terror y el sufrimiento que experimentaron miles de europeos en la década del 80.

En 2018, una de las series que se llenó de aplausos en el hemisferio norte fue Killing Eve, una comedia negra, a ratos absurda, y con una buena cuota de intriga y acción, sobre una asesina a sueldo y la agente que la trata de atrapar. La mayoría de esos elogios fueron para sus protagonistas, Jodie Comer y Sandra Oh, pero la idea de hacerla serie, el concepto de desarrollo y una buena parte de los guiones de la primera temporada vinieron de otro nombre: Phoebe Waller-Bridge.

Antes que su nombre se hiciera conocido globalmente con esa serie, la actriz y escritora ya llamaba la atención en Inglaterra con Fleabag, la serie que sorprendió este año con su segunda temporada. Phoebe Waller-Bridge escribe y protagoniza la historia de una treinteañera en crisis, impredecible, que le habla a la cámara y que mezcla risas y drama en escenas brillantes.

La honestidad y la crudeza con que están moldeados tanto el personaje principal como los que la rodean, hacen que Fleabag sea una serie imperdible, y en su segundo ciclo toma una dirección inesperada cuando el personaje principal comienza una tensa relación con un sacerdote. Otra buena noticia es la aparición más constante de la desagradable madrastra de la protagonista, interpretada de manera brillante por la ganadora del Oscar Olivia Colman.

Los disturbios raciales de Tulsa de 1921, donde la población blanca atacó a la comunidad afroamericana, dejando muertos y heridos, es el punto de partida de Watchmen, otro de los aciertos de HBO que se inspira en la serie de cómics creados por Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins —publicados en 1986 y 1987—, aunque no se basa en las novelas gráficas originales sino en su universo.

El showrunner Damon Lindelof (Lost, The leftovers) logró refrescar la historia a los tiempos actuales, donde el conflicto racial sigue vivo y se puede extrapolar incluso a inmigrantes y todo aquel que un hombre blanco siente como diferente a él, con un reparto de lujo: Regina King (la detective Angela Abar y Sister Night), Don Johnson (el jefe Judd Crawford), Jeremy Irons (el extrañísimo Ozymandias, robándose cada escena) y Frances Fisher (Jane Crawford) dan vida a una historia que parte en 1921 y en el mismo primer capítulo da un salto a 2019 distópico, donde los oficiales de policía usan máscaras para ocultar sus identidades y que tras el ataque a un oficial, el jefe Crawford pide represalias y permiso para utilizar las armas libremente y atrapar al atacante.

Con una envolvente y superlativa banda sonora (a cargo de Trent Reznor y Atticus Ross), la trama avanza rápidamente y logra conectar con una fotografía y efectos visuales que más la asemejan a una película, resultando un conjunto que hipnotiza, que se siente diferente a lo que se ve hoy en televisión y que, aunque tiene una complejidad que le exige concentración al espectador —hay secretos que van cayendo de a poco, pero que no se sienten forzados ni mañosos—, consigue entretener desde el primer minuto.

Chernobyl. HBO

1- Chernobyl

"¿Cuál es el costo de las mentiras?

Hay una explosión, una catástrofe nuclear de proporciones impensadas, una ciudad que no será nunca más una ciudad, una vida, cientos, miles de vidas que tendrán que torcer su camino y buscar un futuro en cualquier parte, lo más lejos posible, se espera, de ese reactor nuclear que explota, exactamente, a las 1:23 con 45 segundos del 26 de abril de 1986 y convierte a Chernóbil en una palabra radioactiva, contaminada, oscura.

Con un nivel de documentación admirable —que se refleja en todos los detalles posibles: la ropa, las costumbres, el paisaje, los colores, la luz, incluso el lenguaje (aunque hablen en inglés británico)— y con un trabajo visual que hace brillar las actuaciones de Emily Watson, Jared Harris y Stellan Skarsgård, en una historia que no dejaba de ser una apuesta arriesgadísima por parte de HBO, sobre todo pensando que era la ficción que siguió a esa máquina desbordada que fue Game of Thrones. Por supuesto que no hay comparación en términos del número de seguidores, pero sí existe esa continuidad y HBO logró instalar Chernobyl como una serie que parecía que en mayo todo el mundo estaba viendo o que debería haberla visto. Es decir, pasaron de una serie que volvió paranoico a muchos de sus seguidores con todo el tema de los spoilers y las construcciones dramáticas, a una historia más o menos conocida por todo el mundo, pero que descubrimos, en el camino —y ahí radica parte de su genialidad—, que realmente no teníamos idea de lo que pudo haber pasado: no sabíamos la verdad y tampoco las mentiras", Diego Zúñiga (Reseña en Culto, Especial en La Tercera).

2- Mindhunter

"Menos es más. Esa es la moral artística en la que se mueve la serie de Netflix que indaga en el estilo que ya mostró en su debut de 2017: la segunda temporada de la ficción, sobre dos agentes del FBI que investigan a asesinos seriales, convierte la televisión en cine, con un guión extraordinario que profundiza sobre el origen del mal: importa más el por qué que el cómo. Así, esta vez los crímenes del 'asesino de niños de Atlanta', en 1979, son ficcionados a través de varios testigos, donde el relato se impone a los juegos de artificio, la morbosidad y la obviedad, consiguiendo momentos realmente brillantes para la serie producida, entre otros, por Charlize Theron y David Fincher, este último a cargo de la dirección de los tres primeros episodios del segundo ciclo", Rodrigo Munizaga (Reseña en Culto)

3- Watchmen

"A lo largo de sus nueve episodios, el Watchmen de HBO representa una rareza: una secuela que profundiza en el original, pero que también crea su propio camino temático. A través de una destreza narrativa abrumadora, esta serie no puede dejar indiferente ni al más recalcitrante de los detractores que consideran que el cómic original no debía ser tocado de ninguna forma. De hecho, esta es la demostración más certera de que hasta la más sagrada de las vacas puede ser revisada, siempre que exista el talento suficiente para no hacer un mero homenaje que no avanza en nada", Paulo Quinteros (Reseña en Mouse)

4- Fleabag

"En esta oscura comedia, Waller-Bridge es la creadora, escritora y protagonista, en el papel de una mujer sin un nombre que se sepa (todo el tiempo se refieren a ella como "tú" o "ella") y por lo tanto conocida como Fleabag, expresión que los ingleses usan para hablar de alguien sucio o desagradable. Esas parecen ser características determinantes de esta mujer, una chica poco exitosa, algo depresiva, con tendencias autodestructivas y un apetito sexual que parece no poder controlar, sin importar que esto siempre la involucre en problemas. Además, es una persona que parece haberse rendido, que sabe que todo su entorno piensa lo peor de ella y ya no quiere convencerlos de lo contrario, a pesar de que suele tener -en el fondo- nobles intenciones", Daniela Lagos (Reseña en Culto)

5- Sex education

"La historia es protagonizada por un adolescente llamado Otis (Asa Butterfield), un chico inseguro e impopular, pero que tiene a favor conocer mucho sobre sexo gracias a que su madre (Gillian Anderson) es sexóloga, o una 'gurú del sexo', como la califican sus amigos. Con esos conocimientos, una compañera le propone que abra una especie de consulta en el colegio, con él como terapeuta y ella a cargo del negocio. La trama tiene un objetivo claro: abordar la sexualidad en dos generaciones enfrentadas y también acercarse cada vez más a un público joven o adolescente. De alguna manera, presentar las dificultades que significa el tema para los quinceañeros que recién lo están empezando a conocer. La primera escena dice mucho. O al menos algo: un par de adolescentes teniendo relaciones, con ella muy entusiasmada, mientras él, muy cansado, finge un orgasmo. La chica lo termina descubriendo", Patricia Reyes (Reseña en Culto)

6- When they see us

"Pobreza, discriminación racial, brutalidad policiaca, negación de justicia, reinserción plagada de miguelitos. Una historia real relatada con maestría y grandes actuaciones. En 1989 Nueva York hacía noticia por incidentes como el brutal ataque sufrido por Trisha Meili, una ejecutiva de 28 años de Wall Street que se dirigió hasta el céntrico parque a practicar running. Su visita coincidió con una asonada de adolescentes entre afroamericanos y latinos provenientes de Harlem que invadió la zona norte de esa gigantesca área verde de Manhattan con actos vandálicos y ataques a transeúntes que dejaron dos personas inconscientes. A la una de la madrugada Trisha fue encontrada moribunda en medio de unos arbustos, golpeada y violada salvajemente. Aunque sobrevivió, para el alcalde de Nueva York, Ed Koch, el vejamen y golpiza a Trisha, una mujer blanca con altas calificaciones universitarias y posgrados, era 'el crimen del siglo'. When they see us consta de cuatro capítulos con las vivencias de los cinco acusados del delito", Marcelo Contreras (Reseña en Culto)

7- The Boys

"La serie comandada por Eric Kripke es una producción que adapta la esencia de la historia, pero no como un calco. Desde su piloto esta serie carga con una postura juvenil, pero una muy distinta a la inmadurez del original. Sí, la serie comienza destruyéndole la vida a Hughie con el asesinato de su novia Robin por parte del veloz A-Train, pero no esperen mucho más. En ese sentido, si The Boys, el cómic, está marcado por su cinismo hastiado de los superhéroes, la serie está enojada por su mal uso, surgiendo en el momento preciso ante lo que se está haciendo actualmente en el cine y la televisión con este tipo de personajes", Paulo Quinteros (Reseña en Mouse)

8- Years and years

"La historia se sitúa principalmente en Manchester, Inglaterra, siguiendo a los hermanos Lyon con sus respectivas familias. No es el típico drama familiar, en esta serie podemos ver cómo cada integrante de la familia sufre las consecuencias de la política, la economía y la tecnología en lo más cotidiano de sus vidas. Algunos comentarios en Internet sugieren que Years and Years es la combinación de This is us con Black Mirror (y no están muy equivocados)", Ángela Godoy (Reseña en Culto)

9- Barry

"Barry es una comedia oscura creada —junto a Alec Berg—, producida, protagonizada y a veces dirigida por el propio Bill Hader, que cuenta la historia de un sicario que odia serlo y que, de pronto, por circunstancias de su trabajo, descubre que en realidad quiere dedicarse a la actuación. Lo humano del personaje es intentar ser una mejor persona, pero también lo humano es resignarse a ciertos hechos de la vida, aceptar que hay situaciones que no se pueden controlar, talentos que no se pueden ocultar y vicios que no se pueden dejar, y no hay algo más irónico que eso", Magdalena Bordalí (Reseña en Culto)

10- True Detective

"Que la historia está narrada en tres épocas distintas, que se centra en el misterio de la desaparición de dos niños de Arkansas, y en cómo el llamado caso Purcell afecta al protagonista, el detective Wayne Hays, interpretado por Mahershala Ali, y sus más cercanos. Que el personaje de una profesora, que luego escribirá un libro sobre el caso, parece ser clave, y que un ex marine devenido en recolector de chatarra sobre un go kart y un grupo de adolescentes problemáticos que escuchan 'Sugarlight' de X son los primeros sospechosos del extravío de William y Julie. Todas esas cosas se saben de la tercera temporada de True Detective. Estas otras se saben un poco menos: que, Nic Pizzolatto, su creador, dirige un par de episodios, y que, cuando arranca el primer capítulo, hay un guiño a los comienzos de la serie: un hombre en sus últimos años está a punto de ser entrevistado por un programa de televisión. Pero en la serie de Pizzolatto, como en todo policial, algo más ha ocurrido y los detectives y la mujer —y luego sus cercanos, los sospechosos y la familia de las víctimas— apenas insinúan partes de un rompecabezas por armar", Alejandro Jofré (reseña en Culto)

11- Unbelievable

"Unbelievable es la historia de una víctima de violación que termina siendo acusada de inventar el hecho por la policía, y de la investigación por parte de dos detectives en paralelo se está llevando el aprecio generalizado. La showrunner Susannah Grant rehuye el quedarse en el dolor de las víctimas. Pero esta es una huida con trampa. Al dejar los espacios a la investigación policíaca y aparentemente ceder la historia de la recuperación de la víctima en un paralelo complejo y estancado, traspasa la frustración del proceso investigativo y pone en primer plano la profunda soledad de las mujeres en la sociedad", Cristián Briones (Reseña en Culto)

12- Rick and Morty

"Rick y Morty no sólo es más que una aventura que te vuela la cabeza poniéndote en situaciones absurdas a través de la ciencia ficción. Es una lectura de la sociedad en la que intentamos desenvolvernos que a través de la pura y dura creatividad, es capaz de retratar la miseria humana y su historia -Rick y su descreída visión de mundo-, la adolescencia en un mundo machista -Summer-, la agonía del concepto del "jefe de hogar" -Jerry-, el letargo de la maternidad forzada versus las aspiraciones de realización personal -Beth- y la inocencia acompañada de la furia de la pubertad -Morty-", Gabriel Labraña (Reseña en Mouse)

13- The Mandalorian

"En The Mandalorian destacan un Star Wars tangible: la serie cuenta con bastante trabajo de efectos prácticos para las criaturas, así como también de maquillajes para crear seres extraterrestres. Un entorno western que funciona: hay combates en cantina, lecciones de montura, duelos masivos y viajes a mundos desérticos sin Dios ni ley. La forma en que la serie utiliza a ese escenario es uno de los aspectos que más están siendo rescatados, ya que representa toda una novedad ante lo que habitualmente se han hecho en las películas de la franquicia. Y su espectacular nivel de producción: luce notable y queda claro que Lucasfilm tuvo un presupuesto muy por sobre la media para realizar esta primera temporada", Paulo Quinteros (Reseña en Mouse)

14- Euphoria

"Los adolescentes de hoy retratados con dureza en medio de drogas, alcohol y mucho sexo, real y virtual. La serie revelación de este año que está en HBO Go y que visualmente atrapa, junto a actuaciones muy naturalistas y mucha atmósfera. Es un drama pero también da terror que la generación centennial está más perdida que sus predecesoras. Una ficción que parece documental", Rodrigo Munizaga (Reseña en Culto)

15- Marvelous Mrs. Maisel

"Quienes fueron fans de Gilmore girls pueden hacerse una idea de cómo es esta serie, pensando en esa pero multiplicada por 20: aquí todos hablan muy rápido, hasta el diálogo más trivial está cargado de comentarios habilosos, todo se mueve y se ve como que pudiera ser un musical de Broadway, con poca intención de alcanzar un estatus de realismo, y no hay ningún personaje 'normal'; son todos un desfile de seres estrafalarios, cada uno con sus propias particularidades. De seguro todo esto convierte a The marvelous Mrs. Maisel en una serie imposible de ver para algunos, y es difícil culparlos. Pero para quienes disfrutan de este estilo, la comedia es un absoluto placer de ver, porque además de tener un look increíble, que hace parecer Nueva York en los 50 como el mejor momento y lugar del mundo, lo que no tiene de realismo le sobra de encanto", Daniela Lagos (Reseña en Culto)

16- Russian doll

"Para cuando termina el quinto capítulo de Russian doll, Nadia ya ha muerto 15 veces y ha vuelto a aparecer inmediatamente después en el mismo lugar: frente al espejo del baño de la casa de su amiga donde están celebrando su cumpleaños 36. No sabe por qué le sigue ocurriendo y ya ha considerado varias opciones: de que las drogas que le dieron tengan algo extraño adentro; de estar realmente muerta y en una especie de purgatorio; de que el edificio de la fiesta tenga alguna cualidad supernatural; y, por cierto, haber enloquecido", Daniela Lagos (Reseña en Culto)

17- Succession

"Cada vez que los Roy se sientan a la mesa es como si se estuvieran sentándose en una reunión de directorio y no en una comida familiar. Una mesa larga y llena de comida, pero con el patriarca siempre listo para interrogar a sus hijos sobre lo que sea que está enfrentando la compañía en ese momento. Jamás sobre nada remotamente personal, eso no es importante. La ropa sucia no se lava solo en casa", Javiera Contreras (Reseña en Culto)

18- Atypical

"Atypical es una serie sobre lo cotidiano, por lo que no hay grandes problemas. La serie se mueve entre la comedia, algunos chistes negros y momentos dramáticos. A diferencia de otros dramas familiares donde los problemas son por dinero, poder o de índole romántico, en Atypical conocemos a los Gardner, una familia que lucha por mantenerse unida, porque se aman. Y a veces, es lindo ver amor tan honesto en la pantalla", Ángela Godoy (Reseña Culto)

19- BoJack Horseman

"¿Se puede ser feliz a pesar de uno mismo? Esa es una pregunta que durante tres temporadas, la serie animada BoJack Horseman de Netflix ha intentado responder a través de las desventuras de un caballo antropomórfico que vive en un mundo de realismo mágico en donde humanos y animales forman parte de la misma sociedad. Tanto el personaje homónimo, un alcohólico y cincuentón actor que sólo tuvo un éxito en la TV de los 90, como su círculo más cercano, viven tratando de llenar un vacío existencial que ha marcado su adultez; la falta de propósito, la poca realización profesional, la ausencia de familia. Y la depresión. Siempre la depresión", Matías de la Maza (Reseña en Culto)

20- Glow

"La década de los 80 en Los Ángeles es el lugar en que una joven actriz es convocada a un programa especial de lucha libre femenino. Allí demostrará fortaleza tanto física como emocional en un ámbito comúnmente dominado por los hombres", Mónica Garrido (Reseña en Culto)

21- The Deuce

"La serie creada por David Simon y George Pelecanos, sobre el nacimiento y crecimiento de la industria del porno, se ha movido a espaldas de los premios, pero convertida en uno de los shows televisivos más alabados por la crítica mundial, fundamentalmente por la agudeza de sus guiones, el virtuoso elenco reunido, la dirección artística para reconstruir los 70 y 80 y por su modo de tratar un tema tan polémico en la pantalla chica: mostrando sin tapujos cómo se rueda una escena de sexo y los abusos a los que son sometidas principalmente las mujeres, pero sin caer nunca en el morbo. Menos es más en The deuce, que toma su nombre del modo en el que se conocía a la calle 42 de Manhattan, donde en los 70 los cines convivía con salas pornográficas, sex shops y prostitución callejera", Rodrigo Munizaga (Reseña en Culto)

22- Game of Thrones

"Entre las virtudes más visibles de Game of thrones, una fundamental es que la mayoría de sus personajes transitan entre el bien y el mal, en una difusa línea moral de acuerdo al momento que enfrentan, como antes lo hicieron series como Los Soprano o Breaking bad. Se trata de una característica que se mantuvo de principio a fin, apelando a la empatía de los televidentes: nadie es tan bueno ni tan malo, sobre todo si las circunstancias obligan a cambiar de vereda. Esa virtud quedó más expuesta que nunca a las críticas en este ciclo final, donde dos de los personajes más importantes dieron un vuelco: Daenerys pasó de heroína a genocida, luego de ver morir a su círculo cercano y perder la confianza en quienes creía; y Jamie Lannister transitó de villano redimido a morir abrazado al amor de su vida. Ambos giros enfurecieron a muchos, aún cuando parte de la fascinación por la serie está en que nunca pareció darle en el gusto a los fanáticos, sino a sorprender en tiempos donde casi nada sorprende", Rodrigo Munizaga (Reseña en Culto)

23- Algo en qué creer

"Herrens Veje, que en rigor se traduce como "los caminos del Señor", está bellamente filmada y editada sin caer en la tentación de cursilerías al tratar asuntos profundos y complejos como el sentido de la fe, y la búsqueda de respuestas en torno a la posibilidad de una existencia extraterrenal. El uso del racconto resulta magistral particularmente durante la segunda temporada mientras las actuaciones merecen ser calificadas como soberbias. El abanico emocional, la profundidad y el dramatismo de los asuntos expuestos sobrecogen. Por cierto Lars Mikkelsen, reconocido como el presidente ruso Viktor Petrov en House of cards entre varios roles memorables durante esta década, ganó un premio Emmy internacional por este papel en 2018", Marcelo Contreras (Reseña en Culto)

24- The Good Place

"La serie cambia constantemente su trama, y lo milagroso es que funciona, pero siempre manteniendo un mensaje ambicioso: ¿Qué es, realmente, ser bueno en esta vida?", Matías de la Maza (Reseña en Culto)

25- Love, Death and Robots

"Es una producción de David Fincher. Su sueño era hacer un remake de la película Heavy Metal (1981) en serie pero hizo esto que es como una apuesta por la animación digital más espectacular que puedas con escenas de historias que hablan de ciencia ficción, fantasías y terror de una manera súper novedosa y adulta", Ernesto Garrat (Reseña en Culto)

26- Undone

"Undone es una serie que requiere precisamente lo que busca quebrar, el tiempo, para explorar sus alcances y si es posible o se debe cambiar el pasado", Paulo Quinteros (Reseña en Mouse)

27- Fosse/Verdon

"La serie es una suerte de biografía del director y coreógrafo Bob Fosse (Sam Rockwell) y su relación sentimental con la bailarina de Broadway Gwen Verdon (Michelle Williams)", Mónica Garrido (reseña en Culto)

28- Paquita Salas

"Registrada bajo el formato del mockumentary, Paquita Salas es una serie ágil, fresca y retorcidamente divertida. Sus creadores entienden que la materia base de la cual se alimenta la serie posee en su ADN miserias que solo pueden ser tomadas desde el ridículo y la irrisión" , Simón Soto. (Reseña en Culto)

29- The Crown

"Lo que The crown ha mostrado en sus tres temporadas es la soledad del poder, los problemas de una mujer alcanzándolo y las vacilaciones y temores de alguien que no ha podido optar por otra vida que no sea esta", Rodrigo Munizaga (Reseña en Culto)

30- Big Little Lies

"¿Qué es lo que pasa cuando cinco mujeres comparten un secreto enorme, cuando sus vidas cambian de un segundo a otro por la revelación de una sórdida historia y un asesinato no intencional que deciden hacer pasar por accidente?", Daniela Lagos (Reseña en Culto)

31- Afterlife

"¿Cómo se enfrenta una vida que ha perdido todo sentido? ¿Qué se hace con el mundo cuando se pierde lo único que se ama? ¿Cómo se recupera el mínimo de sentido necesario para hacer de la vida algo vivible?", Jonnathan Opazo (Reseña en Culto)

32- Hitoshi Matsumoto presents Documental

"Diez cómicos intentan hacerse reír los unos a los otros en una habitación cerrada. El concursante que llegue a la final sin reírse gana. El ganador recibirá un premio en efectivo".

33- Killing eve

"Seguimos a Eve, una agente del servicio secreto británico que se ha obsesionado con una asesina en serie. Protagonizada por Sandra Oh, la serie fluye entre momentos de tensión y humor negro a la perfección", Ángela Godoy (Reseña en Culto)

34- Doom Patrol

"La Doom Patrol fue en los 60 la respuesta en ácido y rock sicodélico a los X-Men de Marvel. La premisa es idéntica. Un científico lisiado y millonario guía a un grupo de jóvenes inadaptados con superpoderes. La serie lleva esto al extremo. Los desadaptados son freak monstruosos, los poderes los afectan a ellos y al mundo que los rodea. No es una serie de cómic, es un viaje en ácido", Francisco Ortega (Reseña en Culto)

35- Bodyguard

"David Budd es un ex soldado que tras su paso por Afganistán decide unirse a la Policía de Londres. En la capital inglesa, le asignan la misión de proteger a la Ministra que trabaja en las intervenciones militares en el exterior y los ataques terroristas. Si bien entra en conflicto con la parlamentaria debido a su ideología contraria a lo que él considera correcto, descubrirá un peligro aún mayor", Mónica Garrido (Reseña en Culto)

36- El cuento de la criada

"Basada en la novela de Margaret Atwood, la serie presenta un futuro distópico donde existen nuevas castas. Una de ellas corresponde a las Criadas, mujeres que por ser fértiles son asignadas a distintas familias de poder para concebir hijos", Ángela Godoy (Reseña en Culto)

37- South Park

"South Park no ha tenido problemas para ir más allá en el terreno del humor, excediéndose completamente a la hora de dejar en claro sus puntos o la completa ausencia de estos. Se trata de un accionar que han llevado a cabo con sus clásicos elementos de sátira inmadura, insultos o bromas de grueso calibre, pero también ha estado patente cuando han querido abordar situaciones contemporáneas que definen a Estados Unidos", Paulo Quinteros (Reseña en Mouse)

38- The Act

"Basada en el estremecedor caso de Dee Dee Blanchard, una mujer asesinada por su hija adolescente Gypsy. A diferencia de otras series sobre 'crímenes reales', The Act indaga en la tóxica relación de una madre sobreprotectora, que por años engañó a su hija diciéndole que que sufría de diversas enfermedades para impedirle llevar una vida normal y relacionarse con otros", Ángela Godoy (reseña en Culto)

39- Tuca & Bertie

"Una es Tuca, una tucán que vive el día a día, con trabajos esporádicos, siempre de fiesta en peto y hotpants, cuyo lema existencial es 'nada le pertenece a nadie'. Parece sólo necesitarse a ella misma, aunque no deja de pedir la atención de Bertie, su mejor amiga y vecina, una zorzal insegura, preocupada y protocolar, empleada como informática en una gris oficina editorial", Patricio Corona (Reseña en Culto)

40- The Dark Crystal

"Es una serie de fantasía mezclada con acción, momentos de humor y otros de violencia y oscuridad, equilibrando perfectamente la nostalgia de un producto ochentero —en el buen sentido de esa expresión— con el talento de director Louis Leterrier, para dar vida a un espectáculo televisivo imperdible y derechamente único", Rodrigo Munizaga (Reseña en Culto)

41- Black mirror

"Miley Cyrus protagoniza el primer capítulo del nuevo ciclo de Black Mirror encarnando a Ashley O, una edulcorada cantante pop. Según contó ella misma, 'realmente retrata la explotación abierta de artistas y ese número suele eclipsar la creatividad la mayor parte del tiempo'", Marcelo Contreras (Reseña en Culto)

42- Teen Titans Go!

"Cuando se estrenó Teen Titans Go!, no faltaron los agoreros que clamaban que todo estaba destinado al fracaso, ya que la nueva serie estaba supuestamente robándose el lugar que le correspondía a la popular serie animada que comenzó a emitirse en 2003. Pero el tiempo, y el talento de sus involucrados, terminó otorgándole un lugar de real valía a esta comedia superheroica que ha contado con episodios descabelladamente hilarantes y que el año pasado terminó de justificarse presentando en cines una película muy divertida", Paulo Quinteros (Reseña en Mouse)

43- Legends of Tomorrow

"Como deja en evidencia el nuevo póster de la serie, en este ciclo Sara, Mick, Nate,Zari, Amaya y Ray mantendrán el papel protagónico de las entregas anteriores. Pero tras la salida de Firestorm y ante los nuevos desafíos, el equipo sumará a John Constantine, Ava Sharpe y Nora Darhk. Algo que probablemente no terminará bien", Paulo Quinteros (reseña en Mouse)

44- Brooklyn Nine-Nine

"Brooklyn Nine-Nine es una comedia policial protagonizada y producida por Andy Samberg", Paulo Quinteros (reseña en Mouse)

45- Mrs Fletcher

"Cuenta el proceso de maduración personal y sexual de una madre con síndrome de nido vacío. Tanto ella como su hijo, recién llegado a la universidad, experimentan la nueva libertad, pero llegando a resultados diferentes", Javiera Contreras (Reseña en Culto)

46- The end of the f***ing world

"Que la segunda temporada llegue a resultar aburrida, sin gracia e incluso tonta no la convierte en una decepción, porque apenas se anunció este nuevo ciclo era bastante posible que fuera un regreso sin gloria. No puede decepcionar algo que no se esperaba. En efecto, los personajes siguen ahí, con una vida alargada y una sensación rara que deja al verlos otra vez", Rodrigo Munizaga (Reseña en Culto)

47- Lucifer

"Harto del infierno, Lucifer abandona su trono en el averno y se marcha a Los Ángeles, donde empieza a trabajar como detective de homicidios", Fernanda Arros (Reseña en Mouse)

48- Arrow

"Filántropo de día y justiciero por la noche. Arrow es una clase de superhéroe que trata de corregir los errores de su familia y restaurar la gloria que tenía la ciudad previamente, su misión se complica cuando el padre de su pareja, quien es detective, está determinado a poner al vigilante en la cárcel".

49- Mr. Robot

"La primera temporada de Mr. Robot mostró de manera elocuente el inminente apocalipsis tecnológico. Una revolución de cariz socialista incubada como virus dentro de la actual sociedad de consumo: gente con ropa cara corriendo de un lado a otro en las noticias, como dice un personaje. Lo primero que nos importa de la serie es un empleado de la empresa de seguridad digital Allsafe, Elliot Alderson (Rami Malek): su rabia contenida, su mirada del mundo filtrada por la pantalla negra de una terminal de Linux. Entonces conocemos la doble vida del protagonista. Cuando Alderson —que puede ser un guiño al protagonista de Matrix— abandona su cubículo en Allsafe, se convierte en un hacker con hambre de justicia", Baltazar Daza (Reseña en Culto)

50- The Kingdom

"Extraños rumores sobre un rey enfermo se apoderan de un reino mientras una misteriosa plaga comienza a extenderse. El príncipe heredero se enfrenta a nuevos enemigos para salvar a su gente".

