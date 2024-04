Por qué ocurre el pelechaje en las mascotas (y cómo evitar que tu casa se inunde de pelos)

Es fácil, todavía, identificar el cambio de estación: la temperatura baja, las nubes se hacen más comunes en el cielo, las hojas secas abundan en el suelo, se oscurece más temprano y en todas partes hay más pelos. ¿Más pelos?

Cuando se consolida el otoño, quienes tienen perros y gatos en casa comienzan a sufrir con la muda estacional de sus pelajes. El pelechaje, como se conoce popularmente, es un proceso cíclico e ineludible para los animales, que puede representar todo un desafío en el hogar.

“La pelecha es importante para ayudarles a su control de temperatura corporal: ya sea si necesitan un pelaje más frondoso para protegerse del frío o más ligero para pasar el calor”, explica Aline Vera, peluquera de mascotas certificada con mención en etología y bienestar animal, y fundadora de Hybrida Barberdog. “Ese es el objetivo de la pelecha: proteger al animal de los cambios de estación en el ambiente”.

Pero eso tiene consecuencias domésticas: matas de pelos rodando por el piso como estepicursor en el desierto, rastros en los sillones, en la ropa, en la cama, en las almohadas; incluso en el vaso de agua que te acabas de servir. Una verdadera invasión.

El pelechaje puede poner a prueba la paciencia y la tolerancia hacia las mascotas, cuestionarnos incluso para qué vivimos con ellas. Pero para los animales cumple una función fundamental.

“Los perros pelechan en otoño para botar su pelo fino y liviano que les permitió soportar las altas temperaturas del verano”, complementa Catherine Soto, médico veterinario del Laboratorio Drag Pharma. “Lo reemplazan por un pelaje más grueso y tupido, que los protegerá del frío en el invierno. La disminución de temperatura y horas de luz provocan esta muda”.

Te encargo la cantidad de pelos en ese sofá.

Este proceso, tanto en perros como en gatos, ocurre comúnmente dos veces al año, aunque es posible que se dé hasta cuatro veces según los cambios de estación. El proceso se puede prolongar incluso por dos meses, aunque el peak suele pelecha durar un par de semanas.

“Dependerá del tipo de pelaje que tenga el animal, cuál es su raza, cómo está su salud, la nutrición y otros factores ambientales, como por ejemplo si vive dentro de casa o afuera”, expone Alejandra Santelices, veterinaria, etóloga y directora de la Fundación EMA.

¿Cómo minimizar el impacto de este fenómeno que atenta contra la limpieza del hogar?

Cuidado con los mitos

Quienes tienen gatos saben que estos pelechan prácticamente todo el año. Sin embargo, es justamente en el paso del verano al otoño, así como al final de la primavera, cuando esto se ve más marcado. En especial en aquellos de pelo largo, como los de raza angora o persa.

Algo similar ocurre con perros pastores alemanes, golden retrievers y siberianos, algunas de las razas que más pelo sueltan durante la muda y que requieren mayor trabajo para evitar que la casa se vuelva una tormenta de cabello.

En esta época, es frecuente que algunas personas opten por cortarle el pelo o incluso rapar a sus perros para evitar la suciedad. Eso, aseguran las especialistas, es un grave error que sólo puede traer perjuicios para los animales.

Aline Vera dice que cortarle el pelo a perros como pastores alemanes, golden retrievers, labradores, pugs, o bulldogs, puede terminar generándoles una alopecia, es decir, una pérdida de cabello crónica. “Además, cuando se corta el pelo de doble capa, que es el que suelen tener estas razas, este empieza a debilitarse, volviéndose más pelusiento y opaco”, agrega la peluquera de mascotas.

Otras razas tienen la particularidad de no pelechar, pero en cambio el pelo les crece rápidamente. Es el caso del poodle que, al ser hipoalergénico, no suelta pelos. Por ello, dice Vera, “es importante cortar para no generar motas”.

En el caso de los gatos, la situación es similar. En la mayoría de los casos, cortar el pelo durante la muda estacional de pelaje no se suele aconsejar, ya que se le priva del abrigo natural que le protege contra el ambiente y las temperaturas, y los expone a un mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias.

Por esto, si se le corta el pelo a un gato, será necesario mantenerlo permanentemente en casa, en un ambiente regulado y protegido, hasta que cuente nuevamente con un pelaje que le ofrezca abrigo y autonomía.

El cepillado: mucho más que sólo controlar la pelecha

Ok, cortarle el pelo a las mascotas no es la solución perros y gatos para este desastre higiénico. ¿Entonces cuál es?

“Cepillar es siempre la mejor opción ante el cambio de pelaje”, responde Vera. Alejandra Santelices añade que además de ser una “excelente solución para eliminar el pelo muerto”, el cepillado “cumple un rol en el vínculo y nos permite estar atentos a cualquier anormalidad que se pueda presentar en la piel de nuestros animales, como tumores, lesiones, etcétera”.

Catherine Soto, en tanto, sostiene que el cepillado oxigena la piel, ayudando a que los nuevos folículos pilosos “se desarrollen y crezca nuevo pelo fuerte y compacto, que le otorgue abrigo invernal”. A su vez, esta práctica evita que se acumule pelo desprendido que “puede propiciar el desarrollo de bacterias, con consecuencias como dermatitis y mal olor”.

Lo ideal, dicen las especialistas, es que el cepillado se haga a diario, aunque es importante hacerlo al menos tres veces a la semana. A mayor frecuencia, menos pelos sueltos en el hogar y, también, menos dificultoso será quitar el pelo desprendido del pelaje de la mascota.

¿Cómo cepillar?

La idea es hacerlo suavemente y en el sentido del crecimiento del pelo. De esa manera se es más efectivo en la extracción del pelo suelto y, también, en la oxigenación de la piel.

Pero ojo, no se debe utilizar cualquier cepillo. “Es importante elegir uno adecuado, porque hay algunos que son maravillosos para masajes pero no sacan el pelo muerto”, afirma Santelices. Así, también hay que comprender que el cepillo a utilizar en un golden retriever será distinto al que se aconseje para un perro galgo, por ejemplo.

“El cepillo se debe elegir en base al pelaje”, agrega la veterinaria. Algunos modelos serán útiles para pelaje de pelo largo, otros para uno de tipo más corto. Incluso hay algunos ideales para animales que tienden a generar nudos.

Por ejemplo, Aline Vera recomienda un peine tipo carda para pelajes de capa simple y pelo delgado, como es el de perros poodle, shih tzu o maltés. En el caso de pelaje de doble capa, más denso y brillante que el anterior, la peluquera aconseja el uso de cepillos con dientes gruesos y espaciosos.

Cepillo para perros y gatos pelo largo Dual Grooming Brush

“También existen unos guantes de hule que se pueden usar luego de soltar el pelo. La pelusa se adhiere al guante para que no vuelen por todos lados”, agrega la fundadora de Hybrida Barbershop.

Algunos complementos

Además del cepillado, otras acciones sirven como complemento, tanto para que la muda estacional resulte en un pelaje sano, firme y hermoso, como para minimizar el impacto que tiene en la limpieza del hogar el desprendimiento del pelo muerto.

En el caso de los perros, una medida recomendable es mantener baños regulares. ¡Pero atención! Estos no deben realizarse con menos de 15 días de separación. “Bañar con demasiada frecuencia puede ser perjudicial al eliminar la grasa natural de la piel, generando más sequedad y aumentando la caída de pelo”, advierte Santelices.

La nutrición es otro punto relevante. “Es ideal dar un alimento extrusado o pellet con alto nivel de proteínas —ojalá entre 23 y 26%, en el caso de perros adultos— y que incorporen ácidos grasos Omega 3 que fortalecen los folículos pilosos para que el pelo de invierno crezca fuerte y brillante”, explica Catherine Soto.

Suplemento alimenticio Superpet

Controlar los parásitos y proveer un espacio cómodo y seguro para la mascota también es fundamental, así como poner atención a la pelecha que presenta. “El pelaje es reflejo de la salud del animal”, dice Santelices. Y eso es porque podría confundirse este proceso con alguna otra situación que pudiera estar afectando a la mascota.

La caída de pelo se puede asociar también a factores como el estrés, ansiedad u otros problemas de salud que requerirán de la atención veterinaria, como alergias, desequilibrios hormonales, problemas de tiroides, entre otras posibilidades.

¿Cómo diferenciar la muda estacional de una situación como ésta?

“En la muda de pelo estacional, es común que el perro o gato pierda pelo de manera uniforme y pareja en todo el cuerpo. En cambio, si la pérdida de pelo es causada por estrés u otros problemas de salud, es posible que notes áreas específicas donde el pelo está más delgado o falta por completo”, explica Santelices.

¿Y para limpiar el desastre?

En el mercado hoy abundan las aspiradoras diseñadas para eliminar los pelos de las mascotas de las superficies del hogar. Algunas de ellas se basan en filtros HEPA, los cuales pueden ser útiles para usuarios con complicaciones asociadas a alergias. Otras, en tanto, utilizan sistemas basados en agua que garantizan una mejor retención de partículas, polvo y otras suciedades.

Aspiradora Pet & Family Thomas

El lavado regular de frazadas y camas de las mascotas es otra medida que ayudará en la batalla contra las bolas de pelo rondando por la casa. Utilizar un paño húmedo sobre las superficies también permite retener de mejor manera los rastros que quedan en los muebles. Y para la ropa, los rodillos adhesivos ofrecen una solución rápida y efectiva, sobre todo en el apuro.

De esta manera, se puede minimizar el impacto de la muda estacional y, al mismo tiempo, ofrecer un cuidado acorde a las necesidades que pueden tener las mascotas en un proceso que no tiene por qué ser tan “peludo”.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 16 de abril de 2024. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.