Joni Mitchell comparte la primera de 29 canciones inéditas: un cover de “House of the rising sun”

Joni Mitchell anunció una serie de lanzamientos correspondiente a archivos que permanecieron bajo siete llaves, hasta ahora.

La cantante y pintora canadiense de 76 años anunció la primera edición de Joni Mitchell Archives Vol. 1: The Early Years (1963 – 1967), disco que compila composiciones inéditas y versiones que no estaban disponibles públicamente, previo al lanzamiento de su disco debut, Song to a Seagull.

Este “Vol.1” consiste en cinco discos que contiene seis horas de material exclusivo, e incluye un libro de 40 páginas consistente en conversaciones entre Mitchell y el -entonces- periodista de Rolling Stone, Cameron Crowe.

Los siguientes volúmenes tendrán material correspondiente a sus más de 50 años de carrera.

Como parte de la promoción de Joni Mitchell Archives Vol. 1: The Early Years (1963 – 1967), la artista publicó un registro en el que -a sus 19 años- interpreta un cover de “House of the Rising Sun” en la estación de radio Saskatoon CFQC AM.

En un comunicado de prensa, Mitchell dijo que fue al revisar todo su material que dio con la idea de hacer este lanzamiento. “Los primeros materiales... no debería ser una snob al respecto”, dijo la artista.

“Durante mucho tiempo, me rebelé contra el término. ‘Nunca fui una cantante folk'. Me enfurecía cuando me ponían esa etiqueta. No pensaba que fuese una buena descripción de lo que yo era. Y luego escuché y... fue hermoso. Me hizo perdonar mis comienzos. Tuve esta revelación... Yo sí era una cantante folk”, escribió Mitchell.

Joni Mitchell Archives Vol. 1: The Early Years (1963 – 1967) está disponible para pre-venta online en variedad de formatos.