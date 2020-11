Antony Blinken: el asesor de Biden que quiso ser productor de cine y tiene una banda de rock

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que el diplomático Antony Blinken asumirá como Secretario de Estado durante su gobierno. Ambos han trabajado juntos por casi 20 años, en los que este último ejerció como su principal ayudante en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y como su asesor de seguridad nacional mientras era vicepresidente en la administración de Barack Obama.

Según reporta The New York Times, el defensor de alianzas globales y asesor más cercano del mandatario tendrá la misión de conseguir nuevos aliados internacionales, en el contexto de la guerra comercial con China.

Junto con ello, también se espera que Jake Sullivan —quien trabajó en el Departamento de Estado durante la dirección de Hillary Clinton— asuma como asesor de seguridad nacional y que Linda Thomas-Greenfield —veterana del Servicio Exterior con 35 años de experiencia— se convierta en la embajadora estadounidense en la ONU.

Pasado rockero

Si bien, las credenciales políticas de Antony Blinken son más que extensas, también ha incursionado en otros ámbitos disciplinarios. Mientras estudiaba leyes en la Universidad de Harvard, formó un grupo musical con sus compañeros, en el que él figuró como guitarrista y siguieron juntándose a tocar tras su graduación de la casa de estudios.

Bajo el nombre Ablinken, la banda figura con los sencillos “Lip Service” y “Patience” en las plataformas de Spotify, dos piezas en las que destacan las percusiones marcadas y los rasgueos de guitarra. Incluso, en la portada del primero se ve al diplomático con una Danelectro 1959.

Hasta el momento, ninguno de los dos temas supera las 10.000 reproducciones en la plataforma.

Según informa el canal de televisión France 24, Blinken solía tocar jazz mientras cursaba la secundaria en París, pero con el tiempo su pasión por el rock se volvió cada vez más intensa; hasta el punto en que citó la letra de la canción “Another Brick in the Wall” de Pink Floyd en su página de anuario escolar. Asimismo, formó un tributo a The Beatles cuando llegó a asentarse en Washington.

A ello se le suma que antes de llegar a la Casa Blanca, aspiraba a ser periodista o productor cinematográfico, según detalla The New York Times. Y si bien, no llegó a trabajar directamente en ninguno de esos ámbitos, sí logró aplicar sus conocimientos sobre los medios en la redacción de discursos sobre política exterior para el expresidente Bill Clinton.