Luces cegadoras: El explosivo show de medio tiempo de The Weeknd

Fueron 14 minutos de pop, luces, fuegos artificiales y baile.

14 minutos que tuvieron a un único protagonista: el artista canadiense The Weeknd.

Su tarea no era fácil. En 2020, la colombiana Shakira y la neoyorquina de ascendencia puertorriqueña, Jennifer López; llevaron el ritmo latino junto a los invitados Bad Bunny y J Balvin.

Un espectáculo que convocó a más de 1 millón de espectadores en la era previa a la expansión del Covid-19.

Si bien 2020 estuvo marcado por una pandemia que obligó al confinamiento a gran parte del mundo, lo que también significó para la música la cancelación de eventos masivos como festivales y conciertos; The Weeknd puede considerarlo como exitoso.

Su disco After Hours, arrasó en el streaming y redes sociales. Su hit pop con tintes ochenteros, “Blinding lights”, se viralizó con bailes en TikTok, y se convirtió en la canción más reproducida del año en Spotify.

Sin embargo, no todo fue alegrías.

A pesar de la popularidad irrefutable de After Hours, cuando se reveló la lista de nominados a los Grammy en su edición 2021, el nombre de Abel Tesfaye a.k.a The Weeknd, no figuraba en ninguna de sus categorías.

“Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria, transparencia”, escribió a través de Twitter. Aunque meses después expresó: “Mira, personalmente ya no me importa”, en conversación con Billboard.

Y es que el hombre de 30 años que alcanzó la fama internacional con su canción “Can’t Feel my Face” del álbum Beauty behind the madness (2015), se preparaba para algo mucho, mucho más grande.

Sumando a su repertorio Starboy (2016), My dear melancholy (2018) y After Hours (2020); The Weeknd era el invitado de honor para el show de medio tiempo del Super Bowl.

“Queríamos hacer algo que nunca antes se haya hecho”, dijo en la conferencia de prensa previo a su performance, en la cual invirtió $7 millones de dólares de su propio bolsillo.

El encuentro deportivo que tuvo lugar en el Raymond James Stadium, para la final de Fútbol Americano entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs; tuvo un explosivo espectáculo con el canadiense como estrella principal.

REUTERS/Brian Snyder

Cuando el reloj estaba por marcar las 22.30 horas, el oscurecido estadio poco a poco se llenó de luz. Abel apareció al volante de un automóvil en medio de un escenario que mostraba siluetas de edificios con luces de neón.

La primera canción fue “Starboy” de su álbum homónimo de 2018. A continuación, la elegida fue “The Hills” de 2015, la que destronó en el Nº1 de Billboard a “Can’t feel my face”, ambas del álbum Beauty behind the madness.

“I feel it coming”, una colaboración con Daft Punk perteneciente a Starboy, fue la antecesora de “Save your tears”, el primer tema de After Hours en este mix de un cuarto de hora.

(AP Photo/Ashley Landis)

Las luces y melodías cambiaron a un ambiente más sensual al recordar la cinta Cincuenta sombras de Grey con la canción “Earned it” de su banda sonora.

El gran cierre fue con una suerte de ejército de hombres vendados con chaquetas rojas, quienes corrieron al campo de juego al ritmo de “Blinding lights”.

Revive la presentación completa de The Weeknd en el show de medio tiempo del Super Bowl 2021, a continuación: