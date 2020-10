El entretiempo de Jennifer López y Shakira: mira completo el show del Super Bowl 2020

El show lo comenzó la colombiana Shakira con “She Wolf”, seguida de “Empire” y uno de sus nuevos clásicos: “Whenever, Wherever”, en medio de comentarios sobre el uso de playback en la voz y un guiño a Led Zeppelin.

Hace un par de años Shakira sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales que la llevaron a vivir meses muy difíciles, llegando incluso a pensar que perdería su instrumento vocal.

Su espectáculo continuó con "I Like It" junto al trapero Bad Bunny, con quien también hizo "Chantaje" mezclada con "Callaita", para cerrar con ese tema que abrió su carrera al mundo anglo: "Hips Don't Lie".

En contraste, Jennifer López se tomó el escenario con un show a la altura del espectáculo que arrancó con "Jenny From the Block" escoltada por "Ain't It Funny" y "Get Right".

Más adelante recordó los comienzos de su carrera con "Waiting for Tonight", seguida de "Booty" y "Mi gente" junto a J Balvin.

J. Lo se ganó los aplausos con un show de alto impacto y temas como "On the Floor", "Let's Get Loud" acompañada de Shakira, con quien interpretó el tema del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, "Waka Waka (This Time for Africa)".

Los cálculos en la previa hablaban de cerca de 100 millones de espectadores para ver a Jennifer López y Shakira animando el show del entretiempo en el estadio Hard Rock. Acá su presentación completa en el megaevento de Miami: