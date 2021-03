Nico Borie, el youtuber de los clásicos del rock: “Algunos me dicen que soy un rockero millennial”

Si internet ya era una herramienta indispensable en el cotidiano de la mayoría de las personas, el panorama se acentuó luego que la pandemia impusiera nuevas formas de convivir y relacionarse con el mundo. La situación ha golpeado fuertemente a los músicos, que buscan formas de reinventarse en un mundo sin conciertos. Pero a veces las alternativas de éxito y subsistencia están lejos de los escenarios tradicionales.

El artista nacional Nico Borie se hizo consciente de la necesidad de darle impulso a su proyecto Parasyche, su banda de metal, y fue así como a través de Youtube comenzó a subir covers que rápidamente tuvieron gran alcance. Pero los videos no solo consistían en interpretar una canción famosa, el desafío estaba en traducirlas al español y cantarlas lo más parecido a las grandes leyendas del rock.

“Antes de sacar el primer disco probé haciendo un video de imitaciones para que la gente se empezara a suscribir y el primero fue imitando a Dave Mustaine, de Megadeth, cantando Metallica, y a James Hetfield de Metallica cantando Megadeth. Pasó que se hizo viral en todos lados y empezamos a ganar seguidores”, comenta.

https://www.youtube.com/watch?v=FDUzcSABxag&ab_channel=Parasyche

En paralelo, el músico desarrolló su propio canal, el que en poco tiempo superó al del grupo musical y que hoy cuenta con más de un millón de suscriptores. “Soy mucho más conocido ahí porque abarco otros estilos, pero la principal razón de por qué hago esto es con el fin de promocionar a Parasyche y que algún día podamos cumplir nuestros sueños como banda”, explica.

Sin embargo, el éxito y las oportunidades no llegaron de la noche a la mañana. A pesar que desde temprana edad comenzó a interesarse por la música, no tuvo el apoyo para poder estudiarlo de forma profesional. Finalmente se decidió por diseño gráfico, carrera que dejó de ejercer cuando tuvo la estabilidad necesaria para enfocarse en lo que realmente le apasiona.

“Mi amor por el rock nace cuando tenía unos 8 años, una vez apareció un video de Gorillaz y me llamó la atención así que después veía canales como MTV y así descubrí otras bandas de nu metal como Linkin Park y System of a Down, desde ahí soñé ser como ellos”. También recuerda cómo fue la primera vez que tocó un instrumento: “Le pedí una guitarra a mi mamá para empezar a aprender a tocar y fue amor a primera vista”.

A pesar de que no pudo estudiar algo relacionado con la música, siempre lo mantuvo como un hobby paralelo. Con el tiempo la banda Parasyche se transformó en la posibilidad de dedicarse a algo que realmente le gustaba.

“El último trabajo que hice como diseñador fue muy frustrante porque era en una oficina y no me gustaba, pero justo en ese tiempo me estaba yendo super bien en Youtube. Si bien la plataforma no permite monetizar los covers, yo ya contaba con un alto número de seguidores y eso puede convertirse eventualmente en un negocio, así que en 2019 tomé la decisión de dedicarme a esto y dejar mi pega de diseñador de lado”, cuenta.

https://www.youtube.com/watch?v=g7PR02o-T7s&ab_channel=Parasyche

En la actualidad el contenido que sube a Youtube es distinto al inicial, puesto que ya no se centra en imitar la voz de otros músicos, sino que graba con su propio estilo. Sin embargo, el foco central sigue siendo la traducción al español de grandes clásicos del rock.

Borie se considera un afortunado por vivir en ésta época donde las redes sociales permiten que los artistas crezcan, en ese sentido explica los atributos que lo llevaron al éxito: “En primer lugar, está el talento y la creatividad de hacer algo diferente y ahí recae la idea de cantar rock traducido al español ya que eso abrió un nicho porque hay mucha gente latina rockera que no entiende mucho las letras y gracias a que yo hablo en español pude juntar el rock con el mundo latino”.

Por otro lado, destaca el esfuerzo por entregar un producto que respete al máximo el mensaje del artista, lo que no es tan fácil si se considera que son dos idiomas diferentes: “Me han felicitado por ser capaz de transmitir lo mismo que la canción original y ese siempre ha sido mi foco, pensando en que quizás en un universo paralelo a canción hubiera sido siempre en español”, comenta.

Mánager y patrocinios

Gracias al éxito y la buena recepción que tiene dentro de la plataforma, en la actualidad cuenta con un equipo que le permite subir contenido de forma más constante. Así, Borie se dedica a la grabación de las voces y las traducciones, mientras que su amigo Darío Llancamán se encarga de toda la instrumentación.

Al respecto, el músico agrega: “Él tiene todas las condiciones y el talento para para lograr replicar una base desde su casa. Cuando colaboro con otro músico, un guitarrista por ejemplo, le comparto las grabaciones a Darío para que haga la mezcla. También tengo un manager quien se encarga del manejo comercial”.

https://www.youtube.com/watch?v=vmEx-bCxrm4&ab_channel=NicoBorie

El tiempo invertido en este proyecto no deja de ser menor. Aunque se le hace difícil cuantificar las horas de trabajo porque suele hacer varias cosas a la vez, piensa que tarda entre cuatro o cinco días en publicar un video y si se puede dedicar de lleno a eso serían alrededor de 40 horas.

En cuanto a la selección de canciones, siempre revisa los comentarios de sus seguidores para ver cuáles son los temas que más se repiten. Sin embargo, también tiene algunas exigencias a la hora de seleccionar: “Trato de ver cuáles me acomodan para cantar con mi voz real porque ya no hago tanto doblaje”. Además explica que hay encargos con mayor urgencia: “Ultimamente la gente me patrocina para interpretar una canción en específico así que obviamente les doy prioridad a los que están pagados”.

Si bien casi todo lo que aprendió de canto y cómo tocar instrumentos fue de forma autodidacta e imitando a un tercero, al tener tanto apoyo decidió comenzar a profesionalizar su don: “Tuve un vocal coach con clases online y también estoy con fonoaudiólogo para aprender más sobre el cuidado de la voz y cómo usarla de manera eficiente, así que estoy constantemente aprendiendo”.

El sueño de tocar con el bajista de Megadeth

La popularidad de Borie no solo se extiende por el territorio nacional, de hecho la mayoría de sus seguidores son actualmente de México. “Tal vez soy más famoso allá que en mi propio país”, asegura. Así mismo, esto le permitió conectar con músicos internacionales quienes también participaron de sus videos.

A pesar de eso, reconoce que la comunidad del rock sigue siendo muy tradicional: “Quizás aún no se atreven a dar el paso hacia el contenido digital, como pasa con otros ritmos más masivos como el reggaetón y el trap, pero a la vez, yo he podido sacar ventaja de eso. Aunque algunos me dicen que soy un rockero millenial por hacer estas cosas”.

Gracias a su trabajo y reconocimiento en 2019 pudo cumplir uno de sus sueños al ser invitado al show y clínica del bajista de Megadeth en Chile: “Gracias a esta fama mi contenido llegó ser considerado por la productora que trajo a David Ellefson Basstory y pude tocar con un ídolo y siento que eso no hubiese ocurrido sin Youtube”, recuerda con orgullo.

Viendo que el panorama del 2021 seguirá los pasos del año pasado, el youtuber tiene varios proyectos en mente que lo ayudarán a continuar expandiendo su crecimiento digital. Una de estas ideas es la creación de un podcast en formato conversación: “Vamos a invitar a grandes músicos y gente de la industria, quizá otros creadores de contenido, es una forma de ayudarlos a darse a conocer. Por otro lado, también estamos viendo la posibilidad de trabajar en una radio”, adelanta Borie.

En cuanto al contenido de Youtube está el desafío de explorar con otros instrumentos: “Estoy aprendiendo piano, tengo una batería y la guitarra”. Así mismo, le gustaría llegar a más países y se baraja la alternativa de crear videos en inglés: “Siento que con el millón de suscriptores ya he logrado harto con el público latino y puedo seguir pensando en grande para hacer videos que sean virales en todo el mundo”.

“Estoy feliz de poder dedicarme a esto y que una marca se la juegue por mí, me regalen instrumentos. La buena onda de la gente es super motivante así que estoy totalmente agradecido de la vida y emocionado por seguir creciendo. El gran sueño es poder triunfar en la música como autor”, confiesa el músico.

https://www.youtube.com/watch?v=ED4kikDCCA0&ab_channel=NicoBorie