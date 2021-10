Nico Borie, el youtuber que traduce los clásicos del rock, hará su primer show en el Teatro Caupolicán

Nico Borie está consciente de que sin esfuerzo no hay frutos. También, que tuvo algo de suerte en la época que escogió para convertirse en una celebridad. “Quizás si hubiera empezado con esto 5 años antes no hubiese sido lo mismo”, reflexiona el músico chileno, diseñador gráfico y protagonista de un canal de Youtube donde versiona en español clásicos del rock que a la fecha acumula 1 millón 200 mil suscriptores y la friolera de 71.1 millones de reproducciones. Algo así como un millón de visitas en promedio para cada uno de los videos que ha subido en los últimos años.

Y aunque los covers que realiza para canciones de Guns N’ Roses, Pearl Jam, AC/DC, Iron Maiden y Led Zeppelin -entre otros- imitando las voces y traduciendo las letras del inglés al español, le han permitido traspasar fronteras, sumar auspiciadores y ganar fanaticada en países como México y Argentina, desde hace un par de años que Borie soñaba con llevar su propuesta virtual frente al público en un escenario de grandes dimensiones. Un anhelo que cumplirá el próximo mes, con su primer concierto a gran escala en el Teatro Caupolicán.

“Tengo muchas ganas de tocar en vivo, porque la misma gente está acumulada de rock, de ganas de cantar. Así que ahora estoy con toda la fe para hacer un show increíble para toda la gente que le gusta el rock, que le gusta mi trabajo”, dice el cantante, quien se presentará en el teatro de calle San Diego el próximo 20 de noviembre (20 horas), con un show bautizado justamente como “Rock traducido”.

“Ya había hecho planes de tocar en vivo con este proyecto justo antes de la pandemia. Iba a hacer un concierto en Buenos Aires, de hecho, pero entonces se interrumpió todo el proceso. Estaba con todas las ganas y la gente me lo pedía”, relata.

Si bien ya ha cantado sus versiones en algunos bares, además de su experiencia como frontman de la banda metalera Parasyche, Borie considera lo de noviembre como su salto a las grandes ligas. De hecho, además de una banda estable que lo acompañará en el escenario, contará con invitados estelares como el vocalista de Chancho en Piedra, Lalo Ibeas; Jean Philippe Cretton, además de Gerardo Elgueta del grupo Alectrofobia y Jaime Sepúlveda de Kuervos del Sur.

“Es una banda en vivo totalmente. El setlist son como 20 canciones clásicas de rock, con una banda que toca increíble, mi equipo fijo de los últimos videos. Estamos ensayando para que los temas suenen casi como que fueran de la banda original, pero en español. Y los invitados le van a dar un atractivo muy especial”, adelanta.

En cuanto al formato, Borie tratará de trasladar la misma experiencia que se genera con sus videos al escenario, en una suerte de karaoke masivo con el público. El mismo que en los últimos años lo sigue masivamente y le agradece la posibilidad de corear o entender las letras de sus grupos favoritos, rompiendo la barrera idiomática. De hecho, desde 2019, Borie tiene también sus covers en Spotify con cifras de ejecución nada despreciables que se cuentan por cientos de miles, lo que da cuenta que su propuesta ya es parte de la playlist de muchas personas en el mundo.

“Las versiones originales son las mejores y no se pueden comparar, pero estas versiones alternativas te refrescan un poco la playlist y entender las letras no está nada mal”, dice. “Ahora la idea en vivo es poner las letras en las pantallas para que la gente pueda corearlo y estemos todos en un mismo idioma cantando”, explica.

Lo del Caupolicán, en ese sentido, es sólo el comienzo para el cantante. “Siempre la idea ha sido hacer giras. Esto va a ser el puntapié para poder hacer más shows en otras partes y en distintos formatos. Dependiendo de la locación se puede hacer en formato más acústico o reducido, y para teatros o festivales vamos a tener la opción de hacer este formato con pantallas”, adelanta el influencer, que tiene en la mira para sus próximos shows a México y Argentina, dos de los países donde más se ven sus videos.

“Obviamente hay trabajo detrás, pero también fortuna en un momento en el que Youtube es como la tele, un medio que te hace llegar lejos. Quizás si hubiera empezado 5 años antes no hubiese sido lo mismo. Me considero afortunado, pese a que Youtube tiene ciertas trabas para generar ingresos, la visibilidad que me ha dado y el reconocimiento ha sido brutal”, reconoce.

“Ser más conocido en México que en Chile es algo que nunca me imaginé. Tampoco dedicarme a cantar traducidas, fue algo que partió como una parodia. Yo estudié diseño pero ahora me dedico a esto gracias a Youtube. Y claro que todo esto es un sueño. Llegar ahora a un escenario grande como el Caupolicán también es increíble”, agrega.