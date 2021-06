Segundo romance: Quique Neira vuelve a Luis Miguel y lanza su versión de Hasta que me Olvides

Hace tres años, en medio del éxito mundial de la serie de Netflix sobre Luis Miguel, Quique Neira, como muchos espectadores, se vio cautivado por la historia y los detalles menos conocidos de la vida y carrera del cantante, llegando incluso a lanzar su propia versión de Culpable o no, uno de los clásicos del mexicano que el streaming reimpulsó en el siglo XXI. Desde entonces, el cover es por lejos la canción en solitario más escuchada del ex Gondwana en plataformas con más de 13 millones de reproducciones.

“En realidad yo nunca escuché mucho a Luis Miguel”, reconoce de entrada el cantante. “Siempre supe que era un capo, era cosa de escucharlo, un fuera de serie, un tipo extraordinario en su manera de cantar, pero nunca estuvo en mi música de cabecera hasta que vi la serie y de pronto me vi escuchando la discografía de Luis Miguel, empecé a notar cómo cambiaba el sonido de un disco a otro... me fui poniendo fan”.

De ese fanatismo reciente surge el nuevo lanzamiento de Neira: un cover en clave reggae de Hasta que me olvides, el himno al desamor que el mexicano incluyó en Aries (1993) y que musicaliza parte de la trama del recientemente estrenado segundo ciclo de la serie de Netflix. La canción saldrá a la luz este viernes en plataformas digitales y será parte del próximo EP de versiones del autor de Armonía de amor, titulado Cover me again.

“Cuando llegan los nuevos capítulos pensé, ‘qué tal si hago una nueva versión pero la hago por gusto personal’. Porque al igual que millones de personas soy de aquellos que disfruta la música de este loco”, comenta el cantautor sobre la génesis de este segundo romance con Luis Miguel, algo atípico para cualquier artista, sobre todo para alguien históricamente vinculado a los ritmos jamaiquinos.

“Este es también un ejercicio nostálgico que tiene que ver con el encierro. Y qué mejor que traer de vuelta esta canción renovada, remozada. Creo que soy el primer artista del reggae que versiona a Luis Miguel. Y creo que ahí me anoto un punto a favor, porque se necesita coraje para hacer esto, porque siempre que algo hace vanguardia inicialmente aparece mucho rechazo, en especial cuando no hay un antecedente aparece mucha crítica”, asegura.

Pese a lo llamativo que puede resultar el cruce, para Neira su aproximación al catálogo del mexicano se ha dado de manera orgánica y genuina. Una discografía que, por lo demás, registra varios títulos ligados al R&B, el soul y el funk, con célebres interpretaciones de clásicos de Tower of Power (Qué nivel de mujer) y Mick Jackson / Jackson 5 (No culpes a la noche).

De hecho, tal como subraya la serie de Netflix, Hasta que me olvides es original del dominicano Juan Luis Guerra. “Hace unos días colgué un adelanto de la intro (de su cover de Hasta que me olvides) y varias personas me han comentado que suena con el clásico aire de otras bandas latinas del reggae del Caribe, sobre todo de Puerto Rico. Y claro, me encuentro con esos comentarios porque claro la compuso un tipo que nació en la isla de al lado. En ese sentido, esta tiene un poquito más de conexión con el reggae en su versión original”, dice Neira.

“Ahí te das cuenta que llevar la música de Luis Miguel al reggae era cosa de tiempo, porque hay algo que conecta su música con la música con orígenes afroamericanos, que es la que más me gusta”, agrega el solista sobre este quinto adelante de Cover me again, del que ya liberó versiones para Perdóname de Camilo Sesto, Ángel del pasado de Natalino y Seguir viviendo sin tu amor de Luis Alberto Spinetta.