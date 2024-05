Carolina Arredondo: “He asumido mi labor como ministra entendiendo que siempre estamos a contratiempo”

Es uno de los eventos culturales más populares del país, y este 2024 cumple 25 años. Un cuarto de siglo. Es el Día de los Patrimonios, la instancia donde las personas comunes y corrientes pueden visitar edificios públicos, como La Moneda o los ministerios, e incluso ser guiados por alguna autoridad. En el 2023 -según los datos a los que tuvo acceso Culto- las jornadas tuvieron 2.177 actividades presenciales y virtuales, congregando a un total de 2.431.907 visitas. De estas, 1,2 millones fueron visitas presenciales a museos, monumentos y espacios patrimoniales.

Su primera edición fue el 8 de abril de 1999, en los estertores de gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Durante sus 25 años, el evento ha experimentado cambios. Desde el 2000 hasta el 2017 se realizaba solo el último domingo de mayo, extendiéndose desde el 2018 al día sábado. El 2020 se integraron por primera vez actividades virtuales, debido a la pandemia del coronavirus. El 2022 se le denominó como Día de los Patrimonios, como reconocimiento a las diferentes tradiciones e identidades que continúan vivas en todo el territorio nacional.

Día de los Patrimonios 2023

Este año, se desarrolla durante el sábado 25 y domingo 26 de mayo. Por ello, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la actriz Carolina Arredondo Marzán (37), atiende al teléfono a Culto para hablar de aquello. “Como ministerio estamos muy contentos y contentas porque al día de hoy tenemos más de 3.000 actividades inscritas en la página web www.diadelospatrimonios.cl. De estas, 2.900 son presenciales, y 150 se realizan de manera virtual. Me parece súper importante, porque esta es una política pública que nació hace 25 años con el objetivo de democratizar y garantizar el acceso de las personas a nuestro patrimonio. Cuando hablamos de actividades presenciales también hay gente que por diversos motivos no puede acceder a una actividad en particular, entonces el ámbito de lo virtual es algo que nos parece súper relevante”.

“En el 88% de las comunas del país habrán actividades, hemos batido un récord. Eso nos tiene muy orgullosos. Hay que entender también que los patrimonios no son solamente un edificio, sino la historia detrás de él. Por ello es que también hay distintas instancias y actividades que se han preparado. Por ejemplo, en Temuco hay una actividad que yo encontré maravillosa que se llama jugando a ser arqueólogos que es un taller para niños de 7 a 12 años para que puedan conocer la práctica arqueológica. Además, hay distintas rutas patrimoniales que se han ido levantando de manera espontánea”.

Una novedad de este año es que se han sumado oficinas consulares extranjeras en nuestro país. De esta manera, abrirá sus puertas la Residencia Oficial de la Embajada Argentina en Chile, cuyo edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional el año 2002. También la Embajada Británica en Chile, que fue declarada Inmueble de Conservación Histórica en 1994. Eso sí, para ambos se necesita inscripción previa en el sitio www.diadelospatrimonios.cl. En el exterior, ocurrirá algo similar con las embajadas de Chile en Perú y Finlandia.

Embajada de Argentina en Santiago

Al revisar las cifras se constata que en el 2023 hubo un equilibrio entre las visitas presenciales y las virtuales, con un millón 200 mil visitas cada una. ¿Piensan mantener ese balance?

Yo creo más allá de lo presencial y lo virtual, lo que queremos es seguir profundizando la idea de descentralizar. Por eso estar en el 88% de las comunas con actividades y que las distintas instituciones se sumen es fundamental. Pero también cuando uno habla de la virtualidad -y esto yo lo descubrí en pandemia- se debe a que hay un porcentaje de la población con distintos tipos de discapacidad, que muchas veces se ha sentido marginado de vivir las actividades cuando solamente son presenciales. Sea por problemas de movilidad, por problemas de transporte, de acceso. Entonces, más allá de poder equilibrar lo uno con lo otro, yo creo que es importante ir encontrando los mecanismos que nos garanticen que todos y todas puedan ser parte de una fiesta tan importante como es el Día de los Patrimonios.

¿En qué está el trabajo de la Ley del Patrimonio?

Durante el año pasado estuvimos realizando los procesos de consulta ciudadana, también el proceso de consulta a los pueblos tribal afrodescendientes chilenos y en abril de este año cerramos la consulta indígena. Las tres consultas se realizaron para poder contar con una nueva legislación patrimonial. Ese es el compromiso que nosotros tenemos por parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Yo la verdad es que soy optimista porque ya estamos trabajando en cómo proyectamos una nueva estructura patrimonial. Actualmente, nuestra normativa hace referencia solo a lo monumental. Hoy día tenemos que ser capaces de plasmar en una ley los distintos ámbitos del patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio también hablamos de patrimonio cultural inmaterial. De hecho, en esta versión del Día de los Patrimonios nos parece súper importante relevar también aquellos oficios, tradiciones, prácticas que son parte de nuestra cultura. Por ejemplo, el circo tradicional chileno, los bailes, los chinchineros, etcétera.

¿Cuándo se podría presentar al Congreso?

Nosotros proyectamos poder ingresar durante el mes de agosto la indicación sustitutiva para poder iniciar este proceso en el Congreso y que pueda seguir la discusión y su curso allá, que es donde corresponde.

23/05/2024 MINISTRA DE CULTURA, CAROLINA ARREDONDO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Del 1% al discurso presidencial

¿En qué está el tema de lograr el 1% del presupuesto de la nación para la cultura?

Hemos trabajado muy intensamente para poder cumplir con lo que el presidente nos ha encomendado que es tener los distintos escenarios de proyección, de aumento y esto lo hemos estado trabajando en un periodo extra presupuestario. ¿Qué quiere decir eso? Estamos trabajando junto a la Dirección de Presupuesto desde enero en poder proyectar distintos escenarios de aumento. Obviamente, en los últimos días de septiembre el Presidente va presentar al Congreso su proyecto de Ley de Presupuesto para el 2025, por lo que a mí no me corresponde contar algo antes que él lo haga. Pero estamos trabajando en eso.

¿Tiene alguna expectativa en que se logre? es una de las promesas centrales de campaña

Es una promesa de campaña, como dices tú. Nos quedan dos años de gobierno, nos quedan dos ejercicios presupuestarios. Yo creo que lo más importante es que desde el espacio político, pero también técnico, estamos trabajando para que eso suceda.

23/05/2024 MINISTRA DE CULTURA, CAROLINA ARREDONDO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Estamos muy próximos a la Cuenta Pública presidencial. ¿Habrá algún anuncio relativo a cultura?

Yo creo que todos quienes pertenecemos al mundo artístico, cultural, patrimonial siempre estamos esperando escucharnos en la cuenta pública. Yo creo que el presidente es muy sensible a eso, pero no me corresponde a mí contar de qué va su discurso, porque será el día 1 de junio cuando todas y todos podamos conocer cuáles son los anuncios. Desde el ministerio no trabajamos solamente para la cuenta pública, trabajamos todos los días para cumplir con nuestra misión institucional y eso también nos pone muy orgullosos. Así que yo estaré expectante, al igual que todas y todos, de cómo va a ser y cuál va a ser el discurso ese 1 de junio.

Pero, ¿tiene alguna expectativa para el discurso?

Yo la verdad prefiero ser respetuosa y cautelosa de las instituciones a las que habitamos. Imagino que en estos momentos el Presidente está diseñando su discurso para ese día. El año pasado tuvimos un discurso que también fue interesante. Él ha hablado de cultura en las dos instancias anteriores entonces esto no es algo nuevo. Esperamos que también lo haga en esta ocasión, porque hay varias cosas de las cuales se pueden dar cuenta.

23/05/2024 MINISTRA DE CULTURA, CAROLINA ARREDONDO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La actualidad

En el mundo cultural, actores como Amparo Noguera, Magdalena Max-Neef, Luis Gnecco, Francisco Melo han sido críticos de la gestión cultural del gobierno, acusando de que la cultura “no floreció”. ¿Cómo lo ve usted?

Hay varias cosas que me parecen importantes. Que todos tengamos la posibilidad de manifestarnos es un derecho que pudimos recuperar post dictadura. En algún momento nadie podía decir nada y yo creo que eso también es importante relevarlo y hoy día todas y todos tenemos la posibilidad de manifestarnos. Pero también creo -y lo mencioné en su momento- que el gobierno no se ha acabado, nos quedan 2 años de gobierno y por lo tanto dos años de intenso trabajo. Alguien puede decir que dos años es mucho, dos años es poco, depende de cómo se vea, pero la verdad es que yo por lo menos, he asumido mi labor como ministra entendiendo que siempre estamos a contratiempo, y que es importante trabajar arduamente para poder cumplir con las distintas promesas. He tenido la oportunidad de conversar con muchos colegas, yo soy actriz, y es importante escuchar lo que tienen que decir, no creo que sea de una manera distinta. Y en ese sentido parte de las conversaciones con el Presidente también van en esa línea, cómo agilizamos la gestión para revertir esa sensación. Pero la verdad es que también algo que me parece súper importante pensar, no solamente nosotros sino que las distintas instituciones, es cómo comunicamos lo que hacemos, porque el ámbito de acción del ministerio es súper amplio.

¿Qué piensa de lo que dijo Luis Gnecco? Se refirió en términos muy duros al gobierno diciendo “son cabros que no le han trabajado un peso a nadie”, y criticó al Presidente por no tener título.

Como te decía anteriormente, creo que cada uno es libre de poder manifestarse y de expresar su opinión y en buena hora. Es algo que no ha sido gratis ni está garantizado en todos los países. Pero creo que es importante entender que las instituciones no las compone solamente una persona o una autoridad, hay equipos detrás de quienes están en las instituciones y no solamente los equipos políticos. En el caso de nuestro ministerio trabajan más de tres mil personas a lo largo de todo Chile garantizando la continuidad del trabajo que hacemos de cara a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido creo que es súper importante poder relevar las misiones institucionales más allá de quienes hoy nos toca estar en un cargo particular. En mi caso, yo termino mi rol de ministra cuando el presidente así me lo indique, y luego espero volver a actuar, a ejercer mi labor como lo he hecho siempre. No solo como actriz, sino que también como gestora cultural, promover proyectos que me hacen sentido para poder llegar con arte, con cultura a distintas comunidades.

23/05/2024 MINISTRA DE CULTURA, CAROLINA ARREDONDO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Qué piensa de la situación del Bafona que se ha seguido arrastrando?

Cuando yo llegué al ministerio esta era una situación que ya estaba instalada. Es súper importante recordar que más allá de las distintas peticiones que tenga uno u otro grupo de personas de trabajadores, aquí la Contraloría ha sido súper clara en manifestarse en torno a las tres ocasiones que se le han hecho preguntas respecto de este elenco en específico. La Contraloría ha sido clara en decir que no procede lo que se ha estado solicitando. En ese sentido, a mí no me queda más que poder avalar eso. Yo no estoy por sobre la Contraloría. Sin embargo, creo que es importante continuar en el diálogo que es lo que hemos estado haciendo siempre para poder llegar a puerto en esta situación, de la cual son quince o dieciocho personas quienes mantienen esta demanda.

¿Cómo se está preparando desde ya para la invitación a Chile como invitado de honor de la Feria del Libro de Frankfurt 2027?

Desde la Secretaría Ejecutiva del Libro hay un programa de acción que se ha delineado que le hemos puesto camino a Frankfurt 2027 para poder preparar las distintas instancias. No solamente el ministerio está convocado a esto, sino que es un trabajo que estamos haciendo con distintas instituciones a quienes les corresponde una invitación de este tipo, como Pro Chile, Dirac, la Fundación Imagen de Chile. Nosotros obviamente como ministerio estamos liderando, porque no solamente es una invitación que tiene un carácter cultural sino también son esfuerzos de Estado. Es importante garantizar la continuidad, que haya un camino trazado. Hay que poder generar las distintas traducciones, que podamos garantizar la asistencia de las distintas editoriales. Esta es una feria donde principalmente se generan venta de derechos, por lo tanto, esperamos que se genere una fuerte promoción e internacionalización de escritores y escritoras chilenos. Que puedan ser traducidos a otros idiomas y hemos repuesto esta invitación porque el Presidente me lo me lo solicitó cuando asumí. Y en eso hemos estado trabajando.

23/05/2024 MINISTRA DE CULTURA, CAROLINA ARREDONDO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Tiene alguna autocrítica de su gestión?

Qué difícil para uno hablar de uno. Yo creo que una vez que el gobierno termine se podrá hacer un balance general. Por ahora, y tal como te lo he comentado, me parece súper importante que en todos los ámbitos donde se nos ha requerido mayor presencia y ámbito de acción del ministerio, lo hemos hecho. Entonces, más que una evaluación en particular creo que es mucho más honesto hablar de las cosas que estamos haciendo.

Usted asumió como ministra de Cultura el 16 de agosto de 2023, ¿cómo han sido estos meses para usted?

Intensos, muy intensos. Pero también ha sido y siempre va a ser muy gratificante poder dedicarse, quizás desde un escenario distinto, a aquello que para mí ha formado siempre parte de mi vida: el arte, la cultura. Entonces cuando te digo que es intenso no lo digo como algo negativo, por el contrario. Yo agradezco mucho que el Presidente Gabriel Boric haya pensado en mí para poder tomar la gestión cultural del país a través del ministerio. Yo me siento, de verdad, muy agradecida. Y espero que después, cuando se acabe el gobierno, podamos hacer un balance. Por ahora, lo que estamos haciendo es trabajar para poder sacar adelante la institución.