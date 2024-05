The Skatalites celebrará sus 60 años de carrera en show junto a Chico Trujillo

Los Skatalites regresarán a Chile el próximo 8 de diciembre para celebrar sus seis décadas de carrera en el Teatro Caupolicán, noche que contará con la participación de los nacionales de Chico Trujillo y la primera vez en el país de otros connotados del género jamaicano como Twinkle Brothers, todos con un show completo y de larga duración. El colectivo nacional Rootz HiFi Soundsystem se presentará en un formato especial con su sistema de sonido completo.

Los iconos del reggae llegarán con Larry McDonald y Val Douglas a la cabeza como parte de la celebración de sus sesenta años sobre los escenarios, tiempo en el que se han convertido en uno de los mayores referentes del movimiento a nivel mundial. Esta se da a dos años de su última visita, la que sumó cuatro shows sold out en diferentes ciudades de Chile.

Con más de 20 álbumes publicados y clásicos como Freedom Sounds, Phoenix City, Guns of navarone y Simmer down, The Skatalites ha sabido mantenerse vigente en el último tiempo con el lanzamiento de nuevos singles como los recientes Ska Train y Dance Away, ambos aclamados por los seguidores de esta música y distribuidos por el legendario sello Tuff Gong.

La presentación contará con banda completa sobre el escenario, desplegando una decena de músicos para entregar la interpretación más fiel de una música que ha sobrevivido al paso del tiempo como muy pocas otras lo han logrado.

Por su parte, Chico Trujillo también confirmó su equipo estelar para esta noche, donde el carismático Aldo “Macha” Asenjo repasará los grandes éxitos que ha cosechado con esta agrupación como La medallita, Loca o Déjame decirte algo en sus 25 años de vida musical, canciones que han nacido gracias a la mezcla de música tropical con otros sonidos como el ska y el reggae. El grupo autor de éxitos como Fuera de mi vida ya compartió escenario con Skatalites en 2022 en un inolvidable show realizado en la ciudad de Buenos Aires.

Además, ambos estarán acompañados por Twinkle Brothers, grupo nacido en Jamaica en la década de los 60 que llegará por primera vez a Chile. Liderados por Norman Grant, su vocalista original, cuentan en su alineación con icónicos músicos del género como el bajista Dub Judah y los guitarristas Jerry Lions y Black Steel. Durante aquel tiempo han lanzado más de 120 singles, los que se han convertido en parte de la historia del reggae.

Las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket desde $20.000 más cargo por servicio.