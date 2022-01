The Weeknd vuelve a la carga y estrena nuevo disco este viernes

Tras dejar un críptico mensaje ayer por medio de sus redes sociales, en el que indicaba “wake up at dawn tomorrow…” (Despierta mañana al amanecer…), esta mañana el artista canadiense confirmó la fecha de salida de su próximo álbum, por medio de un video en sus redes sociales.

Manteniendo la expectación hasta último momento, la noticia se hizo oficial por medio de sus plataformas de Instagram y Twitter. Según se señala ahí, la esperada entrega se podrá escuchar a partir de este viernes 7 de enero.

Uno de sus últimos sencillos, Take my breath, lanzado en agosto de 2021, ya anticipaba los lineamientos musicales que posiblemente sean parte de este nuevo disco, su siguiente larga duración después de la aparición del destacado álbum, After hours, del año 2020.

De hecho, durante el año pasado, The Weekend ya había comentado y dado atisbos sobre las influencias de Dawn FM.

Según señaló en su show radial Memento Mori de la plataforma Apple Music, Abel Tesfaye se inspiró en el disco In the zone de Britney Spears, además de rescatar influencias de raperos como Kid Cudi, Nas, Kanye West, y el grupo sueco Swedish House Mafia.

Así, finalmente el fruto de este trabajo verá la luz esta semana, el cual ha sido presentado como “un nuevo universo sonoro de la mente de The Weeknd”.

En el video, muy fiel a su estilo, se puede apreciar al cantante ganador de tres Premios Grammy siendo arrastrado por un grupo que viste largas capuchas, tras lo cual se anticipan las colaboraciones, sucedido de imágenes que muestran a un The Weeknd envejecido, entre los que se encuentran artistas como Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler The Creator, Lil Wayne y Oneohtrix Point Never.

Puedes revisar el video completo aquí: