Bridgerton, Andy Warhol y Daniela Vega: los estrenos de Netflix para marzo

Series

¿Sabes quién es? (4/3/2022)

Una mujer intenta descifrar el pasado oscuro de su madre luego de que un violento ataque sacara a la luz amenazas y secretos fatales.

Bridgerton: Temporada 2 (25/3/2022)

El deber, el deseo y el escándalo chocan cuando el vizconde Anthony Bridgerton decide casarse, pero se cruza la testaruda hermana de su prometida.

Ritmo salvaje (2/3/2022)

Los mundos opuestos de dos bailarinas colisionan dentro y fuera de la pista cuando su ambición por triunfar las lleva por un camino peligroso.

Formula 1: Drive to Survive - Temporada 4 (4/3/2022)

Veinte pilotos, algunos veteranos y otros novatos, pisan a fondo el acelerador en otra temporada de F1 plagada de drama y adrenalina.

Érase una vez... pero ya no (11/3/2022)

La tragedia los separó. Ahora, deben reencontrarse en otra vida para romper el hechizo que pesa sobre su pueblo, donde nadie puede enamorarse.

Sebastián Yatra en Érase una vez... pero ya no. Foto: CONCHA DE LA ROSA/NETFLIX © 2021

Dale gas (16/3/2022)

Tras participar en una trágica carrera de autos, Kike y su amigo Noche escapan a CDMX para rehacer sus vidas y (quizás) mantenerse lejos del peligro.

La vida después de la muerte, con Tyler Henry (11/3/2022)

En este reality íntimo, el médium clarividente Tyler Henry habla con el más allá para traer luz y paz a nuestro mundo, y a su propio pasado familiar.

Guardianes de la justicia (1/3/2022)

Tras la autodestrucción de su líder, al que creían invencible, estos superhéroes deben luchar contra fuerzas malignas, tanto internas como externas.

The Last Kingdom: Temporada 5 (9/3/2022)

En Inglaterra ha reinado una aparente paz por años, pero Uhtred cree que el conflicto está cerca. Pronto, los acontecimientos confirman sus sospechas.

Top Boy: Temporada 2 (18/3/2022)

Dushane quiere expandir su imperio más allá de las calles. Pero con socios en el extranjero y crisis familiares, más dinero solo trae más problemas.

Queer Eye: Alemania (9/3/2022)

Cinco expertos en estilo de vida, moda, belleza, salud y diseño, los Fab 5, deslumbran a una nación y cambian vidas con sus transformaciones.

Recursos Humanos (18/3/2022)

Bichitos del amor, monstruos hormonales y otras criaturas viven dramas de oficina mientras cuidan a sus clientes en esta serie derivada de Big Mouth.

Diversión en construcción (4/3/2022)

El fabricante y gruñón experto Jimmy DiResta toma ideas de un grupo de peques para sus locas creaciones y, si le gustan, él y sus amigos les dan vida.

La última lágrima antes de reír (8/3/2022)

Son comediantes que protagonizan un emocionante drama. Pero si sus improvisaciones no son graciosas, quedarán fuera de escena. ¡Que comience el caos!

Guía astrológica para corazones rotos: Temporada 2 (8/3/2022)

El show de Alice sigue siendo un éxito, pero su desafortunada historia de amor con Davide es más difícil que la vida con Mercurio retrógrado.

Veinticinco, veintiuno (19/3/2022)

En una época en la que los sueños parecen inalcanzables, una esgrimista persigue sus metas y conoce a un joven trabajador que intenta rehacer su vida.

Flash: Temporada 7 (3/3/2022)

Mientras Eva continúa atormentando al equipo de Flash, Barry intenta crear una Fuerza de la Velocidad artificial para recuperar sus poderes agotados.

Supergirl: Temporada 6 (10/3/2022)

Kara tiene muchas cosas en juego mientras arriesga su vida para salvar a la humanidad y detener a un Lex Luthor hambriento de poder.

Películas

El rescate de Ruby (17/3/2022)

En busca de cumplir su difícil sueño de unirse a una unidad canina de élite, un policía estatal forma equipo con la lista pero traviesa cachorra Ruby.

El proyecto Adam (11/3/2022)

Tras un aterrizaje forzoso en 2022, un piloto de combate y viajero del tiempo forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro.

Frutos del viento (18/3/2022)

Un hombre violenta una casa de vacaciones vacía, pero las cosas se tuercen cuando el prepotente dueño y su joven esposa llegan de improviso.

Dos contra el hielo (2/3/2022)

Dos hombres en busca de un mapa luchan para sobrevivir en la vasta Groenlandia. Basada en la historia real de la expedición polar danesa de 1909.

Fin de semana en Croacia (3/3/2022)

Cuando su mejor amiga desaparece durante un viaje a Croacia, Beth se apresura en descifrar qué sucedió. Pero cada pista la lleva a más engaños.

Marilyn tiene los ojos negros (15/3/2022)

La comida reúne a una dupla creativa en un hospital psiquiátrico. Para hacer realidad su restaurante ficticio, deberán encontrar la receta para sanar.

Hasta que nos volvamos a encontrar (18/3/2022)

En la mágica ciudad de Cusco, Perú, las vidas opuestas de un arquitecto y una artista se transforman al encontrarse, y ambos cambian su perspectiva.

Efímera como la sakura (24/3/2022)

Un fotógrafo en ciernes se enamora de una vibrante estilista. El futuro se ve prometedor, hasta que un giro del destino les cambia la vida.

El deseo en mí (8/3/2022)

Polonia, años sesenta. En la cima de la fama, la artista Kalina Jędrusik debe lidiar con un oficial de alto rango que amenaza destruir su carrera.

Granizo (30/3/2022)

Después de que le llueven críticas por fallar en su pronóstico, un meteorólogo se refugia en casa de su hija e inicia un viaje de autodescubrimiento.

Downton Abbey: La película (14/3/2022)

La aristocrática familia Crawley y sus sirvientes se preparan para una nueva era y una visita real. Pero hasta el plan más perfecto puede salir mal.

Midsommar: El terror no espera la noche (19/3/2022)

Una mujer afligida acompaña a su novio y sus compañeros de la universidad a una remota aldea sueca que no es la comuna idílica que aparenta ser.

El Hombre Araña 3 (1/3/2022)

Peter Parker parece tenerlo todo controlado, el amor y sus dotes de superhéroe, pero algo cambia cuando aparece su lado oscuro.

John Wick 2: Un nuevo día para matar (20/3/2022)

Obligado a saldar una deuda del pasado, John Wick asesina a alguien que no desea matar. Hasta que una traición le pone precio a su cabeza.

Karate Kid 4: La nueva aventura (31/3/2022)

El maestro de karate Miyagi tiene una nueva pupila en Boston: una adolescente huérfana cansada de que los Alfa Elite la intimiden en la escuela.

Documentales y especiales

Los diarios de Andy Warhol: Miniserie (9/3/2022)

Tras los disparos de 1968, Andy Warhol empieza a registrar su vida y sus sentimientos. Esta serie muestran a la persona detrás del personaje.

El paraíso que sobrevive: Un legado familiar (3/3/2022)

Elefantes, leones y muchas otras especies prosperan en el delta de Okavango, en el desierto de Kalahari. Pero una sequía pone en riesgo su futuro.

El peor inquilino del mundo (1/3/2022)

Estafadores violentos. Asesinos despiadados. Estas historias reales revelan algunas de las peores convivencias que se puedan imaginar.

No confíes en nadie (30/3/2022)

Tras la inesperada muerte en la India del fundador de una empresa de criptomonedas de Canadá, sus clientes sospechan que hay secretos por desenterrar.

Taylor Tomlinson: Look At You (8/3/2022)

Un nuevo especial de stand up de Taylor Tomlinson, filmado en el Wilbur Theater de Boston, Massachusetts.

Los principios del placer: Miniserie (8/3/2022)

El sexo, la alegría y la ciencia moderna convergen en esta serie esclarecedora que celebra el mundo del placer femenino y desmiente mitos arraigados.

Niños y familia

He-Man y los Amos del Universo: Temporada 2 (3/3/2022)

El destino de Eternos pende de un hilo. He‑Man y los héroes establecen nuevas alianzas y destinos para superar al malvado Skeletor y su afán de poder.

El mundo de Karma: Temporada 2 (10/3/2022)

Nuevos desafíos inspiran nuevas canciones: Karma consigue un empleo, se postula para presidenta de la escuela y trata de mejorar su comunidad.

Vamos Zenko (15/3/2022)

Niah, Ari, Ellie y Jax forman una patrulla muy singular: trabajan encubiertos para ayudar a otros y resolver los problemas de su pueblo, ¡en secreto!

Anime

Adam by Eve: Un concierto animado (15/3/2022)

El innovador artista japonés Eve fusiona anime, acción en vivo y música en una experiencia sónica y onírica inspirada en la historia de Adán y Eva.

Kotaro vive solo (10/3/2022)

Un niño se muda solo a un edificio en ruinas. Allí, se hace amigo del artista de manga en quiebra que vive al lado.

Thermae Romae Novae (28/3/2022)

Un orgulloso arquitecto de baños de la antigua Roma aparece por azar en el Japón de hoy, donde encuentra inspiración para innovar en sus diseños.