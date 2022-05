La nueva luz de Tessie como solista

Ya está disponible en las plataformas digital el EP Light. Un trabajo de cinco canciones que marca la primera publicación de la cantante Tessie Spoljaric-Woodgate, como solista.

Tessie, quien firma su debut en solitario solo con su nombre, es una artista de origen inglés y croata radicada en Chile desde 2003. Desde entonces se hizo un nombre gracias a que era la cantante -y en algunos período también bajista- de la banda Intimate Stranger.

Con la banda publicó seis discos y una compilación. Pero desde la publicación de sus últimas grabaciones con la banda (Not Waiting for Anything, 2020), se había mantenido en silencio hasta ahora. La artista detalla que Light “refleja un momento de transformación y renacimiento después de un periodo silencioso de reflexión”.

Por ello, a partir del trabajo con teclados análogos, piano, y voz, se creó un sonido ambiental y expansivo, en que se privilegian las texturas y los ambientes, ante la sobria interpretación vocal de la artista.

El EP fue grabado en un período de seis meses entre octubre de 2021 y marzo de 2022, en Inmontauk Estudio, con el músico Ismael Palma -quien fuera tecladista de Intimate Stranger- a cargo de la producción musical, además de la participación del baterista Andrés “Pipa” Ugarte en la canción Trust.