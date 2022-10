Harrison Ford se suma a Capitán América 4

El señero actor Harrison Ford (80) acaba de confirmar su participación en la cinta Captain America : New World Order, en la que tomará el papel del General Ross, que anteriormente fuera interpretado por el actor William Hurt, fallecido en marzo de este 2022. Esto, según confirma el medio especializado The Hollywood Reporter.

La película tendrá lugar después de los eventos de la serie de Marvel Disney+ de 2021 The Falcon and the Winter Soldier , en la que Wilson finalmente aceptó el escudo y el manto del Capitán América.

Además, Ford también interpretaría al personaje en Thunderbolts , la película sobre el equipo titular de supervillanos, que será dirigida por Jake Schreier y estrenada el 26 de julio de 2024.

William Hurt tomó el papel del General Ross en Incredible Hulk de 2008 y regresó para Captain America: Civil War de 2016 y las películas posteriores de Marvel.

Asimismo, Ford está listo para estelarizar Indiana Jones 5, la última película del afamado arqueólogo que se estrenará el 30 de junio de 2023.