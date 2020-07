“Dicen que maté a mi bebé”: habla la esposa del bombero muerto en Chernobyl

Era el día internacional del trabajo. Pero lejos de cualquier celebración oficial, en un hospital en Moscú, la joven Lyudmila cuidaba a su marido Vasily, un bombero internado en el lugar pocos días atrás. El panorama médico aparecía complejo. Él estuvo entre los primeros voluntarios que llegaron a participar en el combate del feroz incendio declarado la noche del 25 al 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, de Prípiat, en la actual Ucrania. Por ello, recibió una alta dosis de radicación que no tardía en carcomer su cuerpo.

Pero esa tarde, sin saberlo, la pareja se despidió.

"Se levantó y me dio tres claveles que sacó de debajo de su almohada. Fueron las últimas flores que me dio", contó Lyudmila en una entrevista con BBC. "Voy a acordarme hasta el último día de mi vida cómo nos quedamos parados juntos en la ventana", dijo. "No sabíamos que era la última vez que compartiríamos un momento romántico".

La escena fue recreada en la serie Chernobyl, la que tomó la historia de la pareja tal como se detalla en el aclamado libro Voces de Chernobyl, de la Premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexiévich, el que se construyó a partir de testimonios reales recogidos en la ciudad de Prípiat tras el accidente que oficialmente dejó 31 muertos, pero cuyos efectos a largo plazo, en prevalencia de cáncer y enfermedades congénitas, fueron desastrosos.

La serie, producida por HBO fue una de las más exitosas de la temporada para la cadena -junto a la temporada final de Game of Thrones-. Ello le valió obtener 10 premios Emmy en la categoría de miniserie, de un total de 34 que se llevó la firma.

Pero no todo sería felicidad. A Lyudmila, la producción le trajo problemas. Acusa que nadie le avisó de la existencia del proyecto. "Creo que la compañía productora se portó muy mal al no reunirse conmigo", manifestó en la entrevista. Por ello, al enterarse que su historia saldría en la pantalla, afirmó sentirse "herida e incómoda".

"Hubo una llamada de Moscú, diciendo que estaban filmando en Letonia y en Kiev [Ucrania] y que querían contactarme, pero que no podían. 'Nos gustaría pagarte US$3.000', dijeron. La serie ya estaba filmada para entonces", sostuvo Lyudmila.

Ella desconfió.

"Disculpen, ¿pero [pagarme] para qué? 'Solo porque existes', dijeron. Les dije que nadie pagaba dinero por nada y colgué", recordó. "Obviamente pensé que era falso, algún tipo de fraude".

Y aún faltaba más.

Cuando Chernobyl se estrenó, con su historia como una de las principales, Lyudmila sufrió el acoso de incisivos reporteros. "Había gente acosándome en mi departamento. Llegó al punto de que había periodistas que empujaban la puerta con los pies para tratar de grabar entrevistas conmigo", aseguró la mujer a la BBC.

Hasta que la muerte los separe

La cosa no acabó allí. Al ver la serie, muchos se permitieron criticarla por permanecer cerca de su esposo cuando este fue hospitalizado, ya que la joven entonces, estaba embarazada. En ese estado era muy peligroso mantenerse cerca de Vasily, debido a la radiación que éste absorbió en el accidente.

"[Me decían] que maté a mi bebé. Me preguntaban por qué había estado al lado de su cama [de Vasily] sabiendo que estaba embarazada en ese momento", detalló.

La bebé de Lyudmila murió cuatro horas después de haber nacido, a causa de la radiación. La llamó Natasha, tal como deseaba el padre.

"Pero, díganme: ¿cómo podía dejarlo? Pensé que mi bebé estaba a salvo dentro de mí. En ese entonces no sabíamos nada sobre radiación", explicó la mujer.

Lyudmila cuenta que solo ha visto parte de la serie en la televisión de Ucrania. Pero no ha sido fácil revivir esos días. Asegura que fue "muy difícil de ver" y que "hay mentiras" en la historia.

"[La escena en la que salgo] yo parada con sus zapatos... Sí, Vasily fue enterrado sin sus zapatos, pero sus zapatos estaban a su lado", comentó.

Vasily falleció el 13 de mayo. A él y a otros compañeros los enterraron envueltos en plásticos dentro ataúdes de zinc, a causa de la radioactividad. Lyudmila pidió que enterraran a Natasha a los pies de su padre. Según cuenta en el libro, la envolvieron en pañales y la depositaron en una caja de madera.

No obstante, reconoció sentirse conmovida por la precisión de los detalles en algunas partes de la trama, como la que muestra una de las prendas que lleva el personaje basado en ella. "Yo tenía un jumper gris, tejido, similar", dijo.

Pero desde HBO se defienden. "El equipo de producción, a través de representantes locales, tuvo muchos intercambios con Lyudmila Ignatenko, antes, durante y después de filmar, con el propósito expreso de que fuera consciente del proyecto y de la representación de sus experiencias tal y como habían sido documentadas en muchos recuentos en primera persona", aseguraron a BBC.

"Lyudmila también recibió la oportunidad de participar en el proceso de narración y de dar sus opiniones", aseguraron. "En ningún punto durante estos intercambios expresó que no quisiera que su historia o la de su esposo, Vasily, fueran incluidas (...) Los cineastas hicieron todos los esfuerzos para representar sus historias, y la de todos los afectados por esta tragedia, con autenticidad y respeto", señalaron en el mensaje.

Después del desastre, Lyudmila no volvió a casarse. Pero de todas formas, y contra lo que le afirmaron algunos médicos, pudo dar a luz y criar a un hijo, Andrei.