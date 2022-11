Escritora española Julia Navarro viene a Chile

En su quinta visita al país, a fines de noviembre, regresa a Chile la destacada periodista y exitosa escritora española Julia Navarro; esta vez como parte de la promoción de su novela más reciente De ninguna parte publicada en septiembre de 2021 y que debió retrasar producto de las restricciones sanitarias a nivel internacional.

La actividad principal durante su estancia en Chile, que incluye entrevistas en medios y recorrido por librerías, será en el Teatro Oriente de Providencia, el miércoles 30 de noviembre a las 19:00 horas. Las invitaciones para asistir al evento estarán disponibles de manera gratuita en la boletería del teatro (la fecha en que se comenzarán a repartir se publicará en las redes sociales y www.teatrooriente.cl).

Además, se entregarán ejemplares gratis de De ninguna parte, a los primeros 200 asistentes en ingresar al Teatro Oriente.”

¡Chile! Regresar de nuevo a Santiago me produce una inmensa emoción. Para mí no es una “parada” más en mi peregrinar para hablar de mis novelas.Con los lectores chilenos mantengo una conversación ininterrumpida desde mi primera novela. En Chile me siento querida y me resultan muy estimulantes las opiniones que voy recogiendo sobre mis historias. Cuento los días que me faltan para aterrizar en Santiago y estoy nerviosa. Llego cargada de ilusión y de esperanza por el reencuentro”, afirma Julia Navarro desde Madrid en un comunicado.

En el Teatro Oriente abordará su nuevo libro en una conversación con la periodista Paula Escobar. Una velada en la que no solo comentarán la trama y los personajes de la novela, sino también los grandes temas que cruzan la obra de Navarro: la guerra, el exilio, la migración, el feminismo, la democracia y la política internacional. Además, al final del encuentro, firmará libros del público.

”Tener a Julia Navarro, una bestseller internacional en nuestro teatro y poder conocer su inspiración para tantos relatos maravillosos que nos ha compartido es un lujo y estamos felices de acompañarla”, señala la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Al igual que sus obras previas, De ninguna parte se convirtió en una de las novelas más vendidas del año en librerías nacionales, confirmando a Navarro entre las autoras más leídas y queridas en nuestro territorio. “Hay una relación muy especial entre Julia Navarro y el público chileno que se ha construido a lo largo de los años y nos sentimos felices que ese vínculo crezca aún más con esta nueva visita”, cuenta Sebastián Rodríguez-Peña, director general de Penguin Random House.