Por qué amamos a Merlina

Los locos Addams no son una familia desconocida para nadie. Desde su nacimiento en 1938 como una tira cómica para The New Yorker, creada por el dibujante Charles Addams, hasta su posterior llegada a la televisión en los 60 y al cine en los 90 -esta última bajo la dirección de Barry Sonnenfeld-, sus miembros han sido el ícono definitivo de la rareza y la “otredad” dentro de la cultura pop.

Courtesy of Netflix © 2022

A casi 30 años de su última gran aparición, la extraña familia compuesta por Morticia, Gomez, Pericles y Merlina retornó a las pantallas en formato serie. Esta vez, con una historia centrada en la hija mayor del clan y dirigida en sus primeros cuatro episodios por Tim Burton, acaso uno de los cineastas más célebres en lo que respecta a la narración de historias sobre personajes marginados.

Bastaron apenas un par de días desde su estreno en Netflix el pasado 23 de noviembre para que lo nuevo de los Addams se tomara por completo los ránkings de popularidad dentro de la plataforma: a casi un mes continúa encabezando el top de los 10 contenidos más vistos en múltiples países (incluyendo Chile), y ya superó al cuarto volumen de Stranger Things como la serie más reproducida en su semana de estreno durante el 2022, con 341 millones de horas vistas a nivel mundial.

El impacto generado por la Merlina encarnada por Jenna Ortega es innegable. Para Sol Márquez, periodista cultural y crítica de series en Radio Universo, su éxito arrasador puede comprenderse por varios motivos. “Para mí, hay tres ejes a considerar. Uno, y que esto refiere tanto al trabajo de Tim Burton como de los creadores de la serie, que vienen del mundo de Smallville, que pasaron por el mundo de Spiderman, y que es saber mostrar lo marginal a los marginados, a los outcast en su diversidad”, explica Márquez.

“De alguna manera, aunque definen al inicio a estos cinco grupos que son tal como en cualquier colegio que hemos visto en películas adolescentes, te está dando cuenta de que el ser diferente no tiene un solo camino, una sola encarnación. Merlina es un personaje súper oscuro, dark. Y que, de hecho, en la serie es llevado a unos límites bastante extremos. Por eso creo que el personaje de Enid es tan popular, y que por eso está el meme de ellas dos que muestra esta división, de luz y oscuridad, pero dentro del mundo marginal”, agrega Márquez. “Tienes con quién identificarte. Y, al mismo tiempo, está la idea de que, en alguna forma, todas y todos somos diferentes y podemos estar en los márgenes de otros centros”.

Wednesday. Jenna Ortega as Wednesday Addams in episode 101 of Wednesday. Cr. Courtesy Of Netflix © 2022

La periodista también destaca el abordaje de los conflictos madre e hija que se desarrollan dentro de la trama. “No debe ser fácil ser hija de Morticia, pero ella lo entiende súper bien y es a través de este viaje donde Merlina necesariamente tiene que conocer más del pasado de su madre (aunque también del padre) que ella va a darse cuenta de que sus antepasados, desde la más inmediata que es su mamá hasta siglos anteriores, tienen que ver mucho en su construcción. Y que tiene que ver también con la ascendencia femenina. Me parece que es una serie bastante feminista en ese sentido”, explica.

Otro elemento destacado por Márquez tiene que ver con un rasgo característico de Burton como creador: “tiene que ver con dónde se ubica la otredad. En el fondo, se propone que la otredad y los extraños, los diferentes, los peligrosos, finalmente somos los seres humanos comunes, los normies”.

Wednesday. (L to R) Director Tim Burton, Jenna Ortega as Wednesday Addams in Wednesday. Cr. Tomasz Lazar/Netflix © 2022

Para Rodrigo Munizaga, crítico de series y películas en Culto, una de las claves más importantes del éxito detrás de Merlina tiene que ver con la popularidad de la franquicia que la sustenta. “Al contrario de los reboots que se están haciendo últimamente, donde hay tres películas de Spider Man en una década y a la década siguiente ya hay otra reversión, este reinicio es muy inteligente porque se hace con el personaje más entretenido y más llamativo de Los locos Addams. Y que es un personaje, además, que comulga muy bien con la generación centennial, que tiene que ver con esta mirada media oscura, que es distinta a la de antiguas generaciones, lo que tal vez los millennials llamaban los ‘emo’, vestirse de negro, de tener un humor negro...”, señala.

Además, destaca que todo aquello ha concluido en que la serie “haya pegado muy fuerte en la generación Z. Yo creo que fundamentalmente le está yendo muy bien ahí”, agrega el crítico.

Cabe destacar que la serie penetró fuerte en redes sociales como TikTok, donde el singular baile de la protagonista ha sido replicado masivamente. “Pero, además, estos ‘emo’, tal vez, que hubo entre los millennials, también tienen enganche. Y el público mayor, la generación X o los boomers, también pueden enganchar porque la familia Addams viene desde hace muchas décadas y ha marcado a diferentes generaciones. Todo, sumado a que Jenna Ortega está muy bien elegida. Fue un muy buen casting. Y creo también que, en términos estéticos, ha colaborado que esté Tim Burton”, concluye Munizaga.