¿Quién es RAYE, la cantante tras el hit “Escapism”?

Tiktok lo ha hecho una vez más. La plataforma de bailes y tendencias que ha ayudado a artistas a promocionar y consolidar sus carreras, tales como Steve Lacy con Bad Habit, Omar Apollo con Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All) y PinkPantheress con Break It Off , lo ha hecho nuevamente con RAYE, cantante y compositora británica, quien vive su ascenso musical.

Escapism se convirtió en la canción número uno en Reino Unido, el sencillo fue compuesto por RAYE y cuenta con la colaboración de la artista 070 Shake. Es el primer número 1 de ambas artistas y se espera que esta semana alcance un nuevo peak en los Billboard Hot 100.

(Photo by Niklas HALLE'N / AFP)

RAYE lanzó su primer proyecto musical el 2014, su EP Welcome to the Winter. Su segundo EP fue realizado dos años después, Second. Su trabajo dentro de la industria cuenta con participaciones y colaboraciones con artistas como Charli XCX, David Guetta, Stormzy, Beyoncé y Mabel.

El año 2022 la artista anunció la independencia de su carrera musical, dejando su sello discográfico, Polydor Records, debido al retraso que la disquera le estaba poniendo a su álbum debut.

En octubre del 2022 lanzó su sencillo Escapism, que al día de hoy cuenta con más de 100 millones de reproducciones en Spotify y que le valió el reconocimiento internacional.

El sencillo será parte de su álbum debut, My 21st Century Blues, que será lanzado el próximo 3 de febrero. El proyecto contará con una set de 15 canciones, de las cuales 4 ya han sido publicadas.

RAYE será parte de la gira del cantante, Lewis Capaldi que inicia el próximo 14 de enero.