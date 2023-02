Tini Stoessel, Rels B y Emilia: quién es quién en los últimos confirmados de Viña 2023

A días del arranque del Festival de Viña, en su edición de regreso presencial tras dos años, se cerró la parrilla de artistas, uno de los puntos pendientes para una organización que ha debido enfrentar variados desafíos. Los confirmados son tres artistas de perfil juvenil: las argentinas Tini Stoessel y Emilia Mernes, además del español Rels B.

Este último se suma al lote de artistas que se pueden identificar con el género urbano, acaso lo más llamativo en la industria musical por estos días. Nacido en Palma de Mallorca en octubre de 1993, como Daniel Heredia Vidal inició su carrera en la música interesado en la producción, a inspiración de referentes como Eminem. Fue en 2014 en que se animó a dar su primer paso en solitario con el EP Change o Die.

Rels B

El camino no fue sencillo, en el intertanto fue albañil y garzón, “Cuando empecé siendo productor, lo hice porque noté que había muchos raperos y era muy difícil destacar dentro de ellos. Quise hacer un poco de nombre, y una vez que eso pasó, saqué otro tipo de temas”, señaló en una entrevista citada por el portal TN.

“Para mí Rels es mi trabajo y lo que me gusta hacer y no lo mezclo para nada. Dani es Dani y que se quede así, porque la gente que lo mezcla se queda un poquito loquillo de la cabeza”, le dijo a EFE.

Poco a poco comenzó a hacerse un nombre en la escena hispana. En 2015 publicó Player Hater, al que le siguió el álbum Boys Don’t Cry (2016) que le dio algo más de reconocimiento. Se consolidó con trabajos como Inéditos (2017), Flakk Daniel’s (2018), y otros. En las plataformas, sus temas más populares son Cómo dormiste?, Pa quererte, A mí.

“El crecimiento ha sido muy gradual. Hay gente que sale con un single, como Bad Bunny, y llega al estrellato. Yo llevo siete años arrastrándolo, intentando hacerlo a mi manera”, le dijo a El Mundo.

Su vínculo con Latinoamérica ha sido a partir de sus lazos con Argentina. Ha colaborado con artistas trasandinos como Duki, con quien incluso ha compartido escenario en su gira sudamericana de 2022, donde agotó dos fechas en Buenos Aires, además de presentarse en Córdoba y Santa Fe. A Chile llegó en abril pasado en el marco de esa misma gira, donde llenó el Movistar Arena. En Viña se presentará el miércoles 22, el mismo día que Fito Páez.

Emilia y Tini: el pop trasandino

Por su lado, Emilia Mernes es una de las artistas argentinas más escuchadas del momento. Oriunda de la provincia de Entre Ríos, se hizo un nombre como parte del grupo uruguayo de cumbia pop, Rombai, el que integró hasta 2018, cuando decidió dejarlo para enfocarse en su carrera en solitario. Su primer sencillo fue Recalienta, al que le siguieron otros lanzamientos como Billón. Ha firmado colaboraciones con nombres como MyA, Bianca, Alex Rose, Boza, Rusherking, Nicki Nicole, Aitana y Duki, entre otros.

Pero su año clave fue el 2022, en que lanzó su primer álbum titulado ¿Tú crees en mí?. Este trabajo le permitió debutar en el escenario de la versión argentina de Lollapalooza y además le abrió la chance de una gira por España. “Para ser una primera gira ha sido una experiencia muy linda. No sabía de la cantidad de público que tenía. Me di cuenta recién cuando pisé España. Fueron meses de muchas sorpresas, y me llevo mucho amor”, señaló a Telam.

Emilia

“Empecé hace un par de años ya, y hay mucho sacrificio detrás. Hay mucha frustración en el camino también, no es todo color de rosas. Uno tiene que ser perseverante y es fundamental encontrar que las personas que te rodeen sean las correctas”, agregó en la misma charla.

En la actualidad, suma ocho millones de escuchas mensuales en Spotify y otros varios millones de seguidores en las principales redes sociales. En el Festival de Viña, la artista será parte del jurado del certamen y se presentará el lunes 20, el día dejado por Maná, compartiendo escenario con su compatriota Tini.

Martina Stoessel, Tini, suma una carrera de algo más de una década en que tuvo pasos por la actuación, como en su protagónico de Violetta, la serie de Disney Channel, que le dio un primer impulso y reconocimiento. Ello le permitió por ejemplo, grabar Libre soy, el tema principal de la película Frozen, para la versión latinoamericana.

Fue en 2016 cuando publicó su primer álbum titulado Tini, en que lanzó sencillos en inglés y en español como Yo me escaparé y Ya no hay nadie que nos pare, en colaboración con Sebastián Yatra. Un camino que mantuvo en otras reuniones con nombres destacados del mercado latino como David Bisbal, Karol G, Morat, entre otros.

Tini Stoessel

En cuanto a lanzamientos discográficos, siguieron Quiero volver (2018) y Tini Tini Tini (2020). Lo más reciente fue el pasado 23 de diciembre con una transmisión para Star + Live, del concierto ofrecido desde el Campo Argentino de Polo de la Ciudad de Buenos Aires, el que marcó el cierre de la temporada. De hecho, se presentó como TINI tour 2022: la despedida del año, tuvo como previa una entrevista exclusiva junto a Lizardo Ponce, en que se explayó, entre otras cosas sobre su relación con el futbolista Rodrigo de Paul, el vínculo con Lionel Messi y cómo la afectan las críticas en las redes sociales.

En Viña, la mujer tras hits como La triple T, Ya no me llames, y otros, se presentará el lunes 20 de febrero.