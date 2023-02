“En la TV todo ya se ha hecho 50 millones de veces”: las definiciones del guionista que quiere convertir El Agente Topo en serie

Fue en 1998 cuando Michael Schur se unió como guionista a Saturdary Night Live, el célebre programa que desde mediados de los 70 se emite cada noche de sábado en el canal NBC. Su estadía en el espacio de humor –donde Pedro Pascal ejerció como presentador hace unos días– se extendió durante seis años, ganando visibilidad y reconocimiento de la industria.

Aunque cambió de aires en 2004, se llevó a casa una importante lección. “Creo que todo el que quiera ser guionista debería trabajar allí durante un año, porque es la heroína más verdadera, pura e integral de la naturaleza enloquecedora de la escritura de comedia”, señaló a The Ringer en 2020. “Es muy, muy intenso y lleno de adrenalina”.

Ese fue el primer hito de la carrera de uno de los realizadores más prolíficos y cotizados de la televisión estadounidense del último par de décadas. El mismo que, según se reveló este martes, lidera la creación de una serie de comedia a partir del documental chileno El agente topo.

Según informó el portal Deadline, la ficción se encuentra siendo desarrollada al interior del estudio Universal Television (propiedad de NBCUniversal) y tiene a varias compañías dispuestas a desembolsar mareantes cantidades de dinero, incluyendo a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV+.

No es lo único que llamó la atención: la producción contaría en el rol principal con el actor Ted Danson, el socio de Schur en The good place y toda una institución televisiva gracias a sus roles en títulos como Cheers y Damages.

Los detalles por ahora se manejan bajo total hermetismo, pero por el calibre de los involucrados se puede visualizar que la adaptación del filme de Maite Alberdi tendrá un alcance global. ¿Podrá estar a la altura de la conmovedora historia protagonizada por el octogenario Sergio Chamy?

Schur puede argumentar que no sólo tiene bagaje de sobra, sino que la experiencia de haber trabajado conceptos que en apariencia no son los influjos más típicos de la comedia.

Estrenada en 2016, The good place no es otra cosa que la historia de un grupo de personas ya fallecidas que intentan lograr la puntuación necesaria para disfrutar de la felicidad eterna. En sus cuatro temporadas la trama siguió a Eleanor (Kristen Bell), una mujer que ha vivido una existencia carente de moral y que aparentemente termina por error en el más allá.

El guionista llegó a esa idea luego de realizarse un conjunto de preguntas filosóficas. “¿Cómo se mide el valor moral de los actos? Y si determinas que quizá no has sido tan bueno como podrías ser, o tan puro éticamente como podrías ser, y decides tratar de cambiar, ¿cómo se ve eso? Es a la vez una idea muy pequeña y grande, de una manera aterradora para mí”, explicó en su momento a Variety.

Con esa serie Schur se abrió camino en nuevo territorio luego de una década en que se abocó únicamente a las sitcoms ambientadas en el espacio laboral y en la dinámica grupal. En la popular versión estadounidense de The office se desempeñó como productor y guionista, y además encarnó a Mose, el primo de Dwight (Rainn Wilson).

Una incursión que luego condujo a que creara Parks and Recreation junto a Greg Daniels. La historia de un grupo de funcionarios públicos de una ciudad ficticia de Indiana canalizó momentos de risas, ternura y acidez, al tiempo que el realizador pudo depositar parte sus propias convicciones en el personaje de Amy Poehler.

“Sí, sabemos que el gobierno tiene muchos problemas. Sabemos que es ineficiente, que puede ser corrupto, que puede ser un pantano de burocracia. Lo que quiero con esta serie es que sea sobre una mujer que dice: voy a encontrar algo mejor para estas cosas, voy a cortar la maleza y mostrarles a todos los que viven en mi ciudad que hay una manera en que podemos lidiar con esto”, dijo a la revista GQ en 2022, en medio de la promoción de su libro How to be perfect: The correct answer to every moral question, donde profundiza en los temas de The good place.

En la construcción de sus historias no teme usar arquetipos y apelar a la especificidad de sus protagonistas, deteniéndose más en la vida misma que en la cultura popular. “Lo ideal es no basarlo en otro personaje o personajes de televisión porque todo ya se ha hecho 50 millones de veces. Nunca volverás a encontrar a Ted Danson y Shelley Long (Cheers). Nunca volverás a encontrar a John Krasinski y Jenna Fischer (The office)”, planteó a The Ringer.

Suerte de observador de la condición humana y la sociedad contemporánea a través de un lente de cálida comedia, Schur abultó sus créditos con títulos como Brooklyn Nine-Nine, de la que fue creador junto a Dan Goor, y Hacks, la serie de HBO Max de la que es productor ejecutivo. Su estatus llevó a que en 2019 renovara su vínculo con Universal Television, a pesar de que recibió contundentes propuestas de plataformas de streaming-

“Mike es un genio de la comedia”, expresaron en ese momento los presidentes de NBC Entertainment, George Cheeks y Paul Telegdy. “Su currículum televisivo es insuperable y no podríamos estar más emocionados de ver todos los proyectos que desarrollará en los próximos años”.

La serie basada en El agente topo es parte de ese manojo de producciones. Ahora, hacia dónde conduce y cómo adapta a sus códigos la historia de un hombre mayor infiltrado en un hogar de ancianos, todavía es un misterio.