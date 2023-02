Los difíciles últimos años de Madonna, la estrella que viene a Chile este año

“Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres [más allá] de los 45 años y siente la necesidad de castigarla si continúa siendo fuerte, trabajadora y aventurera”, fue parte de la dura respuesta de Madonna a sus críticos. La Reina del Pop reapareció en la ceremonia de los Grammy la noche del domingo y llamó la atención por su apariencia.

En el comidillo de la redes sociales apuntaba incluso a una desastrosa cirugía plástica en el rostro de la artista. Pero ella se defendió aludiendo a “una cámara de lente larga” que “distorsionó su rostro, y lamentó cómo la reacción violenta había eclipsado su discurso, que por lo demás empoderaba”.

Por lo demás, la cantante de 64 años agregó un dato irrefutable; que ha debido hacer frente a las críticas a lo largo de su carrera. “Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar. He sido degradada por los medios desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionero”.

Madonna durante la entrega de premios Grammy el pasado 5 de febrero.

La presencia de Madonna en el evento cumbre de la industria musical está a tono con su regreso a la carretera. La artista ya publicó las fechas para Europa y Norteamérica de su Celebration Tour, en que repasará su 40 años de carrera (su álbum debut homónimo se lanzó en julio de 1983). Como adelantó Culto, este tendrá además un tramo latinoamericano durante el segundo semestre, en que se espera pase por Chile con una presentación en el Estadio Monumental, aunque todavía no hay anuncio oficial de fechas.

La polémica de la apariencia de alguna forma marca cuál es el interés de la artista. El último tiempo, Madonna ha estado abocada a revisar su glorioso pasado. Siguiendo la tendencia de llevar a figuras musicales a la pantalla, decidió tomar en sus manos la dirección de su propia biopic, rompiendo la tendencia de entregar ese tipo de proyectos a rostros con experiencia, como fue en el caso de Rocketman, la película sobre Elton John, dirigida por Dexter Fletcher.

“Tengo un guión muy largo que me cuesta mucho acortar. Lo he estado reduciendo, pero es como cortarme las extremidades”, le dijo Madonna a Variety . “He tenido una vida extraordinaria, debo hacer una película extraordinaria. También fue un ataque preventivo porque mucha gente estaba tratando de hacer películas sobre mí. En su mayoría hombres misóginos. Así que puse mi pie en la puerta y dije: ‘Nadie va a contar mi historia excepto yo’”.

El proyecto tendría a Julia Garner en el protagónico. La información disponible es que la propia artista ha trabajado en dos borradores de guión junto al ganador del Oscar, Diablo Cody. Sin embargo, el pasado 24 de enero, Variety informó que de momento, el filme no está en desarrollo debido a la gira mundial de la cantante. Por ello, no hay perspectivas respecto a rodaje y menos aún sobre posible fecha de estreno o la distribución.

Pese a todo, hay chances de ver a Madonna en pantalla en otros proyectos. Figura como personaje en Weird: The Al Yankovic Story, la biopic del comediante Al Yankovic (quien parodió Like a virgin en 1985), protagonizada por Daniel Radcliffe, y que tendrá a Evan Rachel Wood en el rol de la Reina del pop. Incluso ya se difundieron imágenes de la actriz luciendo el clásico look ochentero de la diva.

Evan Rachel Wood como Madonna en la biopic de Al Yankovic.

En el plano cinematográfico, Madonna cuenta con una breve experiencia. Tiene dos largometrajes a su nombre como directora: la comedia Filth and Wisdom (2008) ambientada en el Reino Unido, y el drama histórico WE (2011), cuya trama aborda la abdicación del trono británico por parte del rey Eduardo VIII para casarse con la estadounidense divorciada Wallis Simpson. Eso sin contar sus participaciones como actriz en proyectos como A League of Their Own.

En lo musical, ha hecho notar su posición como un nombre ineludible del pop. En agosto pasado lanzó el compilado Finally Enough Love, el que reúne remixes de algunos de sus temas más pisteros, a propósito de que en febrero de 2020, logró por 50va vez un número 1 en la lista Billboard Dance Club Songs, con el tema I don’t search I find. En el listado de colaboradores figuran nombres como Shep Pettibone, William Orbit, Honey Dijon, entre otros.

No es la primera vez que vuelve sobre su música ya publicada. Siguiendo la lógica de la música urbana, en marzo de 2022 publicó un remix de Frozen, su éxito de tono trip hop extraído del álbum Ray of Light (1998), junto al cantante nigeriano Fireboy DML. Aquel que marcó su primer lanzamiento desde su álbum en vivo Madame X (2021), cuya película, se estrenó en la plataforma Paramount + en octubre pasado.