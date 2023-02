La controversial respuesta de Madonna ante las críticas por su apariencia en los Grammy

Durante la jornada del pasado domingo se realizó la ceremonia de entrega de los Grammy, una instancia en la que la diva del pop, Madonna, fue la encargada de presentar la actuación de Kim Petras y Sam Smith.

Pero a pesar de que la autora de éxitos indiscutibles como “Like a Prayer” y “Like a Virgin” es una de las artistas más respetadas en la industria de la música y el espectáculo, los comentarios de numerosos cibernautas en redes sociales se centraron en criticar su apariencia física.

Frente a esta situación, Madonna compartió sus descargos a través de su cuenta de Instagram.

Madonna en los Premios Grammy 2023. Foto: Getty Images.

La respuesta de Madonna ante las críticas por su apariencia en los Grammy

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que fue sobre dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías”, escribió la artista, “una vez más estoy atrapada en el resplandor de la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos”.

Bajo esta línea, profundizó en que la sociedad “se niega a celebrar a las mujeres que han pasado los 45 años”, hasta el punto en que “siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera”.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado ni por la forma en que me veo o visto, y no voy a empezar (...) pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros”.

Madonna en los Grammy 2023. Foto: Kevin Winter / Getty Images.

En este sentido, Madonna sentenció que espera “muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida”.

Revisa su post a continuación: