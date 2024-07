Murió el recordado protagonista del meme “Óscar Acevedo Acevedo Antonio Acevedo y Acevedo”

Recientemente se conoció el fallecimiento de Óscar Antonio Acevedo Acevedo, protagonista de un recordado registro judicial que se viralizó en redes sociales, cuando el entonces imputado tuvo complicaciones a la hora de presentarse en el contexto de una audiencia.

La información se difundió en las últimas horas a través de X (anterior Twitter), junto a una captura de un documento del Poder Judicial, que cita a audiencia de sobreseimiento por el fallecimiento del hombre.

De acuerdo al certificado de defunción correspondiente, el recordado personaje de Internet falleció a sus 46 años el pasado 18 de abril en la comuna de Pencahue, Talca, Región del Maule.

La causa del deceso fue por asfixia ante aspiración de contenido gástrico.

El viral de Óscar Acevedo

El recordado audio viral data de hace más de una década, cuando el sujeto tuvo complicaciones al momento de presentarse ante la jueza en una audiencia judicial, momento que se compartió ampliamente a través de Internet.

En dicho diálogo, se le solicita que se presente ante los asistentes. Fue la respuesta del hombre la que sacó carcajadas incluso en algunos de los presentes en la sala, principalmente por parte de la jueza, quien inmediatamente se disculpó.

La conversación fue la siguiente:

-Señor Acevedo, nombre completo. Nombre completo, señor.

-Óscar Acevedo... ¿No se escucha?

-Nombre completo.

-Óscar Acevedo.

-Completo...

-Óscar Acevedo Acevedo Antonio Acevedo.

-Otra vez, nombre completo.

-Óscar Acevedo Acevedo Antonio Acevedo y Acevedo... Ah, ¿Cómo era?

-(risas) Perdón, no me río de usted, me río de la situación.