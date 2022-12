El fanático de Madonna que tiene desde más de mil discos hasta una parte de su vestido y el paquete que usó en una película

Cuando se piensa en artistas que han marcado la historia de la música pop, el nombre de Madonna suele ser de los primeros que se vienen a la mente.

Desde que estrenó su primer álbum homónimo en 1983, no solo se ha convertido en una de las figuras más elogiadas del espectáculo, sino que también, se ha posicionado como un ícono cultural y transgresor a través de videos como el de “Like a Prayer”, el cual generó polémica cuando salió a emisión en 1989.

Aquello ha llevado a que millones de seguidores alrededor del mundo sigan su trayectoria, la cual se ha mantenido constante hasta Madame X (2019). Uno de ellos es el argentino Diego Parrilla, quien acumula una colección que agrupa más de 1.400 discos, en donde resalta un box set que solo fue estrenado en Japón y que reúne 40 sencillos publicados por la cantante hasta 1997.

En conversación con TN Show, el fanático destacó que a pesar de que no cree en fuerzas esotéricas, considera que ella tiene “una chispa distinta”.

“Su música es efectiva porque es absolutamente universal, logra popularizar ideas que por ahí no son tan accesibles con el público (...) no digo que no hayan existido otros ejemplos antes, pero sí que Madonna es buena haciendo. Ella es popular en el sentido pop de la palabra”, declaró.

Diego Parrilla mostrando su colección. Foto: TN Show.

Madonna: una parte de su vestido y el paquete que usó en una película

La colección de Parrilla podría catalogarse, según él, como una suerte de “museo privado”.

Si bien, su catálogo de álbumes de la diva es bastante amplio, también guarda objetos que han sido utilizados directamente por ella, como un paquete de azúcar que usó durante el rodaje de la película Evita (1996), en la cual interpretó el papel de la argentina Eva Perón.

Y a pesar de que las escenas en donde sale el envoltorio fueron eliminadas de la versión final de la cinta —aunque sí puede verse en las grabaciones del detrás de cámaras— , el fanático se declara a gusto de tener un elemento que ella tuvo en sus manos, además de una parte de un vestido que usó la cantante.

“Madonna no es solamente una mujer que hace música o videos, ella crea un hecho artístico, es una performance completa. Cuando ves sus shows, entiendes que en el momento en que escribió cada canción estaba pensando en todo, desde cómo presentarla en el escenario hasta el concepto del disco entero”, dijo al citado medio, para luego añadir que si bien escuchó “Like a Virgin” por primera vez a sus 6 años, fue a los 12 cuando explotó su pasión, en sus palabras, esa es “la edad en la que se empieza a solidificar el alma”.

Diego Parrilla mostrando el pedazo de vestido de Madonna. Foto: TN Show.

Hoy suma varios artículos de colección, la ha visto nueve veces en vivo, e incluso viajó a Miami, Estados Unidos, para ver gratis uno de sus conciertos, luego de ganar un concurso sobre datos específicos de su carrera.

Pero, ¿es posible demostrar una devoción mayor? Al parecer sí, ya que también creó junto a su amigo, Agustín Aguirre, el primer podcast en español acerca de la autora de Hard Candy (2008).

Este programa, llamado Santa Madonna, cuenta con más de 50 capítulos, en los que comparten información difícil de encontrar en Internet y en el que conversan sobre ella con diversos invitados.

Según Parrilla, si la tuviese en frente le agradecería por “haber ayudado a que tantas personas tengamos el coraje de ser quiénes somos”.