“Amar en el campo”: historia del hit de Teleradio Donoso en voz de Álex Anwandter

El 9 de junio de 2008, ante una sala SCD Bellavista repleta, la banda Teleradio Donoso presentó el videoclip de su sencillo "Amar en el campo", el primer corte promocional de su segundo y, a la postre, último disco, Bailar y llorar, editado en septiembre de ese año.

Rápidamente el tema se convirtió en uno de los más conocidos del grupo integrado entonces por Álex Anwandter (voz, guitarra y teclados), Martín del Real (guitarra), Cristóbal Fredes (bajo) y Juan Pablo Wasaff (batería). Incluso hasta hoy, su exvocalista suele incluirlo en sus sets de directo. "Aún me parece una buena canción, encuentro que está como súper bien hecha. Si no fuera mía diría que está aprobada", cuenta el músico a Culto.

Esta composición nació precisamente en una zona rural. "Una vez, Cristóbal Briceño me invitó al campo donde vive parte de su familia. En algún minuto había una guitarra o algo así, entonces yo dije: 'oye, espérame un rato', y cada uno se fue a escribir una canción. La que hice yo fue esa", detalla el también cineasta.

"Sí, fue en un viaje a Copequén, si mal no recuerdo", rememora la voz de los Ases Falsos. "Álex se metió a trabajar en el tema a la pieza de mi abuelo, un pequeño dormitorio muy monacal, por decirlo así, jaja. En esa época fuimos muy amigos, creo que yo lo veía como un maestro y como un rival, en el mejor de los sentidos. Él conocía un millón de acordes y trucos y me los iba enseñando de a poco, me acuerdo de estar en el jardín de esa casa cuando me mostró los acordes disminuidos, me dijo que iban a cambiar mi manera de componer y en efecto así fue. Y, a ver, creo que en esa misma oportunidad me regaló también un cd con temas compilados por él, venía 'Darlin'" por ejemplo, de los Beach Boys".

Briceño recuerda con afecto su relación con el artista. "Era muy cariñoso y aunque a veces yo me excedía en mis bromas -con él y con todo el mundo- siento que también le entregué lo mejor de mí, luego nuestros caminos se separarían por cuestiones muy desagradables de hablar, pero guardo hermosos recuerdos de él y siempre le estaré agradecido".

Según Anwandter, le tomó muy poco tiempo componer el tema, lo que explica la energía que éste tiene. "Salió muy rápida, como en 10 minutos ya estaba lista. Resultó así porque es una de las canciones que he hecho que tiene como más fluidez, el coro llega a los 30 segundos".

La canción, que arranca con un fuerte beat de bombo y cowbell tocado por Wasaff, tiene un cariz bailable. Ello se explica por la suma de patterns rítmicos que la componen. "Es esencialmente la mezcla de dos ritmos: Motown, el tipo de soul que más me gusta, y disco en el coro. Es una mezcla que sintetiza dos grandes cosas que me encantan: la música bailable que empezó en el disco, y el soul. Eso pasa muy piola acá, pero el beat Motown no pasaría tan piola en Estados Unidos, donde lo inventaron", detalla el compositor.

En el documental Éramos todos felices que venía con la edición CD+DVD del disco, Álex detalla que la idea del largaduración era tener una parte de canciones bailables y otra de canciones tristes, de allí su nombre. Además en las composiciones más "pisteras" queda en evidencia la influencia de la música negra, tal como se escucha en los ritmos y los arreglos instrumentales de "Cama de clavos" y "2,3,4,5,6".

Una cámara, una biblioteca y el método Moena

En ese mismo año, Ignacio Rojas y Christopher Murray, dos jóvenes estudiantes de Dirección Audiovisual de la Universidad Católica filmaron el clip. No sería el primero, pues la dupla también estuvo a cargo de otras producciones para el conjunto, como "Eras mi persona favorita", "Gran Santiago" y "Bailar y llorar". Además, en su currículum registran trabajos para sencillos como "Victoria Roma", de Gepe y "Que sería", de Francisca Valenzuela.

"Nosotros empezamos a trabajar juntos en Gran Santiago para los Teleradio Donoso y llegamos a grabar más de una docena de videos juntos. Los grabábamos desde una productora que habíamos fundado llamada El Buen Tiempo", detalla Rojas a Culto.

El clip se filmó durante una jornada en el subterráneo de la Biblioteca de Santiago con una sola cámara, lo que obligó a registrar varias pasadas, las que luego se editaron y se sincronizaron con la música. Parte de ese rodaje se puede ver en el documental del álbum, ya mencionado.

Según el director, desde un principio el concepto fue tener al grupo tocando. "Era el primer video del segundo disco de Teleradio. Las expectativas eran altas y se estaba apostando a llegar a un nuevo público que nunca había escuchado la banda. Por esta razón Carlos Fonseca, quien era su mánager, tenía súper claro que el foco tenía que ser el grupo tocando".

Por esta razón, el mayor desafío era lograr que el diseño visual del clip fuese atractivo. "Mi preocupación era crear una progresión para que no se sintiese plano. Con este fin creamos un look distintivo para cada parte de la canción, de esta forma a medida que esta avanza se van sumando elementos, las luces cambian de tonalidad en los coros y se van a agregando los flares y movimientos de cámara para potenciar la atmósfera de la canción".

Consultado si tiene una mirada autoral que caracterice a su producción tanto con Teleradio Donoso como con otros artistas, el también académico de la Universidad Católica detalla su método creativo, el que tomó de otro connotado videísta nacional, Carlos Moena, quien hizo clips para Lucybell, Los Tres y Pettinellis, entre otros.

"En el proceso de desarrollo de los videos suelo seguir el método de Moena, quien me enseñó las herramientas del oficio. Este consiste en escuchar la canción de forma obsesiva, dividirla en diferentes partes e ir asignando ideas visuales distintivas a cada una".

Al minuto con 17 segundos de metraje, Anwandter le da una patada al atril del micrófono, y éste vuelve de inmediato hacia él. Rojas cuenta cómo decidió incluir ese gesto. "Antes de grabar fui a ver a la banda en vivo y Alex hizo ese paso, en ese momento fue claro que tenía que incluirlo".

Con los años, el compositor de "Tatuaje" también ha incursionado en la dirección cinematográfica, como en la película Nunca vas a estar solo ¿se podía advertir ese interés en 2008? "Ciertamente. Alex tenía un interés por el lenguaje audiovisual. En las grabaciones siempre estaba al tanto de lo que se estaba haciendo y se involucraba en todas las etapas de la producción", cuenta Rojas.

Hoy, el músico advierte que aún existe música inédita de la agrupación, la que espera editar algún día. “Hay mucho material sobrante de Teleradio. La gente no se imagina que en esos discos no necesariamente quedaron las mejores canciones de esa época. Para nada. Hay algunas que encuentro atroces y unos demos que le vuelan la raja a gran parte de esos dos discos. Pero si bien me interesa en algún momento editar eso, siempre tengo la energía puesta en cosas mucho más actuales que ponerme a hurgar en carpetas de hace diez años”.