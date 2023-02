Desde Aretha Franklin a The Carpenters: siete canciones para entender la magia de Burt Bacharach

Burt Bacharach, el talentoso músico que compuso algunas de las piezas musicales más icónicas del pop del siglo pasado, falleció el día de hoy, a los 94 años. Junto a su compañero Hal David, fue responsable de una serie de canciones que llevaron a cantantes como Dionne Warwick, Tom Jones y Dusty Springfield al estrellato, y que posteriormente serían regrabadas por artistas en varios géneros y estilos.

Su repertorio podría fácilmente considerarse como un cancionero esencial del pop estadounidense. Por su extensa trayectoria, la Academia de la Grabación lo apodó como “el compositor vivo más grande de la música” en 2008. En Culto compilamos algunos de los éxitos de los que estuvo detrás.

*Jackie DeShannon - What the world needs now is love (1965)

Bacharach contó en su autobiografía de 2014 que, a pesar de sonar “simple”, esta fue la que más les costó crear.

Este single había sido escrito originalmente para Dionne Warwick, pero ella la rechazó por tener letras, a su juicio, muy predicadoras. Aunque el compositor no escribía canciones políticas, las letras de esta época estuvieron influenciadas por el comienzo de la Guerra de Vietnam, y mucha de su popularidad se atribuye a los movimientos anti-guerra de la época.

*Tom Jones - What’s new, pussycat? (1965)

Según una entrevista con Rolling Stone de 2015, el cantante galés originalmente no quería grabarla debido a lo explícitas y ofensivas que eran sus estrofas, pero Bacharach terminó convenciéndolo. A pesar de figurar en varias listas como una de peores canciones del siglo pasado, el sencillo lanzaría el nombre de Tom Jones al primer lugar en las listas de éxitos.

En el año 1997, los Fabulosos Cadillacs harían un cover de la melodía junto al grupo de funk estadounidense Fishbone.

*Dusty Springfield - The look of love (1967)

La canción, compuesta originalmente para una de las películas parodia sobre James Bond, es notable por el uso de ritmos asociados a la bossa nova.

Los múltiples covers hechos por distintos artistas ayudaron a popularizar el género fuera de Brasil. Al ser preguntado por su versión preferida en una entrevista con The Washington Post, el compositor manifestó su preferencia por la original. “Me encantaba Dusty. Me encantó su voz. La extraño mucho. Ella grabó muchas de mis canciones, y sabes, si escuchas ciertos cantantes y Dusty, lo supiste de inmediato, todo”.

*Aretha Franklin - I say a little prayer (1968)

Franklin y sus coristas solían cantar esta pieza, grabada originalmente por Dionne Warwick, entre ensayos de las canciones que serían parte de su álbum Aretha Now. Los arreglos en el piano del músico de estudio Clayton Ivey la hicieron distinguirse de la grabación original, y lo que iba a ser originalmente el lado B de su sencillo The house that jack built, rápidamente se volvió un hit.

En 2021, la revista Rolling Stone la incluyo en su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Dionne Warwick - I’ll never fall in love again (1969)

En 1962, mientras la cantante grababa un par de vocalizaciones de referencia para un sencillo de The Drifters compuesta por él, Burt notó su calidad vocal y su presencia, lo que hizo que empezaran a trabajar juntos. Esta canción, junto a otras como Walk on by, fueron las colaboraciones más exitosas entre Warwick y el compositor.

Hal Davis había preparado la letra de I’ll never fall in love again mientras Bacharach estaba hospitalizado con neumonía y no podía sentarse al piano para componer. Cuando finalmente pudo sentarse con la letra frente a él, según cuenta en su autobiografía, escribió rápidamente la melodía “con una rapidez que jamás había tenido antes”.

*B.J. Thomas - Raindrops keep fallin’ on my head (1969)

El tema fue originalmente compuesto para la película Butch cassidy and the sundance kid, y tuvo un resurgimiento en la cultura pop al ser usada en Spider-Man 2, en la escena donde el protagonista Peter Parker renuncia a su identidad como el Hombre Araña.

En una entrevista de 2011, su intérprete se refirió a la pieza que las radios inicialmente se resistían a tocar: ”Cuando salió, tuvo algunas malas críticas. Tenía con un sonido único y diferente, porque Bacharach y David nunca tuvieron reparos en tratar de hacer algo diferente, o ir más allá, por así decirlo. Pero, cuando salió la película, vendió alrededor de 200 a 300 mil discos al día”.

*The Carpenters - Close to you (1970)

Esta composición había sido escrita en 1968 para Herb Alpert, pero el trompetista la rechazó. Un año después, cuando conoció al grupo liderado por Karen Carpenter, el músico los convenció para grabarla señalando que era más apta para ellos. El producto final se volvería una de las canciones más recordadas del grupo.