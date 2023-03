“Avergonzado y herido”: el círculo de Will Smith revela su estado tras los dardos de Chris Rock en Netflix

Chris Rock: Selective outrage es el título del especial de comedia que Netflix transmitió el sábado pasado. En el show realizado en Baltimore, Maryland, el comediante lanzó ácidos dardos en contra de Will Smith y la bofetada que le propinó en la ceremonia de los Oscar en marzo de 2022, aludiendo a la infidelidad de Jada Pinkett Smith y afirmando que “yo no soy una víctima, cariño. Nunca me verás en Oprah (Winfrey) o Gayle (King) llorando”.

Días después de ese show, una persona cercana al actor contó su reacción, asegurando que “Will está avergonzado y herido por lo que Chris dijo sobre él y su familia en su especial de Netflix”.

Foto: REUTERS/Brian Snyder/File Photo

En declaraciones entregadas a Entertainment Tonight, la fuente agregó: “Él no lo vio, pero hizo que la gente le contara lo que dijo Chris. Will y Jada han visto los comentarios al respecto”.

“Will se disculpó con Chris y le gustaría que Chris lo dejará atrás (el incidente)”, expresó la misma persona, junto con añadir que el intérprete consideraría “vergonzoso” que Netflix le hubiera dado acogida al especial.

En tanto, los Premios Oscar alistan su edición 2023 con un equipo que estará abocado a resolver imprevistos como el de la gala pasada.

“Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca antes habíamos tenido”, señaló Bill Kramer, CEO de la Academia desde julio. “Hemos preparado muchos escenarios. Por lo tanto, esperamos estar preparados para cualquier cosa que no podamos anticipar en este momento, pero que estamos planeando en caso de que suceda”.

Luego de que, a modo de sanción, se le prohibiera el ingreso a la ceremonia durante diez años, Will Smith no asistirá al evento de este domingo 12 de marzo.