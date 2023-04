Pedro Pascal se suma a nueva película de Ethan Coen y se reencuentra con Matt Damon

La agenda de Pedro Pascal continúa sumando compromisos. En el mejor momento de su carrera –gracias a The last of us y The Mandalorian y una celebrada participación en Satudary Night Live–, el actor chileno se sumó a un nuevo proyecto cinematográfico.

Esta vez se trata de Drive-Away Dolls, el primer largometraje de ficción de Ethan Coen en solitario. Coescrita junto a Tricia Cooke, la película sigue a dos mujeres jóvenes en un viaje por carretera con destino a Tallahassee, Florida. Para la dupla las cosas se tuercen cuando en el camino se cruzan con un grupo de criminales ineptos.

Pascal es parte del elenco junto a Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Colman Domingo, Bill Camp y Matt Damon.

Con el intérprete de Misión rescate (2015) se reencontrará luego de haber encabezado La gran muralla (2016), uno de sus primeros roles en cine después de su irrumpir como revelación en Game of thrones.

En tanto, Coen debutará en la dirección sin su hermano Joel, tras separar caminos y terminar –por ahora– una carrera en conjunto de más de 30 años, acumulando joyas como Barton Fink (1991), Fargo (1996) y Sin lugar para los débiles (2007). El mayor de los dos ya probó suerte en 2021 con el estreno de The tragedy of Macbeth.

Focus Features se encargará de lanzar la cinta en salas de Estados Unidos –el próximo 22 de septiembre– y Universal Pictures International manejará la distribución internacional.